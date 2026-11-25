Marcha de los jubilados en Congreso desde el Drone de Infobae

Guardar

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, distintas organizaciones feministas, sociales y políticas se movilizaron este miércoles hacia el Congreso de la Nación para reclamar el fortalecimiento de las políticas públicas de prevención, atención y erradicación de las violencias por motivos de género. La convocatoria tuvo lugar en un contexto signado por la perpetuación de femicidios en el país y los ataques contra integrantes del colectivo LGBTIQ+.

La movilización arrancó a las 16 horas con punto de concentración en la zona de Tribunales, desde donde las columnas marcharon rumbo al Congreso. Allí confluyeron con la habitual movilización de jubilados y con la jornada marcada también por el debate presupuestario, en una tarde que tuvo al Palacio Legislativo como epicentro de distintas demandas ciudadanas. Dentro del recinto, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, brindaba su primer informe de gestión ante el Senado de la Nación.

PUBLICIDAD

Organizaciones feministas, sociales y políticas se concentraron en Tribunales y marcharon hacia el Congreso en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

Este año, Ni Una Menos eligió las consignas “El ajuste también es violencia” y “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos”, con el propósito de visibilizar el impacto que, según sostienen, tienen las políticas económicas y los recortes presupuestarios sobre las mujeres y las disidencias sexuales.

Uno de los ejes centrales de la marcha fue el cuestionamiento al proyecto de Presupuesto 2027. Desde el Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven advirtieron que la iniciativa no contempla partidas específicas para herramientas de asistencia como la Línea 144 y el Programa Acompañar. Para las organizaciones convocantes, la reducción de recursos destinados a las políticas de género limita las posibilidades de prevención, atención y protección de las personas que atraviesan situaciones de violencia.

PUBLICIDAD

Otro de los reclamos que tomó fuerza en la jornada estuvo vinculado a un planteo pendiente de resolución ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el marco de la causa por el femicidio de Julieta González. Según advirtió el Observatorio, la decisión judicial podría restringir la aplicación del agravante de femicidio a los crímenes cometidos por parejas o exparejas.

A estos señalamientos se sumaron los cuestionamientos por el endeudamiento, la precarización laboral y las dificultades económicas que, de acuerdo con las agrupaciones convocantes, profundizan las desigualdades y limitan la autonomía de las mujeres y las disidencias.

PUBLICIDAD

La marcha del 25N incluyó reclamos por la falta de partidas para la Línea 144 y el Programa Acompañar en el proyecto de Presupuesto 2027, y por un planteo pendiente ante la Corte Suprema en la causa por el femicidio de Julieta González

Los números que respaldan la urgencia del reclamo son contundentes. Según el último relevamiento del Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven, elaborado junto con la Universidad Nacional del Delta, entre el 1 de enero y el 20 de noviembre de 2026 se registraron 273 víctimas fatales de la violencia de género en la Argentina, lo que equivale a una víctima cada 29 horas. El desglose es el siguiente: 222 femicidios directos, 32 femicidios vinculados, 9 travesticidios y transfemicidios, y 10 instigaciones al suicidio. Además, se contabilizaron 373 intentos de femicidio y femicidio vinculado, a un ritmo de uno cada 21 horas.

Octubre fue el mes con mayor cantidad de víctimas letales en lo que va del año, con 46 casos. El informe también analizó el vínculo entre las víctimas y sus agresores: el 67% de los perpetradores eran parejas o exparejas, mientras que el 64,1% de los crímenes ocurrió en la vivienda de la víctima o en un domicilio compartido con el agresor.

PUBLICIDAD

Entre los datos que el Observatorio destacó, 34 víctimas habían realizado denuncias previamente y 21 contaban con medidas judiciales vigentes. Al menos 284 niños, niñas y adolescentes perdieron a sus madres como consecuencia de femicidios. Desde el mismo organismo también llamaron la atención sobre el recrudecimiento de los ataques de odio contra integrantes del colectivo LGBTIQ+.

La fecha del 25 de noviembre no es arbitraria. Cada año, en ese día, se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una efeméride que recuerda el asesinato de Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, tres hermanas dominicanas que se opusieron a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo y fueron asesinadas en 1960.

PUBLICIDAD

La marcha del 25N incluyó reclamos por la falta de partidas para la Línea 144 y el Programa Acompañar en el proyecto de Presupuesto 2027, y por un planteo pendiente ante la Corte Suprema en la causa por el femicidio de Julieta González

El ataque convirtió a “Las Mariposas” en un símbolo mundial y, décadas más tarde, impulsó la creación de la conmemoración internacional. En 1981, durante el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, celebrado en Bogotá, Colombia, se estableció la fecha como una jornada de lucha contra las violencias hacia las mujeres. En 1999, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoció oficialmente la conmemoración.

A 66 años del crimen de las hermanas Mirabal, las organizaciones feministas volvieron a tomar las calles para reclamar medidas de prevención, mecanismos de protección y acceso a la Justicia. Las personas que atraviesen situaciones de violencia por motivos de género pueden comunicarse con la Línea 144 para recibir atención, contención y asesoramiento. Ante una emergencia, deben llamar al 911.

PUBLICIDAD