La Selección Mayor Femenina de El Salvador recibió una motivación extra de un millón de dólares de cara al decisivo duelo ante Estados Unidos rumbo al Mundial de Brasil 2027.(Foto cortesía La Selecta SLV).

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La Selección Mayor Femenina de El Salvador recibió un respaldo histórico en la antesala de su compromiso más trascendental del año. A través de un comunicado oficial emitido ayer 24 de noviembre, la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) anunció que su presidente, Yamil Bukele, otorgará un premio económico de un millón de dólares al plantel nacional en caso de lograr la ansiada clasificación a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027.

De acuerdo con los términos establecidos por la federación, el monto total de un millón de dólares será distribuido de manera equitativa entre las 23 jugadoras que conforman la convocatoria oficial para esta fase decisiva. Al realizar la división correspondiente, cada futbolista recibiría aproximadamente $43,478.26 dólares si consiguen sellar el boleto hacia territorio sudamericano.

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Para muchas de las integrantes de la plantilla, tanto las que militan en la liga local como aquellas que se desempeñan en el extranjero, esta cifra significa una recompensa extraordinaria que premiaría años de entrega absoluta a los colores nacionales.

Además, este anuncio llega en un momento cumbre para el balompié cuscatleco, funcionando como un motor anímico adicional para un grupo de futbolistas que busca escribir la página más gloriosa en la historia del deporte femenino salvadoreño.

Más allá del impacto financiero, este tipo de incentivos representa un reconocimiento tangible al sacrificio, la disciplina y el crecimiento exponencial que ha mostrado la Azul Femenina en el último ciclo competitivo.

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De conseguir el boleto a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027, cada integrante del plantel salvadoreño recibirá alrededor de $43,478 dólares.

El calendario decisivo: ¿Cuándo y contra quién juega El Salvador?

El camino hacia la cita mundialista tiene fecha, hora y un rival de máxima exigencia. La Azul Femenina disputará la fase final de las eliminatorias mundialistas en el marco del Campeonato Femenino de la Concacaf 2026, torneo que se lleva a cabo en territorio estadounidense entre finales de noviembre y principios de diciembre.

El encuentro clave está programado para este viernes 27 de noviembre a las 7:30 p.m. (hora de El Salvador), cuando el combinado nacional se mida ante la poderosa selección de Estados Unidos en el Texas Health Mansfield Stadium, ubicado en Mansfield, Texas.

El formato de esta instancia otorga una relevancia total a este compromiso. Los cuatro equipos ganadores de los cuartos de final avanzarán directamente a las semifinales del certamen regional y, de manera automática, asegurarán su pase directo a la Copa Mundial de Brasil 2027.

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No obstante, el comunicado de la FESFUT señala que el resultado del viernes determinará los siguientes pasos de la escuadra salvadoreña en la competición. Esto se debe a que, en caso de caer frente a las norteamericanas, El Salvador aún conservará una segunda oportunidad de clasificación mediante la disputa por uno de los dos cupos que la Concacaf tiene asignados para el repechaje intercontinental.

Preparación y resiliencia tras los fogueos internacionales

Llegar a esta instancia definitiva no ha sido un camino sencillo para el conjunto dirigido por el técnico Eric Acuña. Durante los meses previos a la fase final, el cuerpo técnico apostó por elevar el nivel de exigencia enfrentando a rivales de jerarquía internacional. Dentro de este proceso de fogueo, la Selecta Femenina acumuló algunos resultados adversos en partidos amistosos, como el disputado en octubre ante la selección de Paraguay, donde cayeron con un cerrado marcador de 2-3 tras haber iniciado con ventaja.

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La selección femenina de El Salvador desaprovechó una ventaja de dos goles en la primera mitad y terminó cayendo 2-3 ante Paraguay en el Cuscatlán (Cortesía: La Selecta SLV).

Lejos de mermar la confianza del grupo, estas derrotas en encuentros de preparación fueron asumidas como aprendizajes fundamentales para corregir desatenciones defensivas y ajustar el funcionamiento táctico ante oponentes de alto calibre. El cuerpo técnico priorizó el roce competitivo sobre los marcadores inmediatos, permitiendo que figuras clave como Brenda Cerén, Danielle Fuentes y Abigail Martínez lleguen con el ritmo necesario para competir al más alto nivel.