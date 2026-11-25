La conductora viajó a Barranquilla para alentar a Boca en el final de la Copa Sudamericana (Video: Instagram)

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Sabrina Rojas documentó, a través de sus redes sociales, el viaje que realizó a Barranquilla, Colombia, una ciudad a la que llegó con el objetivo de presenciar la final de la Copa Sudamericana disputada entre Boca Juniors y Atlético Mineiro. La conductora compartió un álbum de fotografías y acompañó la publicación con la leyenda “Un poco de Barranquilla”. En la secuencia de imágenes reunió el folclore futbolero propio de un evento de estas características con un recorrido por diferentes puntos de la ciudad caribeña.

Rojas no realizó el viaje sola, ya que estuvo acompañada por Maju, una amiga suya que además es una ferviente hincha de Boca. Las dos compartieron las distintas paradas que formaron parte del itinerario durante su estadía. Las fotografías alternan el ambiente deportivo relacionado con el partido y las postales urbanas de Barranquilla con escenarios muy diferentes entre sí dentro de una misma ciudad.

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Una de las primeras imágenes muestra una calle cubierta por telas que exhiben los colores de la identidad visual de la región. A ambos lados de esa calle se distinguen murales de gran tamaño, con figuras humanas, tonos intensos y referencias directas a la cultura caribeña. En ese mismo escenario, Rojas y Maju posaron para una serie de selfies. En una de las fotografías se las ve de cerca, con uno de los murales como fondo mientras realizan un gesto afectuoso. En otra imagen, ambas miran a cámara con anteojos de sol y aparecen apoyadas sobre esa misma pared pintada.

Sabrina abrió su álbum de foto de su viaje a Colombia

La conductora y su amiga fueron para alentar a Boca en la final de La Copa Sudamericana

Rojas posa al aire libre frente a un monumento en una plaza durante su estadía en Colombia

El paseo también contempló espacios vinculados de manera directa con el evento futbolístico. Una de las fotos muestra a las dos en un lugar que parece estar destinado a la previa del partido. Allí pueden verse carteles en los que se repite la frase “Colombia te llama”, una bandera colombiana ubicada al fondo y una vista orientada hacia el río. Otra de las imágenes retrata a las amigas con los brazos levantados frente a una estatua dorada de Shakira, la artista que nació allí. La escultura se encuentra emplazada en un espacio público, junto a una costanera.

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La divertida foto que se sacaron en la estatua de Shakira

El álbum además incluye el registro de un interior con características históricas. Se trata de un pasillo cuyos techos están ornamentados con molduras doradas y blancas, con un piso de baldosas decoradas mediante diseños geométricos y con estanterías enrejadas que llevan la inscripción “Colección”. El espacio corresponde a una biblioteca o a un archivo de la ciudad. Como contraste con esa imagen, otra fotografía muestra a Rojas sola, ubicada frente a un edificio que tiene una fachada completamente espejada y una estructura con forma de arco. La construcción está situada en un espacio abierto, donde también se observan césped artificial y bancos de cemento.

"Un poco de Branquilla", fue todo lo que escribió la modelo y actriz en el pie de la publicación

El álbum termina con una foto de perfil de la conductora frente a un mural de estilo abstracto. La pared está intervenida con trazos en tonos violeta, azul y naranja, además de una bicicleta pintada en la parte superior. Toda la secuencia quedó reunida bajo la leyenda “Un poco de Barranquilla” y muestra la combinación entre el seguimiento del Xeneize en la definición continental y el recorrido turístico que las dos realizaron por la ciudad colombiana.

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Sabrina y Maju aprovecharon para recorrer la ciudad (Instagram)

El equipo que fueron a ver no las defraudó. Boca Juniors se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2026 al vencer 2 a 0 a Atlético Mineiro en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, ante más de 60.000 espectadores. Los goles del Xeneize fueron anotados por Santiago Ascacibar, a los 16 minutos, y por Miguel Merentiel, a los 48. El título representa el tercero de Boca en la historia del torneo y puso fin a una sequía internacional de 18 años.