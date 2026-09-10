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Un ingeniero de Microsoft advierte sobre la IA: “Escribir código en programación se ha quedado obsoleto”

Figuras como Elon Musk, CEO de Tesla, y Bill Gates, fundador de Microsoft han señalado que el desarrollo de software atraviesa una transformación impulsada por agentes

Experto de Microsoft afirmó que programar código a mano quedó obsoleto y que la inteligencia artificial ya genera, prueba y revisa software. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
Experto de Microsoft afirmó que programar código a mano quedó obsoleto y que la inteligencia artificial ya genera, prueba y revisa software. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
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David Fowler, ingeniero de Microsoft, sostuvo que escribir código de forma manual “está totalmente obsoleto”, una definición que resume el cambio que introduce la inteligencia artificial (IA) en la programación.

La posición de Fowler no describe una desaparición inmediata de los programadores. Lo que plantea es un desplazamiento de funciones: menos escritura manual y más verificación, corrección y validación del trabajo realizado por sistemas automatizados.

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Qué puede hacer la inteligencia artificial en la programación de software

En la actualidad, las herramientas de IA ya generan software, ejecutan pruebas y detectan fallos, pero los errores y las vulnerabilidades todavía obligan a mantener supervisión humana.

GitHub Copilot amplió sus funciones en Microsoft y ahora puede construir software, ejecutar pruebas y detectar fallos antes de la revisión humana. (Foto: Europa Press)
GitHub Copilot amplió sus funciones en Microsoft y ahora puede construir software, ejecutar pruebas y detectar fallos antes de la revisión humana. (Foto: Europa Press)

La evolución de GitHub Copilot, propiedad de Microsoft, es uno de los casos que explican ese giro. Sus capacidades de agente ya no se limitan a completar fragmentos o sugerir líneas de código; pueden construir software, ejecutar pruebas y localizar determinados fallos antes de que el proyecto llegue a revisión humana.

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El alcance de los límites de la tecnología aparece en los datos de Veracode que advirtió que el 45% del código producido por inteligencia artificial presenta vulnerabilidades de seguridad, mientras CodeRabbit detectó que ese mismo tipo de código contiene, de media, 1,4 veces más problemas críticos y 1,7 veces más problemas graves que el desarrollado por personas.

Cuál es el nuevo rol que debe asumir el programador ante el impacto de la IA

El impacto de la IA reorganiza el trabajo tradicional del desarrollo de software. Los profesionales pasan a formular instrucciones para agentes de inteligencia artificial y luego revisan los resultados, ajustan respuestas y examinan el código generado.

Una mujer entrena a un robot humanoide blanco frente a una computadora, con gráficos de circuitos y texto 'AI' en el fondo, mostrando interacción tecnológica.
Estudios advierten que el 45% del código producido por inteligencia artificial contiene vulnerabilidades, aunque parezca apto para uso en producción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Microsoft adapta su propia plataforma a ese modelo. Aspire incorporó en su versión 13.2 compatibilidad con MCP y una interfaz de línea de comandos preparada para trabajar con agentes.

La transformación, de todos modos, no elimina la necesidad de control humano. Investigadores de la propia Microsoft observaron que la precisión de los modelos disminuye a medida que las tareas se prolongan, un dato que refuerza la idea de que la automatización todavía no puede operar sin revisión posterior.

La respuesta central al debate sobre si la inteligencia artificial reemplazará a los programadores es, por ahora, más acotada: las herramientas pueden asumir una porción creciente del proceso, pero las personas siguen siendo necesarias para validar resultados, encontrar errores y decidir si el software puede usarse con garantías.

Elon Musk cree que los programadores manuales ya no serán necesarios con el avance de la IA. (Foto: REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo)
Elon Musk cree que los programadores manuales ya no serán necesarios con el avance de la IA. (Foto: REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo)

Qué piensan figuras como Elon Musk sobre el trabajo del programador

La discusión fue impulsada por Elon Musk, CEO de Tesla y SpaceX, durante intervenciones públicas recientes, entre ellas el Foro Económico Mundial de Davos 2026 y una reunión interna de xAI. Allí afirmó: “Para finales de 2026 ya ni siquiera habrá que preocuparse por programar”.

Según esa visión, la profesión de programador tiene los días contados porque los sistemas de inteligencia artificial podrán transformar instrucciones en lenguaje natural directamente en software funcional. Musk, la persona mas rica del mundo, sostuvo que el avance de los modelos de lenguaje y de los algoritmos ya permite automatizar una gran parte del trabajo de desarrollo.

Su pronóstico va incluso más allá. El empresario cree que para finales de este año la programación manual perderá sentido y será sustituida por sistemas inteligentes capaces de producir archivos ejecutables a partir de descripciones escritas en lenguaje natural.

Bill Gates pone a otros trabajos como atención al cliente o ventas entre los más impactados por la automatización. (Foto: EFE/Lenin Nolly)
Bill Gates pone a otros trabajos como atención al cliente o ventas entre los más impactados por la automatización. (Foto: EFE/Lenin Nolly)

Cuál es la visión de Bill Gates sobre el impacto de la IA en los empleos

Bill Gates, fundador de Microsoft, amplió ese diagnóstico a otros sectores. En una publicación en su blog señaló que profesionales humanos en ventas, atención al cliente, ingeniería de software y asistencia jurídica estarían entre los primeros en ser reemplazados por la inteligencia artificial.

Gates sostuvo que la transformación no dependerá de un ciclo económico y que golpeará con más fuerza a los puestos básicos e intermedios, que suelen ser la puerta de entrada de los trabajadores jóvenes.

El empresario advirtió que “muchos empleos desaparecerán para siempre” y relacionó ese escenario con un cambio en la relación entre trabajo, ingresos y seguridad económica, impulsado por la IA generativa y por robots capaces de competir en tareas físicas en los próximos años.

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