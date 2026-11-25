Sony confirmó los tres juegos que se sumarán gratis a PlayStation Plus en diciembre

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Sony anunció los tres juegos que los suscriptores de PlayStation Plus podrán sumar a su biblioteca en diciembre: Tony Hawk’s Pro Skater 3+4, Dragon Ball Xenoverse 2 y Amnesia: The Bunker. Estarán disponibles desde el martes 1 de diciembre hasta el lunes 4 de enero, según el blog oficial de PlayStation.

La compañía los presentó como los juegos mensuales para todos los miembros del servicio. Quien los reclame dentro de ese plazo podrá jugarlos mientras mantenga la suscripción activa. Sony aclara que la oferta puede variar según la región y remite a la página de PlayStation.com para consultar el detalle de cada país.

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El anuncio lo firmó Adam Michel, director sénior de servicios de juego de Sony Interactive Entertainment. Los títulos llegan con casi cinco semanas de margen: el período de reclamo se extiende más allá de las fiestas de fin de año.

Los tres juegos podrán reclamarse desde el martes 1 de diciembre hasta el lunes 4 de enero. (Europa Press)

Tres juegos de géneros muy distintos

Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 estará en su edición para dos generaciones de consolas, PS5 y PS4. Reúne las versiones renovadas del tercer y el cuarto juego de la saga de skate, con más patinadores, parques nuevos, trucos adicionales y música.

Según Sony, los escenarios de ambas entregas fueron rehechos en resolución 4K, con objetivos simplificados y el formato clásico de dos minutos por carrera. También incluye los modos Create-A-Skater y Create-A-Park, que permiten diseñar patinadores y parques. Por primera vez, los jugadores pueden crear objetivos propios y compartirlos con amigos.

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En PS5, el juego corre en 4K nativo a 60 cuadros por segundo en el modo Fidelity. Sony advierte que la salida en 4K requiere un televisor o monitor compatible.

Tony Hawk's Pro Skater 3+4 llegará a PlayStation Plus con gráficos renovados en 4K para PS5.

Dragon Ball Xenoverse 2 también llegará para PS5 y PS4. Es un juego de acción y rol basado en la serie de animación: el jugador crea su propio personaje, recorre Conton City y se alía con figuras conocidas de la franquicia para entrenar y enfrentar a distintos enemigos.

Tiene modos multijugador en línea. Los usuarios pueden pelear contra otros jugadores de todo el mundo o participar en las Raid Battles, combates cooperativos contra enemigos gigantes.

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Amnesia: The Bunker es el único de los tres que figura solo para PS4. Es un juego de terror en primera persona de los creadores de Soma y de la saga Amnesia, ambientado en un búnker abandonado de la Primera Guerra Mundial.

Amnesia: The Bunker, ambientado en la Primera Guerra Mundial, será el único de los tres títulos exclusivo para PS4.

Recursos escasos y un recordatorio de noviembre

El jugador encarna a Henri Clément, un soldado francés que queda solo con un revólver con una única bala, una linterna de dinamo ruidosa y pocos suministros que debe recolectar y fabricar. Según la descripción oficial, un peligro constante reacciona a cada movimiento y sonido, y cada partida es distinta por la aleatoriedad del juego.

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Los juegos de diciembre reemplazan a los de noviembre, que todavía pueden reclamarse. Dead Island 2, Tomb Raider IV-VI Remastered y Monster Train 2 estarán disponibles hasta el lunes 30 de noviembre, de acuerdo con el mismo blog.

Pasada esa fecha, quienes no los hayan agregado a su biblioteca no podrán hacerlo con el beneficio del servicio.

Dead Island 2, Tomb Raider IV-VI Remastered y Monster Train 2, los juegos de noviembre, podrán reclamarse hasta el 30 de noviembre. (Reuters)

Juegos de Xbox Game Pass para diciembre

Por su parte, Xbox Game Pass, el servicio que compite con PlayStation Plus, ya suma seis juegos confirmados para diciembre de 2026, cinco de los cuales llegarán durante los primeros cuatro días del mes. La selección combina estrenos del día uno con el regreso de una franquicia de terror pensada para el multijugador, además de una aventura cooperativa ambientada en paisajes del norte de Suecia.

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Ambos títulos estarán disponibles en Xbox Series, PC y mediante juego en la nube, aunque con una diferencia relevante: uno se incorpora directamente a los planes Ultimate y PC Game Pass, mientras que el otro también llegará a Premium. Todavía resta que Microsoft confirme el resto del calendario de diciembre, algo que se espera durante la primera semana del mes, sin fecha ni formato de anuncio definidos.