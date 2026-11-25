Icardi se entrena por su cuenta en Buenos Aires mientras aguarda por la oportunidad adecuada

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Libre, con 33 años y un historial goleador intacto. Así presentó Bild, el diario más vendido de Alemania, a Mauro Icardi como la alternativa lógica para cubrir la baja del flamante Balón de Oro Harry Kane en el Bayern Múnich durante el mercado de invierno europeo. El columnista Vetter fue directo en su columna: “Para ahora, Icardi sería una solución interesante: libre de cargo, experimentado y con 14 goles en liga en apenas 12 titularidades para el Galatasaray”. La fórmula, según el periodista, es sencilla: “Un contrato hasta fin de temporada mantendría el riesgo acotado”.

El texto de Bild parte de una premisa clara: el Bayern no debería realizar una compra costosa y de pánico. En ese contexto, Icardi aparece como una alternativa pragmática. Vetter incluso trazó un paralelo histórico para respaldar su argumento: “El Bayern conoce el modelo. En 2020 llegó Eric Maxim Choupo-Moting libre como suplente de Robert Lewandowski y firmó inicialmente por un año. Lo que comenzó como una solución de transición terminó siendo un acierto”. Y fue más allá: “Exactamente ese ‘Choupo-Move’ necesita el Bayern ahora: contrato corto, riesgo manejable, ayuda inmediata”.

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El Milan, la Juventus y un mercado que no cierra

Mientras el debate sobre su futuro se instala en Múnich, Icardi lleva meses tejiendo una red de opciones sin que ninguna se concrete. Según medios turcos e italianos, el delantero se ofreció al Milan para reforzar el ataque que conduce Ruben Amorim, en un contexto en que el club lombardo analiza ceder a préstamo a su joven delantero Francesco Camarda. La operación tiene una condición casi excluyente: que el Milan encuentre antes un destino adecuado para Camarda, de 18 años, antes de cerrar cualquier acuerdo con el argentino.

La dirigencia encabezada por el empresario Gerry Cardinale no descartaría avanzar con una gestión concreta en los próximos días, con el objetivo de sumarle a Amorim un atacante de trayectoria internacional que acompañe a Gonçalo Ramos. El portal turco Fanatik también recogió la posibilidad, en lo que describió como un avance progresivo hacia el “gigante italiano”.

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El nombre de la Juventus también aparece en escena. Icardi mantiene abierta la opción de fichar por el club turinés para enero, con quien ya había mantenido conversaciones a comienzos de este año sin llegar a un acuerdo. Tampoco descarta un regreso al Inter, aunque el presidente Giuseppe Marotta fue tajante al respecto: “Honestamente, no entra en nuestros planes, así como tampoco entra en nuestros planes adquirir un nuevo delantero”, declaró el dirigente a Sky Sport. Esa negativa no frenó las gestiones del jugador, que según Romano se ofreció al club de manera reiterada desde el verano, mes a mes, mostrándose dispuesto incluso a aceptar un rol secundario y a ceder en las condiciones económicas.

Viene de hacer historia en el Galatasaray

La salida del Galatasaray y cinco años en Turquía

Icardi se despidió del Galatasaray tras cinco temporadas en las que acumuló 77 goles y 25 asistencias en 134 partidos oficiales, además de cuatro títulos de liga, una copa nacional, una supercopa y el premio al mejor jugador del año en 2023. Su rendimiento se vio afectado por una grave lesión ligamentaria durante la temporada 2024-2025, y el posterior regreso a las canchas lo encontró relegado detrás de Victor Osimhen, lo que derivó en la decisión del club de no renovarle el vínculo.

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Desde entonces, el delantero entrena por su cuenta a la espera de una propuesta que lo convenza. En septiembre se cayó una negociación con la Lazio por el veto del entrenador Gennaro Gattuso, y el interés tampoco se limita a Italia: en la Premier League, el Tottenham y el Everton siguieron de cerca su situación, mientras que en España el Betis también estuvo atento. El PAOK de Salónica completa la lista de clubes vinculados al jugador en los últimos meses.

La nota de Bild cierra con un guiño: si todo lo demás falla, el Bayern podría recurrir a una solución todavía más nostálgica. El contrato de Choupo-Moting en Nueva York Red Bulls vence a fin de año, por lo que “a partir de enero, incluso el original estaría disponible de nuevo”, según escribió Vetter.

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