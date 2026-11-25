OpenAI habilitó ChatGPT Health en Android para usuarios mayores de 18 años residentes en Estados Unidos. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

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OpenAI habilitó ChatGPT Health en la aplicación de ChatGPT para Android, con soporte para Health Connect, el servicio de Google que reúne datos de salud y actividad física del teléfono. La función llega de forma gradual y, por ahora, solo para usuarios elegibles de Estados Unidos mayores de 18 años.

Según OpenAI, Health está disponible para cuentas de ChatGPT Free, Go, Plus y Pro con sesión iniciada en ese país. Funciona en la web, en iOS, en Android y en la aplicación de escritorio.

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Si no aparece en el menú lateral, la empresa recomienda actualizar la aplicación. La página oficial aclara que algunas cuentas todavía pueden no tenerla.

Los usuarios pueden hacer preguntas de salud sin conectar nada. Para obtener respuestas basadas en sus propios datos, pueden vincular Health Connect en Android o Apple Health en iPhone, además de historiales médicos de ciertos sistemas hospitalarios de Estados Unidos, One Medical y Function Health.

La plataforma permite la sincronización de datos desde Health Connect, Apple Health y registros de centros médicos asociados. (REUTERS/Bruna Casas)

Cómo funciona ChatGPT Health en Android

El proceso empieza en la sección Health del menú lateral o en el menú Explorar. Allí el usuario elige Health Connect y marca las categorías de datos que autoriza, como sueño, actividad o entrenamientos. Puede agregar o quitar cuentas cuando quiera desde la pestaña de cuentas.

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Con esa información, ChatGPT puede comparar resultados de análisis con estudios anteriores, resumir cambios desde la última consulta o explorar cómo se relacionan el sueño, la actividad y los entrenamientos con la rutina de la persona, según OpenAI.

Health Connect funciona como intermediario. Dataconomy precisó que quienes usan relojes Garmin o el anillo Oura deben comprobar que las aplicaciones de esos dispositivos compartan datos con Health Connect.

OpenAI aclara que el servicio funciona como una referencia informativa y no sustituye la atención médica profesional. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

OpenAI advierte que ChatGPT solo ve lo que esas aplicaciones comparten y que algunas métricas propias, como una puntuación de sueño, pueden no aparecer o calcularse de otro modo.

OpenAI indica que ChatGPT no puede modificar los historiales que guarda un proveedor médico ni escribir información de vuelta en Apple Health o Health Connect.

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Los cambios en condiciones actuales, medicamentos o antecedentes familiares solo afectan el perfil de Health dentro de ChatGPT.

La empresa describe el servicio como un apoyo y no un reemplazo de la atención médica, y señala que no está pensado para diagnosticar ni tratar. Para síntomas urgentes recomienda buscar ayuda profesional inmediata.

La desvinculación de una cuenta médica externa borra los datos sincronizados de los servidores en un plazo de 30 días. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

El medio agrega que las mediciones de los dispositivos de consumo pueden ser incompletas o inexactas.

Qué promete OpenAI en cuanto a privacidad

Según OpenAI, los datos sincronizados en Health, incluidos los de Health Connect, no se usan para entrenar sus modelos base ni para dirigir publicidad. La empresa afirma que los chats se cifran por defecto y que la información conectada en Health recibe protecciones adicionales.

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Hay una salvedad en la misma página: el ajuste “Mejorar el modelo para todos” determina si las conversaciones que mencionan datos de Health, y el contenido derivado de ellos, pueden usarse para mejorar los modelos. Quien no lo desee debe desactivarlo en los controles de datos de la configuración.

La compañía no utiliza los datos sincronizados para orientar anuncios publicitarios ni para entrenar sus modelos base. (REUTERS/Bruna Casas)

Si la memoria de ChatGPT está activada, las conversaciones que usan Health pueden crear recuerdos para personalizar chats futuros, por ejemplo la meta de mejorar el sueño. OpenAI aclara que los recuerdos no se crean directamente a partir de los datos sincronizados, y ofrece proyectos con memoria propia o chats temporales para separarlos.

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Al desconectar una cuenta, los datos sincronizados desde esa fuente se eliminan de los sistemas de OpenAI en un plazo de 30 días.

La herramienta compara resultados de análisis clínicos y evalúa la relación entre el sueño y la actividad física. (REUTERS/Kim Hong-Ji)

Lo que ya quedó incluido en las conversaciones se conserva hasta que el usuario borre esos chats.

La compañía precisa que Health no es apto para uso clínico ni ofrece un contrato de asociado comercial, el requisito de la ley estadounidense de privacidad médica (HIPAA) para proveedores y aseguradoras. Los padres pueden desactivar Health en las cuentas vinculadas de adolescentes, lo que elimina los datos sincronizados.

OpenAI no indicó fechas para otros países. La página de ayuda limita la disponibilidad a Estados Unidos y no menciona una ampliación.