El balance divulgado durante la marcha contabilizó 264 muertes violentas de mujeres en el territorio hondureño. (FOTO: Confidencial HN)

Guardar

Activistas feministas marcharon este miércoles en Tegucigalpa para exigir al Congreso Nacional de Honduras la declaración de una emergencia nacional contra los femicidios, con presupuesto, programas de prevención y mecanismos de rendición de cuentas. La protesta, realizada el 25 de noviembre, presentó cifras sobre muertes violentas de mujeres e impunidad en el país.

Durante la marcha, la activista Seidy Irías sostuvo que la respuesta institucional no puede limitarse a aprobar nuevas leyes o incrementar la presencia de agentes policiales y militares, sino que debe incluir recursos económicos, programas de prevención, estrategias de protección y acciones orientadas a modificar las condiciones sociales que permiten la violencia contra las mujeres.

PUBLICIDAD

“Lo que necesitamos es una declaración de emergencia nacional, presupuesto, estrategia, prevención, cambio social. Eso es lo que estamos exigiendo. Estamos hartas. Estamos hartas de los femicidios”, manifestó Irías.

La demanda se produce en un contexto marcado por las cifras de muertes violentas de mujeres presentadas durante la protesta y por los cuestionamientos de las organizaciones feministas sobre la capacidad de las instituciones para investigar estos hechos y llevar a los responsables ante la justicia.

La feminista Leila Díaz insistió en que el Congreso debe asumir su responsabilidad frente a las muertes violentas de mujeres no solo mediante la aprobación de una normativa, sino garantizando los recursos necesarios para investigar los crímenes y llevar los casos ante los tribunales.

PUBLICIDAD

Cuestionó además los niveles de impunidad que, según las estimaciones presentadas por las mujeres organizadas, se sitúan entre el 95% y el 97%, y señaló que esa situación refleja las dificultades que enfrentan las víctimas y sus familias para obtener justicia.

La propuesta de las organizaciones incluye capacitación con perspectiva de género para los funcionarios de seguridad y justicia, procedimientos que mejoren las investigaciones criminales y mecanismos de seguimiento para verificar que los casos avancen hasta su judicialización. Díaz también reclamó que cualquier legislación aprobada cuente con asignación presupuestaria y mecanismos de rendición de cuentas.

Activistas feministas marcharon por el bulevar Juan Pablo II de Tegucigalpa hacia la sede del Congreso Nacional de Honduras.

“Les exigimos a cada uno de los diputados y diputadas como representantes del pueblo que hagan su trabajo y ese trabajo consiste no solamente en que generen esa ley, que le generen el presupuesto, sino que también le den seguimiento, que haya una verdadera rendición de cuentas”, expresó Díaz.

PUBLICIDAD

Impunidad del 95% al 97%

Durante la movilización se expusieron cifras sobre la violencia contra las mujeres en el territorio nacional. Según los datos presentados por las manifestantes, Honduras registra 264 muertes violentas de mujeres, con Francisco Morazán como el departamento de mayor incidencia, al contabilizar 56 casos. Le siguen Cortés, Colón y Yoro, este último con registros cercanos a los de Cortés, de acuerdo con la información divulgada durante la protesta.

El número de casos también refleja la dimensión territorial del problema, que afecta a diferentes departamentos del país y no se concentra solo en las principales ciudades.

El Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras reportó 211 casos entre enero y septiembre de 2026, mientras que el Centro de Derechos de Mujeres contabilizó 232 durante ese mismo período mediante monitoreo de medios de comunicación.

PUBLICIDAD

Las organizaciones propusieron capacitación con perspectiva de género para el personal del sistema de seguridad y justicia. EFE/ Gustavo Amador

Las 264 muertes mencionadas durante la movilización corresponden al balance presentado por las organizaciones participantes.

La impunidad constituye otro de los puntos centrales de la denuncia. Las manifestantes estimaron que entre el 95% y el 97% de las muertes violentas de mujeres permanece sin respuesta judicial efectiva, situación que atribuyen a deficiencias en las investigaciones y dificultades para lograr la judicialización de los expedientes.

La movilización dejó una demanda dirigida al Poder Legislativo: declarar una emergencia nacional contra los femicidios, acompañada de recursos económicos, políticas de prevención, formación especializada para los operadores de justicia y mecanismos que permitan supervisar el cumplimiento de las medidas.

PUBLICIDAD