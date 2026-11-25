Los espacios del Centro de Ciencias reúnen recursos para trabajar con programación, electrónica, prototipado y realidad virtual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Programar un dispositivo, probar un modelo, recorrer una simulación digital o producir una pieza audiovisual forman parte de las actividades que se pueden hacer en un centro de Ciencias en Colombia.

Este tipo de espacios reúne áreas de robótica educativa, realidad virtual con visores, experimentación científica, prototipado, creación tecnológica y trabajo colaborativo, con propuestas dirigidas a niños, adolescentes y adultos.

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Qué se puede hacer en el área de robótica en el centro de Ciencias

La zona de robótica educativa está destinada a la construcción y programación de dispositivos. Allí, los participantes podrán aproximarse a los elementos que intervienen en el funcionamiento de un sistema automatizado: estructuras, componentes, instrucciones y respuestas frente a una acción determinada.

Los robots móviles se construyen con piezas modulares, motores, ruedas y mecanismos de desplazamiento. (Foto: Infobae)

La zona de robótica educativa dispone de estructuras móviles armadas con piezas modulares, motores, ruedas y sensores. Algunos de esos dispositivos incorporan pinzas, brazos mecánicos y detectores de proximidad, elementos que permiten introducir nociones de movimiento, distancia y control.

Este tipo de práctica permite entender que detrás de un robot hay decisiones de diseño y secuencias lógicas. El aprendizaje no parte únicamente de un aparato terminado, sino de las pruebas necesarias para que un dispositivo cumpla una tarea.

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“Queremos que la ciencia y la tecnología dejen de percibirse como conocimientos lejanos o exclusivos de especialistas”, señaló Camilo Roncancio, director de la Fundación Conecta +, detrás del centro de Ciencias en Bogotá.

El área de realidad virtual combina auriculares, visores y asientos para experiencias inmersivas guiadas. (Foto: Infobae)

Cómo se implementa la realidad virtual

El centro cuenta con puestos de realidad virtual integrados con visores, auriculares y asientos para experiencias inmersivas. Quien utiliza el dispositivo puede observar un entorno digital en 360 grados y modificar el punto de vista a partir de los movimientos de la cabeza.

Esta tecnología se diferencia de una pantalla convencional porque pone al usuario dentro de una simulación. Puede servir para recorrer un escenario, observar una reconstrucción, conocer la representación de un proceso científico o participar en una actividad que requiere interacción con elementos virtuales.

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Por qué es útil el área de prototipado

El prototipado es la etapa en la que una idea se convierte en un modelo de prueba. Puede tratarse de un objeto, una estructura, un mecanismo o un sistema electrónico. El propósito no es obtener una versión final de inmediato, sino comprobar si la propuesta funciona y qué cambios necesita.

Los circuitos del Centro de Ciencias permiten comprobar en tiempo real la relación entre conexiones, código y funcionamiento. (Foto: Infobae)

Un participante puede construir un vehículo, añadirle un brazo mecánico, probar cómo se desplaza y luego modificar la posición de las ruedas o el programa que controla sus movimientos.

Asimismo, este proceso incorpora el error como parte de la actividad. Un prototipo puede no girar, chocar con un obstáculo o fallar al tomar un objeto. En cada caso, el problema exige una revisión: puede estar en la estructura, en el circuito, en la programación o en la combinación de estos factores.

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Qué aportan los espacios de experimentación científica

Las áreas de experimentación científica están enfocadas en la observación y la práctica. La intención es trasladar algunos conceptos de las aulas a actividades en las que los participantes puedan formular preguntas, contrastar resultados y conocer procesos a partir de la experiencia.

Potenciar habilidades técnicas y blandas brinda mayores oportunidades a los jóvenes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ciencia, en este formato, es una práctica que requiere comprobación. Un experimento puede mostrar cómo se comporta un material, qué sucede ante una reacción o qué variables modifican un resultado.

La iniciativa se apoya en la Apropiación Social del Conocimiento, un enfoque que plantea que la ciudadanía no debe limitarse a recibir información científica. Debe participar en su comprensión, aplicación y construcción.

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“La innovación adquiere mayor valor cuando el conocimiento se comparte y se convierte en oportunidades para las personas”, afirmó Roncancio.

El lugar tiene espacios de producción audiovisual y trabajo colaborativo que permiten relacionar la tecnología con la comunicación de ideas, la elaboración de contenidos y el intercambio entre personas con distintos intereses.