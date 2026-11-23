La cancelación de Nintendo Switch Online exige desactivar la renovación automática al menos 48 horas antes de la fecha de vencimiento. (REUTERS/Issei Kato/File Photo)

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Para cancelar Nintendo Switch Online hay que desactivar la renovación automática, no borrar la cuenta ni cerrar el servicio. Según la página oficial de asistencia de Nintendo, el trámite se hace desde la consola o desde el sitio web de la cuenta Nintendo, y debe completarse al menos 48 horas antes del vencimiento.

La suscripción sigue activa hasta que termina el período ya pagad y Nintendo aclara que no entrega reembolsos ni créditos por el tiempo que quede, de modo que cancelar con anticipación no recorta el servicio contratado.

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Este proceso solo puede hacerlo la cuenta Nintendo que compró la suscripción. Si el plan es familiar, el resto de los integrantes del grupo tampoco podrá usar el servicio cuando el plan termine.

Una advertencia importante a tener en cuenta, es que una vez que se desactiva la renovación automática no es posible volver a activarla. Quien quiera retomar el servicio después deberá comprar una nueva suscripción.

Nintendo mantiene el servicio activo hasta el fin del período contratado y descarta reembolsos o créditos por el tiempo restante. (AP Photo/George Walker IV, File)

Cómo hacer el proceso desde la consola

En una Nintendo Switch 2, hay que abrir Nintendo eShop desde el menú HOME y elegir la cuenta que compró la suscripción. Luego se toca el ícono de usuario, en la esquina superior derecha, y se baja hasta la opción de cancelar la suscripción mediante la desactivación de la renovación automática.

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En una Nintendo Switch anterior, el comienzo es igual: eShop, la cuenta correcta y el ícono de usuario. Después se resalta Nintendo Switch Online en la columna izquierda de la pantalla y se selecciona la opción de cancelar la renovación automática.

Otra ayuda oficial describe un camino alternativo para las suscripciones hechas dentro de un juego: en eShop, en el ícono de usuario, se entra en Ajustes de suscripciones o Suscripciones y se elige Cancelar renovación automática junto al servicio. Si la opción no aparece, el servicio no tenía renovación automática o ya fue cancelado.

El trámite de baja en Nintendo Switch y Nintendo Switch 2 se gestiona desde el perfil de usuario en la tienda Nintendo eShop. (Nintendo)

Desde una computadora o un celular

También se puede hacer desde el navegador. Se ingresa en accounts.nintendo.com/portal con la cuenta que compró el plan, se abre la sección Suscripciones y se elige cancelar la suscripción mediante la desactivación de la renovación automática, en el apartado del estado de Nintendo Switch Online. Un último botón pide confirmar.

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Si la suscripción se contrató a través de otro servicio y no desde eShop, Nintendo indica que la renovación solo puede modificarse desde ese servicio. Otro límite figura en la ayuda oficial: la renovación automática no está disponible para menores de 18 años.

Qué se pierde al terminar el plan

Al vencer la suscripción desaparece la copia de seguridad de los datos de guardado en la nube. Nintendo precisa que se puede iniciar una nueva suscripción dentro de un plazo de 180 días para recuperar el acceso a esas copias, y que los datos guardados en la memoria de la consola se pueden seguir usando.

Los cupones de juegos de Nintendo Switch exigen una suscripción activa y paga para canjearse, aunque siguen siendo válidos si se comienza una nueva suscripción antes de que venzan. Los íconos de usuario personalizados creados con el servicio se conservan.

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El canje de los cupones de juegos de Nintendo Switch requiere una suscripción activa, mientras que los íconos de usuario personalizados se conservan. (REUTERS/Toru Hanai)

Las páginas de ayuda de Nintendo consultadas el 22 de noviembre de 2026 describen estos pasos para Nintendo Switch 2 y Nintendo Switch. Las pantallas pueden variar con futuras actualizaciones del sistema, por lo que Nintendo recomienda guiarse por su asistencia oficial.

Nintendo acaba con el el inicio de sesión con Google y Apple

Nintendo eliminará el inicio de sesión con cuentas de Google y Apple en sus Cuentas Nintendo a partir del 26 de enero de 2027.

El cambio afectará a Nintendo Switch 2, Switch, Switch Lite y el modelo OLED. También desaparecerá la misión de My Nintendo que premiaba vincular una cuenta de Google.

Quienes ya tengan sesión activa podrían no necesitar reingresar datos. El resto deberá usar correo y contraseña, o configurar una clave de acceso mediante huella o reconocimiento facial, opción recomendada por la compañía para mayor seguridad.

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