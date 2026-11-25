Wall Street negocia con pérdidas previo a un feriado en los EEUU.

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Las acciones estadounidenses caen este miércoles debido a que las títulos de los fabricantes de semiconductores extendieron sus pérdidas, la administración del presidente estadounidense Donald Trump anunció nuevos aranceles del 20% y el índice PCE mostró que los aumentos de precios se aceleraron en octubre.

El índice PCE (del inglés Personal Consumption Expenditures Price Index o Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal) mide la evolución de los precios de los bienes y servicios que consumen los hogares en Estados Unidos, incluyendo ciertos gastos pagados por terceros en su nombre -como seguros médicos-. Lo publica mensualmente la Oficina de Análisis Económico (BEA) de EEUU.

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A las 12:10 horas, el promedio industrial Dow Jones cae un 1,5%, mientras que el S&P 500 se desploma un 2,2 por ciento. El índice Nasdaq Composite, con fuerte presencia de empresas tecnológicas, recorta un 3,3% debido a la preocupación de los inversores de Wall Street por la inflación y el auge de la inteligencia artificial, factores que afectaron negativamente a las acciones.

En el exterior, las acciones operan con un desempeño más débil, ya que continuaron las ventas en el sector de semiconductores, y las acciones de Nvidia caen un 7,2 por ciento. A pesar del importante repunte del viernes tras la reincorporación de Jensen Huang como CEO, el sector de la IA ha seguido bajo presión, ya que las dudas sobre su rentabilidad están afectando negativamente a las acciones.

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La atención se centró además en los últimos datos del índice de Gasto en Consumo Personal (PCE), que mostraron que el PCE subyacente -el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal- subió al 3,3% anual, para superar las expectativas de los economistas, que preveían una inflación del 3,2 por ciento. Este dato reforzó las apuestas a que la Reserva Federal norteamericana subirá las tasas de interés en diciembre, y los operadores prevén una probabilidad del 98% de un aumento de 25 puntos básicos el próximo mes.

Entre las acciones y ADR de compañías argentinas negociadas en dólares en Nueva York volvieron a imponerse las pérdidas, encabezadas por Satellogic (-9,6%), Banco Francés (-9,2%).

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Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 12:10 horas)

Mientras que en la plaza cambiaria doméstica el dólar mayorista superaba por primera vez la barrera de los 1.600 pesos, seguido de cerca por la entidad monetaria quien realiza compra o venta de divisas para regular la liquidez, el índice MSCI Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cae 4,2% en pesos, a 77.809 puntos. Medido en dólares, el panel de acciones líderes toca un piso desde el 21 de octubre del año pasado.

El BCRA acumula dos sesiones consecutivas sin efectuar intervenciones en el mercado de cambios.

“La suba del dólar, en este caso puntual de la última semana, vino acompañada por una semana de crisis global que impacto en todo el mundo”, afirmó el ministro de Economía, Luis Caputo, en una entrevista televisiva a A24. Y añadió que “nuestra moneda se depreció, lo que se depreció en promedio la mayoría de las monedas emergentes. Nuestra moneda acompañó eso y esta bien que así sea”.

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La Secretaría de Finanzas, dependiente del Ministerio de Economía, realizará este jueves la última licitación de títulos públicos de corto plazo en pesos del mes, donde ofrecerá ocho instrumentos de los cuales seis tendrán vencimiento en 2027 y dos en 2028.

“El Tesoro llega a la última licitación de noviembre con uno de los vencimientos más abultados del año, en torno a 25 billones de pesos”, expresó el agente de liquidación y compensación Cohen. Y remarcó que “el mercado llega con liquidez holgada y esperamos que el Tesoro la aproveche para renovar por encima del 100%, apoyado sobre todo en la demanda de cobertura ante las mayores presiones sobre el dólar”.

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El ente oficial de estadísticas INDEC, informó que la actividad económica de Argentina anotó una contracción de 1,2% interanual en septiembre.

“Las políticas de estabilización macroeconómica de Argentina han logrado una reducción sustancial del perfil de riesgo de la economía, pero, al mismo tiempo, están lastrando el crecimiento”, señaló un informe de Capital Economics.

“Esto podría dificultar que el presidente Milei consiga la reelección el próximo año. A pesar de la mejora en los balances externo y fiscal, un giro hacia la izquierda en los comicios del año entrante probablemente provocaría movimientos desordenados en el mercado cambiario y mantendría a Argentina excluida de los mercados internacionales de capital”, añadió.

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