Los portales fraudulentos suelen replicar transmisiones legales de eventos deportivos pero con señales que alertan riesgos. (Fotocomposición Infobae)

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Ver partidos de la UEFA Champions League como Barcelona vs Sabah en páginas piratas como Fútbol Libre expone al usuario a publicidad invasiva, intentos de robo de contraseñas y descargas de programas maliciosos que afectan el teléfono, la computadora y la información almacenada en esos dispositivos.

La promesa de una transmisión sin costo suele aparecer entre enlaces con nombres similares, ventanas emergentes y pedidos para activar notificaciones o instalar aplicaciones.

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La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) advierte que los sitios que distribuyen contenidos pirateados son un riesgo para la ciberseguridad, porque pueden utilizarse para captar datos personales, bancarios u otra información confidencial.

Los programas piratas pueden mostrar alertas de errores en el dispositivo e intentar que se oprima un enlace. (Imagen ilustrativa Infobae)

Por qué una búsqueda de fútbol en vivo puede llenar el celular de anuncios

Los sitios que ofrecen transmisiones no autorizadas se financian mediante redes publicitarias de escaso control. Al ingresar, el usuario puede encontrarse con pestañas que se abren solas, avisos que imitan botones de reproducción y mensajes que anuncian premios, alertas de virus o supuestos problemas en el dispositivo.

Parte de esos anuncios busca que la persona toque un enlace, acepte notificaciones o descargue una aplicación. Una vez otorgados esos permisos, el celular puede recibir publicidad de forma constante, incluso fuera del navegador.

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Cómo pueden robar las contraseñas guardadas en el celular

Una transmisión ilegal puede incluir formularios que piden registrarse para “desbloquear” el partido, verificar una cuenta o confirmar la mayoría de edad. En algunos casos, esas pantallas copian el aspecto de servicios conocidos y solicitan dirección de correo, contraseña, número de teléfono o datos de una tarjeta.

No se deben escribir contraseñas en portales piratas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Interpol señala que los contenidos pirateados pueden funcionar como una trampa para obtener información personal, financiera o reservada. Si una clave se repite en el correo, las redes sociales o una billetera virtual, el riesgo aumenta porque un atacante puede probar las mismas credenciales en distintos servicios.

Qué pasa cuando se descarga una aplicación para ver el partido

Algunas páginas indican que es necesario instalar un reproductor, una extensión del navegador o un archivo para acceder a la señal. Ese procedimiento puede incorporar malware, un término que reúne programas diseñados para alterar el funcionamiento de un equipo, espiar la actividad del usuario o extraer información.

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De acuerdo con Interpol, los sitios web y las redes de intercambio de archivos P2P que ofrecen material pirateado pueden contener virus u otros códigos dañinos.

Las apps que prometen acceso gratuito a partidos ocultan malware. (Imagen ilustrativa Infobae)

El problema no se limita al dispositivo desde el que se intenta ver el encuentro: una infección puede extenderse dentro de una red doméstica o laboral y comprometer otros aparatos conectados.

Cómo reconocer una página web que ofrece contenido pirata

Una señal frecuente es la disponibilidad gratuita de una amplia cantidad de partidos, canales, películas o series que normalmente requieren una suscripción oficial.

Asimismo, deben generar desconfianza los dominios que cambian con frecuencia, los errores de redacción, la ausencia de datos de contacto y los avisos insistentes para instalar archivos.

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Interpol sugiere desconfiar de plataformas que prometen acceso sin costo a material protegido por derechos de autor. (Foto: REUTERS/Edgar Su)

La pauta de Interpol es comprobar qué alternativas legítimas ofrece cada titular de derechos en el territorio donde se encuentra el usuario. Los servicios oficiales pueden tener un costo, pero ofrecen condiciones de uso, canales de atención y medidas de seguridad que reducen la exposición a fraudes, aplicaciones falsas y cobros no autorizados.

Qué medidas ayudan a reducir la exposición a riesgos

Antes de abrir un enlace para ver un partido, conviene verificar la dirección del sitio y evitar descargas que no provengan de tiendas oficiales o proveedores reconocidos.

Tampoco es aconsejable ingresar contraseñas, datos bancarios o códigos de verificación en páginas que prometen acceso inmediato a una transmisión deportiva.

Interpol sugiere mantener actualizado el sistema operativo, el navegador y las aplicaciones, además de utilizar un antivirus y un firewall vigentes. Estas herramientas no reemplazan la precaución al navegar, pero pueden detectar parte de las amenazas asociadas con archivos, enlaces y servicios digitales.

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