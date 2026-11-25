Los hogares de profesionales utilizan el 12,8 por ciento de su presupuesto en comida, lo que marca una brecha de 19 puntos porcentuales frente a los trabajadores no calificados. EFE/David de la Paz

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El aumento de los precios de los alimentos representa una presión económica mucho mayor para los hogares hondureños de menores ingresos que para las familias con mejores condiciones económicas. Aunque la inflación se mide generalmente mediante un indicador nacional, sus consecuencias varían dependiendo de cuánto dinero necesita cada grupo social para cubrir sus necesidades básicas.

Esta desigualdad es uno de los principales hallazgos del estudio ¿El IPC es neutral?, elaborado en noviembre de 2026 por el Instituto de Investigaciones Sociales y el Observatorio Demográfico Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), la principal universidad pública del país.

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La investigación utilizó información de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2023-2024, del Banco Central de Honduras (BCH), con una muestra de 8.746 hogares analizados.

Los resultados muestran que los trabajadores no calificados son el grupo que dedica la mayor proporción de sus ingresos al consumo de alimentos. Por cada 100 lempiras que gastan, L31.80 se destinan a comprar comida, lo que deja una proporción considerablemente menor para cubrir otros compromisos familiares.

En contraste, los hogares integrados por profesionales utilizan apenas el 12,8% de su presupuesto para adquirir alimentos, es decir, L12.80 por cada 100 lempiras de gasto.

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La diferencia es de 19 puntos porcentuales, una brecha que permite dimensionar por qué el encarecimiento de productos básicos tiene consecuencias más graves entre las familias con menos recursos económicos.

Insifucientes medidas gubernamentales

El problema no radica únicamente en que los alimentos aumenten de precio, sino en el peso que tienen dentro del presupuesto de cada hogar. Cuando una familia destina una parte considerable de sus recursos a comprar comida, cualquier incremento reduce su capacidad para cubrir otras necesidades.

El estudio de la UNAH también establece diferencias entre otros grupos ocupacionales, cuyos patrones de consumo muestran que la proporción del presupuesto destinada a alimentos varía según las condiciones económicas de cada familia.

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Los trabajadores por cuenta propia destinan el 26,4% de sus gastos a la alimentación, mientras que los trabajadores manuales calificados utilizan el 24,5%.

Los empleados de oficina dedican el 20,4% de su presupuesto a ese rubro, una proporción inferior a la registrada entre los grupos con mayor exposición al gasto alimentario.

La comparación evidencia que los hogares no enfrentan las mismas condiciones cuando se producen aumentos en los precios de productos esenciales. Aunque todos compren los mismos alimentos a los mismos precios en los mercados, el impacto sobre sus finanzas puede ser muy diferente.

Cuando suben los precios de productos como el maíz, los frijoles, el arroz, los huevos, la leche y otros alimentos de consumo cotidiano, los hogares con menores ingresos tienen menos posibilidades de absorber ese incremento sin modificar sus hábitos de consumo.

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Un hombre fue registrado este lunes al cargar alimentos comprados en un mercado en la ciudad de Tegucigalpa (Honduras). EFE/Gustavo Amador

Precios suben y fiscalía del consumidor sin respuestas

Para estas familias, comprar alimentos representa una obligación que difícilmente pueden reducir, por lo que terminan destinando una proporción mayor de sus recursos a la alimentación y limitando otros gastos.

En cambio, los hogares con ingresos más elevados tienen una distribución diferente de su presupuesto, lo que les permite enfrentar los aumentos de precios con mayor margen para reorganizar sus gastos.

Esta diferencia es relevante para comprender que el efecto de la inflación no depende exclusivamente del porcentaje en que aumentan los precios, sino también de la capacidad económica de quienes deben asumirlos.

Uno de los principales cuestionamientos que plantea la investigación está relacionado con el uso del Índice de Precios al Consumidor (IPC) como referencia general para medir la evolución del costo de vida.

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El IPC permite conocer cómo cambian los precios de una canasta representativa de bienes y servicios consumidos por los hogares. Sin embargo, el estudio advierte que una medición general puede ocultar las diferencias existentes entre los patrones de consumo de los distintos grupos socioeconómicos.

El argumento central es que no todos los hogares compran los mismos productos en las mismas proporciones ni destinan una cantidad equivalente de sus ingresos a cubrir sus necesidades básicas.

Un incremento general de precios puede representar una presión relativamente manejable para una familia de ingresos altos, pero convertirse en un problema considerable para otra que utiliza casi un tercio de su presupuesto únicamente en alimentación.

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La investigación plantea que las mediciones de inflación deberían incorporar las diferencias socioeconómicas y no limitarse a presentar un único indicador nacional.

Contar con datos desagregados permitiría identificar con mayor precisión qué grupos poblacionales enfrentan mayores presiones por el aumento del costo de vida y cómo distribuyen sus gastos entre alimentación y otras necesidades.

También podría aportar elementos para orientar las decisiones de política económica y social, en particular en materia de protección de los hogares vulnerables y seguimiento de los precios de productos de consumo básico.

El estudio elaborado por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras analiza la desigualdad en el impacto del costo de vida según el nivel de ingresos de cada grupo social. EFE/Gustavo Amador/Archivo

¿Opciones ante la inflación?

Los resultados adquieren relevancia en un país donde una parte de la población depende de ingresos limitados para cubrir alimentación, vivienda, transporte, educación y servicios básicos.

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En ese escenario, el encarecimiento de la canasta básica no representa únicamente una variación estadística en los precios, sino una presión directa sobre la capacidad de las familias para mantener sus condiciones de vida.

La investigación concluye que comprender esas diferencias es necesario para evaluar de manera más completa el impacto de la inflación en Honduras y evitar que las cifras nacionales oculten la realidad económica de los sectores más vulnerables.