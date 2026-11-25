Panamá registra 7,166 migrantes en flujo inverso entre enero y el 22 de noviembre de 2026. (AP Foto/Matías Delacroix)

Guardar

Mientras miles de migrantes regresan hacia Sudamérica, otros continúan emprendiendo un largo recorrido con la intención de llegar a Estados Unidos. Panamá registra este año 7,166 personas en flujo migratorio inverso, frente a 773 que ingresaron irregularmente por la selva del Darién.

Las cifras del Servicio Nacional de Migración (SNM), actualizadas al 22 de noviembre de 2026, reflejan la coexistencia de dos movimientos migratorios en territorio panameño, protagonizados principalmente por ciudadanos venezolanos que transitan por el país en direcciones opuestas.

PUBLICIDAD

Por cada migrante que ingresó irregularmente a Panamá a través del Darién, aproximadamente nueve realizaron el recorrido inverso, desplazándose desde el norte del continente hacia Sudamérica, en una dinámica que refleja los cambios registrados en las rutas migratorias regionales.

Los venezolanos representan el 91% del flujo de retorno, con 6,520 personas contabilizadas desde enero. Les siguen 272 colombianos, 81 ecuatorianos y 70 menores nacidos en Estados Unidos, hijos de migrantes irregulares, además de 223 ciudadanos de otros países.

El movimiento de norte a sur alcanzó su mayor volumen en enero, cuando las autoridades registraron 1,250 migrantes, seguido de febrero con 1,086 y marzo con 916. Desde entonces, las estadísticas muestran una reducción del tránsito respecto a los primeros meses del año.

PUBLICIDAD

Los ciudadanos venezolanos encabezan las estadísticas migratorias en ambas direcciones. EFE/ Bienvenido Velasco

En octubre fueron contabilizadas 431 personas que emprendieron el retorno hacia Sudamérica, mientras que durante los primeros 22 días de noviembre se registraron 203, lo que evidencia que el desplazamiento continúa, aunque con menor intensidad que al comienzo de 2026.

Al cierre del informe migratorio, 57 personas permanecían en la Estación Temporal de Recepción Migratoria de Darién y otras 14 se encontraban en Puerto Miramar, provincia de Colón, a la espera de continuar su recorrido por vía marítima.

En sentido contrario, cientos de extranjeros siguen atravesando la frontera selvática entre Colombia y Panamá, una de las etapas de un extenso recorrido migratorio que puede comprender el tránsito por varios países de Centroamérica y México antes de llegar a Estados Unidos.

PUBLICIDAD

De los 773 migrantes que ingresaron irregularmente por Darién durante 2026, 677 eran adultos y 96 menores de edad. Los venezolanos encabezaron las estadísticas con 372 personas, seguidos de 129 colombianos, 118 ecuatorianos y 154 extranjeros de otras nacionalidades.

Un total de 773 extranjeros ingresaron irregularmente a territorio panameño por la frontera con Colombia durante 2026. EFE/ Moncho Torres

Aunque el tránsito por la selva se mantiene en niveles reducidos, las estadísticas muestran un repunte durante el segundo semestre. En agosto se contabilizaron 148 ingresos irregulares, la cifra mensual más elevada del año, mientras que en octubre fueron registrados 136.

Durante noviembre, hasta la fecha de corte del informe, las autoridades contabilizaron 98 ingresos irregulares por Darién, una cantidad superior a la registrada individualmente durante los primeros cinco meses de 2026, cuando el movimiento mensual no superó las 43 personas.

PUBLICIDAD

En paralelo a estos desplazamientos, Panamá mantiene los procedimientos de deportación y expulsión de extranjeros que incumplen las disposiciones migratorias. El balance oficial contabiliza 3,815 personas sometidas a estas medidas, de las cuales 2,968 fueron deportadas y 847 expulsadas.

Los colombianos encabezan las estadísticas con 2,116 ciudadanos deportados o expulsados, seguidos de 511 ecuatorianos y 237 indios. El resto corresponde a 951 personas de otras nacionalidades, mientras que los hombres representan más del 85% del total.

Panamá contabiliza 3,815 extranjeros deportados o expulsados en su balance migratorio. Tomada de X

Mediante el acuerdo de cooperación migratoria suscrito entre Panamá y Estados Unidos, las autoridades han gestionado 3,313 deportaciones y expulsiones, entre ellas las de 1,897 colombianos, 497 ecuatorianos, 236 indios, 57 vietnamitas y 40 ciudadanos de Camerún.

PUBLICIDAD

El mecanismo de cooperación también contempla procedimientos de retorno asistido, una modalidad mediante la cual las autoridades reportaron el regreso de 134 venezolanos y cinco ecuatorianos, como parte de las acciones de gestión migratoria desarrolladas en territorio panameño.

La programación del Servicio Nacional de Migración contempla nuevos vuelos hacia China, El Salvador, Honduras y Venezuela durante la última semana de noviembre, aunque las autoridades advierten que las fechas y cantidades de pasajeros están sujetas a modificaciones de última hora.

Panamá continúa siendo un punto de encuentro de corrientes migratorias contrapuestas, entre quienes buscan regresar a sus países de origen y aquellos que todavía emprenden el recorrido hacia Norteamérica, atravesando fronteras y exponiéndose a los riesgos de la migración irregular.

PUBLICIDAD