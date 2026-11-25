El responsable de Instagram, Adam Mosseri, explicó por qué un producto mencionado entre amigos puede aparecer después en la pantalla, sin que la aplicación tenga que grabar las conversaciones.

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El director de Instagram, Adam Mosseri, negó que la plataforma utilice el micrófono de los celulares para escuchar conversaciones privadas y seleccionar anuncios con base en lo que dicen los usuarios. El ejecutivo respondió a una de las dudas más frecuentes sobre las redes sociales de Meta y explicó por qué algunas personas encuentran publicidad relacionada con asuntos de los que hablaron poco antes.

Además, dijo que realizar esa práctica representaría una vulneración grave de la privacidad de los usuarios.

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El directivo señaló que recibe esta pregunta constantemente, debido a una experiencia que muchas personas aseguran haber vivido: conversan sobre un producto, una película, un artista o un tema específico y, poco después, encuentran publicaciones o anuncios relacionados en Instagram o Facebook.

Adam Mosseri, responsable de Instagram, negó que la plataforma utilice el micrófono del celular para escuchar conversaciones privadas. REUTERS/Manuel Orbegozo

Para Mosseri, esta coincidencia tiene explicaciones vinculadas con la forma en que las personas perciben la publicidad y con los sistemas que utiliza Meta para mostrar contenido relevante. La compañía sostiene que no necesita escuchar las conversaciones para anticipar qué anuncios podrían interesar a cada usuario.

Por qué Instagram niega que escuche las conversaciones

Uno de los argumentos que presentó Mosseri es que el uso constante del micrófono dejaría señales visibles en el funcionamiento del celular. Según explicó, si Instagram estuviera grabando conversaciones de manera permanente, el consumo de batería podría aumentar y aparecería el indicador luminoso que informa cuando el micrófono está activo.

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En los dispositivos compatibles, ese aviso permite identificar cuándo una aplicación utiliza el micrófono o la cámara. Por ello, el responsable de Instagram considera que una actividad de escucha permanente sería difícil de mantener sin que los usuarios detectaran algún indicio.

El ejecutivo también afirmó que utilizar esos recursos para obtener información privada supondría una violación de la privacidad. Su declaración busca responder a las sospechas que circulan desde hace años sobre el funcionamiento de las plataformas digitales y sus sistemas de publicidad personalizada.

El directivo explicó que Meta utiliza información sobre los intereses y las conexiones de los usuarios para personalizar los anuncios. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Sin embargo, la explicación de Mosseri no significa que Instagram carezca de mecanismos para recopilar información sobre los intereses de sus usuarios. La plataforma utiliza diferentes señales de actividad para determinar qué publicaciones, recomendaciones y anuncios pueden resultar relevantes.

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Tres razones por las que aparecen anuncios sobre temas de conversación

Mosseri presentó tres explicaciones para entender por qué una persona puede hablar de un asunto y encontrar publicidad relacionada poco después.

La primera tiene que ver con la atención. Es posible que el usuario ya haya visto varias veces un anuncio en Instagram, pero no le haya prestado suficiente atención. Después de conversar sobre ese producto o servicio, comienza a reconocerlo con mayor facilidad cuando vuelve a aparecer en la pantalla.

La segunda explicación está relacionada con la percepción. Cuando alguien habla sobre un tema, este permanece más presente en su memoria. Por esa razón, puede identificarlo con mayor rapidez en publicaciones, anuncios o situaciones cotidianas que antes habría pasado por alto.

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La tercera razón está vinculada con los datos que utiliza Meta para personalizar la publicidad. Mosseri explicó que la plataforma puede aprovechar información sobre el usuario, sus amigos y personas con características o intereses similares para seleccionar anuncios.

Instagram sostiene que las coincidencias entre conversaciones y publicidad no significan que la aplicación esté grabando a las personas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Esto significa que una conversación puede coincidir con una publicidad debido a patrones de comportamiento compartidos. Por ejemplo, si una persona interactúa con contenidos relacionados con un producto o mantiene vínculos con usuarios interesados en él, los sistemas publicitarios pueden considerar que también podría resultarle atractivo.

Cómo utiliza Meta los datos para mostrar publicidad

Las plataformas de Meta cuentan con sistemas que analizan diferentes señales para organizar el contenido que aparece en sus servicios. Entre ellas se encuentran las interacciones con publicaciones, las páginas visitadas, las cuentas seguidas y los intereses que pueden inferirse a partir de la actividad digital.

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Estos mecanismos permiten construir perfiles publicitarios y seleccionar anuncios según la probabilidad de que llamen la atención de una persona. También explican por qué dos usuarios pueden recibir publicidad diferente aunque utilicen la misma aplicación.

La aclaración de Mosseri no elimina las preguntas sobre la privacidad y el uso de información personal en Instagram. La discusión también incluye qué datos recopilan las plataformas, cómo los relacionan con la actividad de terceros y qué opciones tienen los usuarios para limitar la personalización.

Los anuncios personalizados se basan en datos de actividad digital, interacciones y preferencias de los usuarios. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Por ahora, el responsable de Instagram mantiene que la compañía no necesita activar el micrófono para conocer los intereses de las personas. La publicidad personalizada se basa en información sobre la actividad digital y las conexiones entre usuarios, una práctica que puede generar coincidencias que parecen indicar que las aplicaciones escuchan conversaciones privadas.

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