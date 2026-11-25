El político Roberto Arzú saluda a una simpatizante en un acto al aire libre decorado con globos blancos, azules y rojos. (Roberto Arzú)

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El Ministerio Público (MP) de Guatemala solicitó a un juez autorización para examinar los movimientos financieros del puntero en encuestas electorales rumbo a la presidencia de Guatemala 2027 Roberto Arzú García-Granados y Yury Monroy Vanegas, investigados por posibles delitos de lavado de dinero u otros activos y financiamiento electoral ilícito. La Fiscalía Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos busca establecer el origen de 500 mil quetzales que, según una denuncia, Monroy habría entregado a Arzú para asegurar su participación como candidato a la vicepresidencia.

Arzú encabeza los sondeos para las elecciones presidenciales de junio de 2027 con 18,6% de intención de voto, de acuerdo con el promedio de las encuestas más recientes. Lo siguen la excandidata Sandra Torres, con 11,7%, y Carlos Pineda, con 8%.

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La petición fue presentada ante el Juzgado de Primera Instancia Penal de Delitos de Lavado de Dinero u Otros Activos del departamento de Guatemala. El MP requirió que el tribunal ejerza control jurisdiccional sobre las pesquisas, al amparo del artículo 251 de la Constitución Política de Guatemala.

La solicitud está firmada por el auxiliar fiscal Cristian Noé Maldonado Vásquez. Incluye el acceso a cuentas monetarias y de ahorro, expedientes de apertura de productos bancarios, estados de cuenta, depósitos, cheques emitidos, compras de divisas y giros al exterior.

El político Roberto Arzú saluda a una simpatizante en un acto al aire libre decorado con globos blancos, azules y rojos. (Roberto Arzú)

El origen de los fondos bajo investigación

La Fiscalía pidió que la información sea requerida a entidades supervisadas por la Superintendencia de Bancos, al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, a la Superintendencia de Administración Tributaria y al Registro Mercantil. El objetivo es reconstruir las operaciones de ambos investigados y determinar la procedencia de los recursos.

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La pesquisa surgió de una denuncia presentada el 9 de enero de 2025 ante la Fiscalía Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos. El escrito sostiene que Monroy Vanegas retiró el dinero en efectivo y luego se lo entregó a Arzú, a quien identifica como “candidato al cargo de presidente”.

Según la acusación, los fondos procederían de actividades ilícitas vinculadas con contrataciones de obras y servicios públicos. Esas operaciones habrían sido gestionadas mediante empresas que Monroy manejaría a través de testaferros y con presuntos arreglos ante el Estado guatemalteco.

El documento fiscal indica que el dinero habría tenido “el propósito específico de asegurar participar como candidato a la vicepresidencia como compañero de fórmula en el partido político CREO”. También sostiene que Arzú habría incurrido en lavado de dinero y financiamiento electoral ilícito al recibir y aceptar conscientemente los recursos.

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Dos audiencias vinculadas con el expediente 02072-2025-00091 se realizaron en mayo de 2025, según Prensa Libre. La primera, de control jurisdiccional, ocurrió el 23 de mayo a las 14:00, mientras que el 26 de mayo, a la misma hora, se celebró una audiencia unilateral.

El caso permanece bajo reserva judicial. El MP no precisó al diario cuándo presentó la solicitud, aunque confirmó que la investigación contra Arzú y Monroy seguía activa.

Empresas, contratos estatales y otra causa contra Arzú

Los registros de Guatecompras identifican a Monroy Vanegas como proveedor individual de una distribuidora y representante legal de otras tres sociedades relacionadas con una cadena de gimnasios. Las compañías desarrollan actividades de esparcimiento, cultura y deporte, mientras que una cuarta empresa, constituida el 6 de agosto de 2007, figura con actividad de asesoramiento empresarial y de gestión.

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Dos de esas cuatro sociedades registraron adquisiciones estatales por 11.220 quetzales, correspondientes a 10 concursos realizados entre 2016 y 2017. Todos estuvieron vinculados con servicios de gimnasio para deportistas de federaciones nacionales.

Una de las sociedades facturó 5.700 quetzales por ocho compras de baja cuantía de la Federación Nacional de Ciclismo de Guatemala, publicadas el 28 de diciembre de 2017. También registró una compra directa por 2.340 quetzales con la Federación Nacional de Esgrima, publicada el 19 de diciembre de 2016.

La otra empresa reportó una compra directa por 5.520 quetzales con la Federación Nacional de Balonmano, publicada el 27 de febrero de 2017.

La causa se suma a otra investigación sobre Arzú, divulgada en noviembre por Vox Populi, por créditos, tarjetas de crédito y transferencias otorgadas por el Crédito Hipotecario Nacional a él y a sus cuatro hijos. Esa pesquisa examina la entrega de tarjetas Visa Signature y extrafinanciamientos por 400 mil quetzales a cada uno de los hermanos Arzú Saravia en octubre de 2023.

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Tres de ellos no habrían cumplido los requisitos de edad o antigüedad laboral exigidos por el banco estatal. Un juzgado penal ordenó el 6 de octubre de 2025 requerir información financiera sobre los involucrados, a partir de dos reportes de la Intendencia de Verificación Especial.

El 20 de noviembre, el fiscal general del MP, Gabriel García Luna, afirmó ante la prensa que las investigaciones relacionadas con Arzú y con Miguel Martínez, exjefe del Centro de Gobierno, estaban en su fase final antes de llegar a tribunales. Consultado por Vox Populi sobre la causa de las tarjetas y los reportes de transacciones sospechosas, sostuvo que divulgar información de expedientes que involucran a figuras públicas podría comprometer las pesquisas.

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García Luna también señaló que su gestión tuvo dificultades para acceder a expedientes heredados de la administración de María Consuelo Porras y que impulsó una depuración de personal aún en curso. Arzú, hijo del expresidente Álvaro Arzú, competirá por el partido Fuerza tras dejar Cabal y no respondió a una consulta de su comunicadora sobre la investigación relacionada con Monroy Vanegas.