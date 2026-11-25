Paloma Bokser y Clemente Cancela se convertiran en padres por primera vez y la capocómica no pudo contener la emoción al enterarse de la feliz noticia (Video: Con Carmen-El Nueve)

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Clemente Cancela y su pareja, Paloma Bokser, anunciaron que esperan su primer hijo en común y que será un varón. La noticia se conoció de manera simultánea en dos programas: uno de televisión, que integra ella; y otro de radio, que integra él. En ambos hubo momentos de emoción que incluyeron lágrimas y aplausos en vivo.

El periodista de Urbana Play eligió el aire de Todo Pasa, el ciclo que conduce Matías Martin, para compartir la noticia ante sus compañeros. Cuarenta minutos más tarde, Bokser hizo su propio anuncio en Con Carmen, el programa de El Nueve conducido por Carmen Barbieri, quien se emocionó hasta las lágrimas antes incluso de que la noticia saliera al aire.

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Fue la propia conductora quien abrió el momento frente a las cámaras. “Porque yo voy a preguntar si alguien del panel tiene algo que decir. Me lo va a contar. Se me pone la piel de gallina”, dijo Barbieri, y aclaró que ya había llorado en el camarín al enterarse. “¿Me hiciste llorar o no me hiciste llorar? Contale a la gente qué pasa”, le pidió a Bokser. Fue entonces cuando la periodista especialista en economía, entre lágrimas, hizo el anuncio: “Bueno, le quiero contar a la gente que la familia de Con Carmen y de Canal Nueve se va a agrandar”.

El estudio estalló en aplausos. Barbieri le pidió que mostrara la pancita y luego reaccionó al ver una imagen de Cancela besándole la zona abdominal: “Ay, mirá la foto”. Uno de los presentes en el piso confirmó el vínculo: “Paloma Bokser y Clemente Cancela, papás, señoras y señores”. “No tenés panza, nada”, bromeó Barbieri, a lo que Bokser respondió que algo sí, y la mostró al aire

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Una de las imágenes que compartió al aire Cancela tras contar que será padre

Luego, contó que el embarazo está en las doce semanas y que los estudios arrojan un buen estado de salud del bebé. “Es un nene, es un varoncito”, confirmó. Y agregó: “Lo más importante es que es muy sano. El pulmón está donde tiene que estar, el corazón está donde tiene que estar, tiene columnita, tiene unas costillas preciosas”. También anticipó que el bebé “va a ser muy querido, que es lo máximo”. Ante la pregunta de Barbieri sobre si el embarazo fue planificado, Bokser respondió: “Sí, fue buscado. Tuvimos la suerte de que llegó bastante rápido”. La conductora cerró el momento con emoción: “Y en este Con Carmen, qué alegría me diste”.

Cómo fue el anuncio de Clemente Cancela

Ocurrió durante la emisión del programa Todo Pasa en la emisora Urbana Play 104.3. Matías Martin, conductor del ciclo, se sorprendió al aire

Cancela contó la novedad en Todo Pasa de una manera que tomó por sorpresa a sus compañeros. El conductor adelantó que eran “días movilizantes” y pidió que mostraran una última foto de una serie de imágenes que compartió de su perra: en ella se veía a Bokser sentada en el patio de su casa con su perra Tita apoyada sobre su panza. Antes de revelar la noticia, intentó contener la emoción y tomó un vaso de agua.

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“Esa foto me gusta mucho porque ese es el lugar preferido de Tita para ponerse desde hace tres meses”, dijo Cancela. La frase desconcertó a Martin, aunque segundos después entendió la referencia. Fue el propio conductor de Todo Pasa quien puso en palabras lo que la imagen mostraba: “Tita se pone en la panza de Paloma”. Entonces, Cancela lo confirmó: “Eh, sí, Paloma está embarazada”.

La respuesta del equipo fue inmediata. “No te lo puedo creer”, repitió Martin, quien se llevó las manos a la cabeza frente a las cámaras. Emilse Pizarro aplaudió y los integrantes del programa se acercaron a abrazar a Cancela. “Te vi sorpresivamente emocionado con el tema y me desconcertó. Por supuesto que no esperaba este final para nada”, le dijo Martin. “Siempre estaba en el mazo, era una posibilidad, pero si algo no me esperaba era esto”, añadió.

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La foto con la que Clemente Cancela anunció el embarazo de su pareja, Paloma Bokser

Tras el anuncio, Cancela detalló que el proyecto de tener un hijo tomó impulso después de que la pareja se mudara a una casa nueva. “Hace unos meses, cuando nos mudamos a la casa nueva y demás, apareció el proyecto. Lo veníamos hablando hace bastante tiempo. Faltaba una voz de largada”, sostuvo. También contó que ese mismo día habían asistido a un estudio y pudieron ver al bebé moverse: “Hoy lo vimos moverse”. Según contó al aire, el nacimiento está previsto para el 4 de junio de 2027.

Cancela, de 49 años, reveló además que se realizó estudios de fertilidad antes de buscar el embarazo. “Me hice estudios yo porque tengo ahora 49 y queríamos ver si los nadadores estaban bien”, comentó. Sobre el momento en que decidieron dejar de cuidarse, precisó que fue el día previo a un viaje suyo al Mundial: “Fue justo antes de viajar al Mundial, el día antes. Y no tardamos tanto tiempo”.

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