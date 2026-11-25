El sector de la construcción genera cerca de 187 mil empleos con una participación femenina del 20%. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

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Más de 1,700 nuevas empresas se han creado en El Salvador en el rubro de la construcción, según afirmó Luis Rodríguez, director ejecutivo del Consejo de Alcaldes y Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (COAMSS-OPAMSS). El funcionario vinculó ese crecimiento con la expansión de proyectos inmobiliarios, logísticos y de servicios en el país.

Rodríguez brindó las declaraciones en el programa Corre, Corre, con Diana Verónica y Tony, donde sostuvo que la actividad constructiva registró un aumento superior al 40% desde 2024. También indicó que el sector genera cerca de 187 mil empleos y que alrededor del 20% de esa fuerza laboral corresponde a mujeres.

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“El sector es sumamente rentable”, afirmó el director de COAMSS-OPAMSS, al referirse a la cadena de valor que incluye constructoras, proveedores de materiales, estudios de arquitectura, distribuidores y pequeñas empresas de servicios vinculadas a los desarrollos inmobiliarios.

El funcionario señaló que el crecimiento comenzó a acelerarse desde septiembre de 2024, cuando se liberaron los primeros $ 1,100 millones en proyectos privados para el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).

De acuerdo con Rodríguez, el registro actual alcanza los $ 7,889.5 millones en proyectos privados. Esa cifra permite a las autoridades elaborar proyecciones sobre las obras que entrarían en ejecución y sus necesidades de infraestructura, transporte y servicios.

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Las micro, pequeñas y medianas empresas vinculadas a la cadena constructiva registraron un crecimiento promedio del 50%. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

“El sector construcción y actividades inmobiliarias ha registrado, hasta este mes, un poquito más de $ 1,200 millones en impuestos a Hacienda”, aseguró. Añadió que, junto con la Cámara Salvadoreña de la Construcción, estiman cerrar el año con entre $ 4,000 millones y $ 4,500 millones en proyectos en ejecución.

Rodríguez dijo que el avance alcanza a empresas pequeñas y medianas. “Los servicios alrededor de la construcción, que también son mipymes, pequeños estudios de arquitectura, pequeños distribuidores, pequeños productores, han crecido en un promedio un 50%”, señaló durante la entrevista radial.

NIX 2.0 fue lanzada como una herramienta para planificar inversiones

El director de la institución informó además que ayer fue lanzada oficialmente NIX 2.0, una plataforma de inteligencia artificial orientada a la planificación territorial y a la evaluación de inversiones en el Área Metropolitana de San Salvador.

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La herramienta reúne más de 155 capas de datos georreferenciados, según explicó Rodríguez. Entre las fuentes de información mencionó a la OPAMSS, el Centro Nacional de Registros (CNR), el Banco Central de Reserva (BCR), las alcaldías, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y datos sobre movilidad, actividad económica, normativa urbanística, topografía y uso del suelo.

“Es nuestra herramienta de inteligencia artificial que les va a ayudar a tomar decisiones para invertir sobre cualquier terreno”, afirmó. Explicó que un usuario puede seleccionar un lote mediante su clave catastral o directamente sobre el mapa para conocer sus características generales, restricciones normativas, condiciones ambientales y posibilidades de desarrollo.

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Luis Rodríguez explicó que la plataforma NIX 2.0 integra más de 155 capas de datos georreferenciados procedentes de diversas entidades estatales./ (Redes Diana Verónica y Tony)

La plataforma también puede responder consultas sobre la viabilidad de construir viviendas, comercios, bodegas, hoteles u otros proyectos. Según Rodríguez, el sistema ofrece recomendaciones sobre usos de suelo, demanda estimada, accesos viales, oferta comercial cercana y posibles riesgos.

Rodríguez indicó que NIX 2.0 puede emitir alertas cuando un proyecto no resulta conveniente por razones comerciales, ambientales o urbanísticas. Citó el caso de un terreno ubicado a 200 metros de una vía principal, donde el sistema desaconsejó instalar un centro comercial por su baja visibilidad y por la competencia existente en el entorno.

“Te dice: ‘No lo hagas’”, relató el funcionario. En cambio, la herramienta puede sugerir proyectos habitacionales, comercios de servicios o desarrollos ajustados a la demanda de la zona.

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NIX 2.0 es gratuita y está disponible en la plataforma digital de la OPAMSS. Rodríguez precisó que la aplicación no sustituye los trámites institucionales, aunque puede orientar a los usuarios sobre los documentos, permisos y procesos requeridos antes de presentar un proyecto ante la institución.