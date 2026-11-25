El Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos alertó sobre cinco modalidades de fraude y robo habituales durante las fiestas de fin de año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos alertó sobre cinco modalidades de fraude y robo durante la temporada de fiestas, un período en el que aumentan las compras, las transacciones digitales y el movimiento de correspondencia. La advertencia busca prevenir pérdidas económicas y proteger la información personal de los consumidores.

La agencia federal difundió una campaña de prevención ante el riesgo de que los delincuentes aprovechen la mayor actividad comercial de noviembre y diciembre para cometer estafas relacionadas con el correo y los servicios de entrega. El organismo también recordó que estas maniobras pueden afectar a personas que realizan compras, reciben paquetes o colaboran con organizaciones benéficas.

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El aviso coincide con los resultados de una encuesta de AARP Research, que identificó una elevada exposición de los consumidores a distintas modalidades de fraude durante las fiestas. Según el relevamiento, el 84% de los 1.801 adultos consultados había sufrido o había sido blanco de al menos una de estas prácticas.

Ofertas falsas: mensajes con descuentos y premios no solicitados

El Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos identificó las ofertas no solicitadas como una de las modalidades utilizadas para captar víctimas. Los delincuentes pueden enviar mensajes que prometen descuentos, premios o beneficios por tiempo limitado y presionan al destinatario para que responda o realice un pago.

Estas comunicaciones pueden llegar mediante llamadas telefónicas, correos electrónicos o mensajes de texto. En algunos casos, utilizan nombres y elementos gráficos de comercios conocidos para aparentar legitimidad y conseguir información personal o bancaria.

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La agencia recomendó no responder comunicaciones sospechosas ni devolver llamadas de números desconocidos. También aconsejó eliminar los mensajes que soliciten datos personales o pagos inesperados para acceder a supuestas promociones.

El 84% de los adultos consultados por AARP Research declaró que enfrentó al menos un intento de estafa durante la temporada festiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estafas de organizaciones benéficas falsas

Durante las fiestas aumenta la actividad de organizaciones que solicitan contribuciones para distintas causas. Los estafadores aprovechan ese contexto para hacerse pasar por representantes de entidades reconocidas o crear nombres y sitios web similares a los de instituciones legítimas.

El Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos aconsejó comprobar la identidad de las organizaciones antes de realizar una donación. Entre las herramientas disponibles mencionó Charity Navigator y Better Business Bureau, plataformas que permiten consultar información sobre entidades y evaluar su legitimidad.

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La agencia también recomendó no enviar dinero en efectivo por correo y emitir los cheques directamente a nombre de la organización beneficiaria, nunca de una persona particular.

La encuesta de AARP Research encontró que el 31% de los adultos consultados había recibido una solicitud de donación que consideró falsa o sospechosa. Además, el 62% reconoció que no siempre investiga a las organizaciones antes de aportar dinero.

Phishing, smishing y quishing: mensajes falsos de USPS

El phishing, el smishing y el quishing son tres técnicas de suplantación de identidad utilizadas para obtener información personal y financiera. La primera se realiza mediante correos electrónicos, la segunda a través de mensajes de texto y la tercera utiliza códigos QR que conducen a páginas fraudulentas.

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Los delincuentes pueden hacerse pasar por representantes de USPS, sigla en inglés del Servicio Postal de Estados Unidos, o por empleados de bancos y otras instituciones. Una de las modalidades consiste en enviar una supuesta notificación de entrega fallida y solicitar el pago de una tarifa o la actualización de los datos del destinatario.

El Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos recomendó no abrir enlaces ni escanear códigos QR recibidos de manera inesperada. Si existe alguna duda sobre el estado de un envío, el consumidor debe ingresar directamente al sitio oficial de USPS y consultar el seguimiento del paquete.

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Los impostores también pueden solicitar números del Seguro Social, contraseñas, información de tarjetas de crédito y otros datos personales. La agencia aconsejó no proporcionar esa información mediante enlaces o formularios recibidos en comunicaciones no verificadas.

El robo de paquetes en los domicilios puede reducirse con herramientas de retención de correspondencia y casilleros de entrega. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estampillas falsificadas con descuentos de hasta el 50%

La venta de estampillas falsificadas es otra de las modalidades incluidas en la advertencia. Estas publicaciones pueden aparecer en sitios web, redes sociales y plataformas de comercio electrónico, con ofertas que prometen precios muy inferiores a los oficiales.

El Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos señaló que algunas estampillas fraudulentas se ofrecen con descuentos de entre el 20% y el 50% de su valor nominal. Una rebaja de esa magnitud debe generar sospechas, especialmente cuando el vendedor no puede demostrar que está autorizado para comercializar productos postales.

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Para evitar compras fraudulentas, la agencia recomendó adquirir estampillas en oficinas postales, en la tienda oficial de USPS o mediante distribuidores autorizados.

El uso de franqueo falsificado puede provocar que las cartas y los paquetes no reciban el tratamiento postal correspondiente. Los consumidores también pueden denunciar publicaciones sospechosas a través de los canales del organismo federal.

Robo de paquetes en la puerta de las viviendas

Los paquetes que permanecen en las puertas de las viviendas, los buzones o las entradas de los edificios pueden ser sustraídos antes de que sus destinatarios los recojan. Esta modalidad, conocida como porch piracy, figura entre los riesgos que el organismo postal pide prevenir durante las fiestas.

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Para reducir las posibilidades de robo, USPS recomienda utilizar opciones como Hold Mail, que permite solicitar la retención temporal de la correspondencia, y los casilleros de entrega. También se puede solicitar una confirmación con firma, utilizar el seguimiento de paquetes o coordinar la recepción con un vecino de confianza.

Otra alternativa es Informed Delivery, un servicio gratuito de USPS que permite consultar imágenes de la correspondencia que llegará al domicilio y recibir notificaciones sobre determinados paquetes. La herramienta facilita el seguimiento de los envíos, aunque no sustituye las medidas de seguridad para recibirlos.

La encuesta de AARP Research encontró que el 30% de los adultos consultados había sufrido el robo de paquetes. Ante un incidente relacionado con el correo, las personas pueden presentar una denuncia ante el Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos mediante su plataforma oficial o llamar al 1-877-876-2455. Los mensajes sospechosos que suplanten a USPS también pueden reenviarse a spam@uspis.gov.

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