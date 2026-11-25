El periodista independiente Adelth Bonne Gamboa denunció una prohibición de salir de su vivienda bajo amenaza de arresto. (Cortesía: Facebook)

Guardar

El periodista independiente cubano Adelth Bonne Gamboa denunció este martes que un supuesto agente de la Seguridad del Estado le comunicó una prohibición de salir de su vivienda bajo amenaza de detención durante la tarde del 24 y el 25 de noviembre.

Según relató Bonne Gamboa en su Facebook, el hombre llegó a su domicilio con un casco que impedía reconocerlo y le dijo, con tono amenazante, que si abandonaba la vivienda “no me iría tan bien como la otra vez”. El comunicador afirmó que cerró la puerta sin pedir más explicaciones, ante la incertidumbre sobre el alcance de la advertencia.

PUBLICIDAD

“¿Mi delito? Decir la verdad”, escribió el colaborador del medio CubaNet. A su vez, el periodista pidió ayuda para conseguir agua potable. También advirtió que presenta problemas de conexión a internet y que la batería de su teléfono estaba cerca de agotarse, circunstancias que podían limitar la difusión de nuevas denuncias.

Un hombre que se identificó como agente de la Seguridad del Estado le advirtió que no abandonara el inmueble durante el 24 y 25 de noviembre, de acuerdo con una publicación en Facebook (Cortesía: Facebook)

El Observatorio Cubano de Libertad de Expresión (OCLE) calificó este hecho como un caso de ataques, amenazas o agresiones psicológicas. La organización reclamó el fin de las amenazas y el acoso contra Bonne Gamboa, además del respeto a su derecho a desplazarse libremente y a ejercer el periodismo.

PUBLICIDAD

Bonne Gamboa señaló que el agua llega a zonas más bajas, pero no a su edificio

Posteriormente, en un mensaje de voz, difundido por CubaNet, Bonne Gamboa dijo que el hombre que se presentó en su vivienda estaba molesto y empapado por la llovizna.

A su vez, sostuvo que desconoce el motivo concreto de la restricción. Entre las posibilidades que planteó, menciona que las autoridades podrían intentar impedir su asistencia a alguna actividad prevista para el aniversario de la muerte de Fidel Castro o evitar que se trasladara a buscar agua.

También recordó anteriores episodios de hostigamiento. En una detención previa sufrió el decomiso de equipos de trabajo y la pérdida de sus pertenencias. “No sé a qué se refirió con eso, pero tampoco lo presioné”, explicó sobre la frase del agente que le advirtió que no le iría “tan bien como la otra vez”.

PUBLICIDAD

El periodista cuestionó además que la falta de agua afecte a residentes de su edificio, entre ellos personas mayores y vecinos con problemas de salud. Dijo que el suministro del vital líquido llega a algunas viviendas de zonas más bajas, pero no a su edificio.

Adelth Bonne relacionó la orden restrictiva con las conmemoraciones oficiales por el aniversario del fallecimiento de Fidel Castro. (Cortesía: CubaNet)

Antecedentes de amenazas y una detención reciente

La denuncia ocurre después de una serie de incidentes que el periodista y organizaciones de prensa atribuyen a presiones contra comunicadores independientes en Cuba.

El 2 de noviembre, Bonne Gamboa fue detenido cerca de su domicilio cuando buscaba conexión a internet, según informó CubaNet. El medio indicó que los agentes le decomisaron equipos de trabajo y que recibió una multa vinculada a sus publicaciones en redes sociales.

PUBLICIDAD

Agentes policiales detuvieron al periodista el 2 de noviembre y le aplicaron una multa por el contenido de sus publicaciones en redes sociales. (Cortesía: Facebook)

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) también incluyó su caso en un pronunciamiento publicado el 23 de noviembre. La entidad señaló que Bonne Gamboa denunció agresiones, confiscación de herramientas de trabajo y amenazas de encarcelamiento tras su arresto a comienzos de mes.