Salvaje ataque en una pizzería de Córdoba: un hombre le pegó once trompadas a otro porque miró a su pareja

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Martín Roberto Díaz, el entrenador de rugby de 47 años detenido por golpear a un médico dentro de una pizzería de barrio Docta, en Córdoba, compareció este miércoles ante la Justicia, pidió disculpas y ofreció resarcir a la víctima, pero continuará privado de su libertad mientras la investigación sigue su curso. Pese al arrepentimiento expresado durante la indagatoria, la medida cautelar que pesa sobre él desde el 11 de noviembre no fue levantada.

Su abogado defensor, Juan Pablo Bastos, habló con Noticiero Doce tras la audiencia y confirmó que Díaz brindó una declaración extensa. En ella se refirió tanto al ataque del 6 de noviembre contra el médico Mauro Sampietro como a una denuncia previa que data de 2024. “Señaló su estado de arrepentimiento, pedido de disculpas y la clara y genuina intención de reparar el daño de algún modo, resarcir a la víctima”, reprodujo Bastos. Aclaró, con todo, que por el momento descarta un encuentro cara a cara entre su cliente y el médico: las disculpas llegarán a través de los abogados querellantes, ya que un contacto directo podría complicar la situación procesal del acusado.

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En cuanto a los motivos del ataque, el defensor detalló que Díaz expuso ante la fiscal su versión de los hechos. Según ese relato, todo comenzó con un reproche que el acusado le hizo a Sampietro y derivó en un intercambio verbal que escaló hasta la agresión física. “Habló de una mirada lasciva con un gesto que fue como respuesta al reproche que él le había hecho y una continuidad de intercambio de palabras que fueron determinantes para que perdiera el control”, reprodujo Bastos en declaraciones al canal. El abogado fue claro al respecto: esas circunstancias no constituyen justificación alguna para la violencia ejercida.

La víctima, Sampietro, quedó con fracturas en el piso de la órbita y en la pared medial izquierda del rostro, además de otras lesiones. La gravedad de ese cuadro llevó a la Fiscalía de Unidad Territorial 22, a cargo de la fiscal Paula Bruera, a modificar la calificación legal del caso. Díaz enfrenta ahora los cargos de lesiones graves, amenazas y violación de domicilio. Tras la indagatoria de este miércoles, la magistrada resolvió mantener la detención mientras avanza el proceso.

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Salvaje ataque en una pizzería de Córdoba: un hombre le pegó once trompadas a otro porque miró a su pareja.

Pero la causa del 6 de noviembre no es el único expediente que orbita alrededor del acusado. En junio de 2024, Eric Labiuk, que tenía 19 años en ese momento, denunció haber sido golpeado por Díaz durante una discusión de tránsito. Según el joven, iba camino al velorio de un amigo cuando un roce entre los vehículos rompió un espejo retrovisor; desde ese instante, el entonces desconocido lo increpó y terminó agrediéndolo. Ese episodio también tramita por lesiones graves. Bruera solicitó que le remitan ese expediente para acumular ambas causas bajo su órbita. Respecto a ese antecedente, Díaz declaró durante la indagatoria que desconocía la existencia de esa denuncia y negó haber agredido físicamente a Labiuk.

La difusión pública del ataque en la pizzería tuvo consecuencias inmediatas para Díaz fuera del ámbito judicial. El Club Universitario de Córdoba lo apartó de todas sus funciones como instructor de rugby y lo suspendió como socio hasta que exista una resolución de la Justicia.

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Por su parte, la farmacéutica AstraZeneca lo desvinculó del cargo de gerente de distrito que ocupaba desde 2025. Dos instituciones de distinto peso y naturaleza adoptaron la misma decisión en un lapso breve tras conocerse los hechos.

La investigación, en tanto, sigue abierta en dos frentes. Mientras Bruera avanza con la causa principal y gestiona la unificación del expediente de 2024, Díaz permanece detenido a la espera de lo que resuelva la Justicia sobre su situación procesal definitiva.