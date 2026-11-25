La bailarina eligió las costas de Arraial do Cabo para tomarse unos días de relax lejos de la rutina porteña y compartió un carrusel en Instagram con sus mejores postales playeras (Instagram)

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A casi un mes de confirmar su nueva apuesta por el amor, Silvina Escudero armó las valijas y se tomó unos días de descanso en Brasil junto con una amiga. Lejos de la rutina y de la exposición que había generado su vida sentimental en los últimos meses, la bailarina eligió el calor, el mar y las actividades al aire libre para desconectar. Desde ese escenario, compartió una serie de postales en las que se la vio disfrutando del viaje, del agua y de la costa brasileña.

“Coleccionando momentos, paisajes y experiencias. Hay días que tienen todos los ingredientes para ser perfectos”, escribió Silvina junto a la publicación en su cuenta de Instagram. Con esa frase, acompañó las imágenes de un descanso que combinó paseos en barco, baños en el océano y momentos compartidos con su amiga, Isabel. La bailarina también aprovechó el viaje para registrar escenas en las que el paisaje ocupó un lugar central.

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En su álbum digital, Escudero compartió distintas imágenes de la escapada. En las fotografías, lució una bikini de diseño triangular, con estampado tropical en tonos coral y rosa, y gafas de sol oscuras. También se lució posando sobre una embarcación con el mar turquesa detrás. En otra, se recostó boca abajo sobre un inflable gigante con estampado frutal, mientras el objeto flotaba en medio del agua.

La bailarina lució una bikini rosa con estampado tropical y gafas de sol frente al mar

Silvina Escudero posó a bordo de una embarcación durante su escapada a Brasil

Otra de las postales la capturó dentro del océano, rodeada de peces de distintos colores. La fotografía fue tomada con una parte de la cámara debajo del agua y otra por encima, por lo que permitió observar a la bailarina junto a los peces que nadaban alrededor de sus piernas. En la escena se distinguieron ejemplares con tonalidades amarillas, verdes y azules, mientras la bailarina permanecía dentro del mar.

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Durante la jornada en altamar, además, Silvina tomó agua de coco directamente desde el mar. En una de las imágenes apareció con una fruta verde entre las manos, decorada con flores y una pajita rosa. La bailarina sonrió frente a la cámara, con el agua alrededor del cuerpo y el paisaje abierto detrás.

Silvina Escudero se sumergió en aguas transparentes y quedó rodeada de peces de distintos colores

La bailarina disfrutó de un momento de descanso junto a su amiga durante la escapada

El viaje también incluyó momentos compartidos con su amiga. En otra de las fotografías, ambas descansaron sobre hamacas dentro del agua, con los pies apoyados entre sí y el mar extendiéndose alrededor. Las dos lucieron bikinis en tonos rosados y permanecieron recostadas mientras disfrutaban de la jornada bajo el sol.

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Como era de esperar, el posteo recibió una rápida respuesta por parte de sus seguidores. La publicación superó los 4700 “me gusta” y se llenó de comentarios sobre las imágenes del viaje, el paisaje y el look elegido por la bailarina. “Son dos hermosuras”, “Es un paraíso” y “Muy buena vida” fueron algunos de los mensajes que aparecieron al pie de las postales.

La artista sostuvo un coco decorado con flores mientras permanecía dentro del mar

Bajo los rayos del sol, Escudero disfrutó de la calma de la costa brasileña

La escapada ocurrió después de que Escudero confirmara una nueva relación, a seis meses de su separación. La noticia se conoció durante el lanzamiento de la segunda temporada de la serie sobre Guillermo Coppola. En ese momento, un móvil de Intrusos (América) la abordó y le preguntó directamente si había aparecido alguien especial en su vida.

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Sorprendida por la consulta, la bailarina respondió: “Estoy… puede ser”. Ante la insistencia del cronista, se animó a profundizar sobre lo que sentía por esa persona y expresó: “Estoy un poco encantada y hay admiración, ¿es un montón?”. Más allá de ese vínculo, Escudero remarcó que se encontraba en una etapa de plenitud personal y que había aprendido a valorar su independencia después del final de su matrimonio. “Soy muy feliz conmigo misma. En los últimos años aprendí a amarme y priorizarme, cosa que antes no hacía”, había sostenido.

La bailarina y su amiga aprovecharon a descansar en una hamaca instalada sobre las aguas cristalinas (Instagram)

“Soy muy feliz yo sola en el silencio de mi casa con Titán, su perro. Entonces, para que un otro esté en un mano a mano compartiendo mi vida, me tiene que traer un montón de felicidad”, afirmó. Consultada por el origen del romance, Escudero prefirió no revelar nombres, aunque aportó una pista sobre el contexto en el que se conocieron. “Lo conocí en un ámbito muy íntimo, muy cerradito y muy chiquitito. No laboral”, explicó. La respuesta alimentó la expectativa en torno a la identidad del hombre, pero la bailarina decidió sostener el misterio y no brindar mayores detalles.

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La nueva etapa sentimental llegó después de la separación de Federico, que mencionó agosto de 2026, tras nueve años de relación y casi dos de matrimonio. La pareja había mantenido un perfil bajo sobre su intimidad, pero atravesaba una serie de desencuentros que terminaron por desgastar el vínculo. Según había trascendido en ese momento, después de unas vacaciones juntos en Brasil ambos llegaron a la conclusión de que lo mejor era separar sus caminos, más allá del cariño que todavía los unía.

Silvina Escudero fue consultada por su nueva pareja a seis meses del final de su matrimonio ( Intrusos - América)

Ahora, varios meses después de aquella ruptura y tras confirmar que volvió a abrirse al amor, Escudero eligió otro viaje a Brasil para disfrutar del presente. Entre aguas transparentes, peces de colores, paseos en barco, cocos y hamacas flotantes, la bailarina compartió una serie de imágenes que reflejaron una pausa en su rutina y una etapa marcada por la independencia, los nuevos vínculos y el deseo de seguir coleccionando momentos.

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