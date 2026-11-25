La edición estándar de GTA VI cuesta 79,99 dólares, diez dólares más que el precio habitual de los juegos AAA en esta generación. (Europa Press)

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Tras su lanzamiento oficial el 19 de noviembre de 2026, Grand Theft Auto VI (GTA 6) marcó un punto de inflexión comercial para la industria de los videojuegos. Disponible inicialmente para PlayStation 5 y Xbox Series X|S, la nueva entrega de Rockstar Games no solo rompe una espera de 13 años desde el estreno de su predecesor, sino que establece un nuevo techo de precios para las producciones de alto presupuesto (AAA) en tiendas digitales.

Precios oficiales de GTA VI en tiendas digitales

Take-Two Interactive, empresa matriz de Rockstar Games, estructuró el lanzamiento digital de GTA VI en dos niveles de comercialización, superando el estándar de 69.99 dólares que dominó los primeros años de la actual generación de consolas:

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Standard Edition (USD 79.99): Incluye el juego base completo para PS5 o Xbox Series X|S. Este monto representa un incremento directo de 10 dólares por encima del estándar vigente de la industria y de 20 dólares respecto al lanzamiento original de GTA V.

Ultimate Edition (USD 99.99): Dirigida a los usuarios que buscan contenido adicional desde el primer día, integra bonificaciones digitales y beneficios orientados al ecosistema multijugador del título.

La Ultimate Edition de GTA VI, con contenido adicional y beneficios para el modo multijugador, se vende a 99,99 dólares. (Reuters)

El salto de precio frente a GTA V: 13 años de diferencia

Cuando Grand Theft Auto V llegó al mercado en septiembre de 2013 para PlayStation 3 y Xbox 360, su edición estándar se comercializó a USD 59.99. Al comparar esa cifra con los USD 79.99 que cuesta hoy la edición básica de GTA VI, la franquicia registra un aumento nominal de 20 dólares, equivalente a un incremento del 33,3 % en un lapso de 13 años.

Un dato relevante de esta comparativa es el desplazamiento de las categorías de precio: en 2013, pagar USD 79.99 permitía adquirir la Special Edition de GTA V (que incluía contenido físico y digital exclusivo). En 2026, esa misma cifra corresponde únicamente al acceso básico del juego en formato digital.

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Grand Theft Auto V se lanzó en 2013 a 59,99 dólares; la Special Edition, con contenido físico y digital, costaba entonces 79,99 dólares. (Europa Press)

Evolución histórica: fechas y precios de los títulos anteriores

Antes de la ruptura de la barrera de los 70 dólares con GTA VI, la franquicia de Rockstar Games se mantuvo alineada con los estándares de precio de cada generación de consolas. El historial de lanzamientos de la saga principal (en sus ediciones estándar para Estados Unidos) se distribuye de la siguiente manera:

Grand Theft Auto (1997). Lanzado originalmente para PC y PlayStation con un precio de USD 49.99. Introdujo la perspectiva cenital y las mecánicas de mundo abierto que definieron la marca.

Grand Theft Auto 2 (1999). Estrenado en PC y PlayStation a USD 49.99, manteniendo el formato 2D con mejoras en el sistema de facciones.

Grand Theft Auto III (2001). Llegó a PlayStation 2 a USD 49.99. Marcó la transición de la saga al entorno tridimensional (3D).

Grand Theft Auto: Vice City (2002). Publicado para PlayStation 2 a USD 49.99, ambientado en la versión ficticia de Miami que sirve de base geográfica para GTA VI.

GTA Vice City fue el primer juego de la saga ambientado en la versión ficticia de Miami.

Grand Theft Auto: San Andreas (2004). Lanzado en PlayStation 2 a USD 49.99, cerrando la trilogía de la sexta generación de consolas sin alteraciones en su valor base.

Grand Theft Auto IV (2008). Estrenado en PlayStation 3 y Xbox 360 a USD 59.99. Fue el primer título de la saga en aplicar un aumento de 10 dólares (+20 %), impulsado por los costos de desarrollo en alta definición.

Grand Theft Auto V (2013). Lanzado inicialmente en PS3 y Xbox 360 a USD 59.99. Posteriormente, mantuvo ese mismo precio en sus relanzamientos para PS4/Xbox One (2014) y PC (2015), antes de reducirse a USD 39.99 en su versión optimizada para PS5 y Xbox Series X|S en 2022.