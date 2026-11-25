Las solicitudes de registro de marcas crecieron 15 % en 2026 debido a la digitalización y simplificación de trámites. (Foto: Alcaldía de San Salvador Centro)

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Las solicitudes para registrar marcas aumentaron 15 % durante 2026, según dijo Camilo Trigueros, director del Centro Nacional de Registros (CNR), en una entrevista en YSKL.

Trigueros atribuyó el comportamiento a la simplificación de trámites y al uso de servicios en línea. También mencionó que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ubica a El Salvador en el puesto 15, de 189 países, por las solicitudes de marcas presentadas por nacionales.

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Las solicitudes de marca pueden presentarse en línea a cualquier hora, según Trigueros. El funcionario afirmó que el CNR responde en menos de 24 horas hábiles sobre la procedencia inicial de la gestión y la disponibilidad del nombre o distintivo solicitado.

Tras esa primera revisión, el usuario recibe un cartel de publicación. De acuerdo con Trigueros, el aviso se publica en un boletín electrónico los viernes y ya no requiere su difusión en periódicos de circulación nacional.

Luego se abre un plazo de dos meses y tres días para que otras personas presenten una oposición. Si no hay objeciones, el solicitante recibe un enlace de pago para concluir el trámite.

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La protección de la marca tiene una vigencia de diez años, explicó el director. El registro puede hacerlo una empresa o una persona como comerciante individual.

Trigueros aclaró que no es obligatorio constituir una sociedad para inscribir una marca. También señaló que la protección obtenida ante el CNR se limita a El Salvador.

Para usar una marca en Guatemala, Honduras, Estados Unidos u otro país, el titular debe realizar el trámite en cada territorio, según indicó.

Las microempresas acceden a un descuento de 50 %

Las micro y pequeñas empre

La protección legal de una marca registrada dura diez años y aplica únicamente dentro del territorio salvadoreño. (Imagen: cortesía)

sas inscritas en la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype) tienen una tarifa preferencial de 50 % en trámites de propiedad intelectual, afirmó Trigueros.

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El funcionario indicó que el beneficio está previsto en la normativa vigente y que se suma a reducciones anteriores en algunos costos del área.

Según sus datos, más de 500 micro y pequeñas empresas habían usado el descuento hasta el momento de la entrevista.

El CNR recibió 15 solicitudes nacionales de patentes durante 2026, de acuerdo con Trigueros. El número incluye patentes, modelos de utilidad y diseños.

El director mencionó propuestas relacionadas con energía verde, biocombustibles y productos químico-farmacéuticos.

Entre los proyectos citó una iniciativa que utiliza estopa de coco como recubrimiento para reducir la temperatura de una instalación. Según relató, el inventor estimó que el material permite bajar cuatro grados Celsius sin aire acondicionado.

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Trigueros dijo que el CNR desarrolla una actividad llamada Ideas Disruptivas, donde entrega premios económicos a inventores que presentan sus creaciones.

El funcionario planteó que la actividad busca acercar los procesos de registro a estudiantes, docentes e inventores que no habían presentado sus proyectos ante la institución.

Los derechos de autor pueden tramitarse en menos de cuatro horas

La inscripción de derechos de autor toma menos de cuatro horas y sirve para certificar la titularidad ante plataformas digitales. (Foto cortesía CNR)

El registro de derechos de autor tarda menos de cuatro horas, según afirmó Trigueros. El trámite puede hacerse de forma presencial o por internet.

Las solicitudes pueden incluir canciones, arreglos musicales, guiones, pinturas, colecciones artísticas y otras obras. El director sugirió que las personas con varias creaciones presenten un dispositivo con los archivos correspondientes.

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El certificado puede utilizarse para acreditar la titularidad de una obra ante plataformas digitales, dijo Trigueros. En ese punto mencionó a Meta, Facebook, Instagram y TikTok.

El funcionario diferenció este proceso del registro de marcas y patentes. Explicó que las marcas y patentes requieren protección en cada país donde se usarán.

En cambio, sostuvo que un registro de derecho de autor gestionado en El Salvador puede servir para acreditar la titularidad de una obra fuera del país.

El CNR espera cerrar 2026 más de un millón de gestiones

El CNR prevé tramitar 1.7 millones de gestiones registrales al cierre de 2026, según la proyección presentada por Trigueros. El funcionario calculó que el volumen representa un alza cercana al 14 %.

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El director comparó esa estimación con 2018 y 2019, cuando el CNR, según dijo, no alcanzaba un millón de trámites anuales.

El Centro Nacional de Registros proyecta cerrar 2026 con 1.7 millones de trámites realizados. (Foto: CNR).

Cerca de un millón de las gestiones previstas para este año corresponden al área de Propiedad Raíz e Hipoteca, de acuerdo con los datos expuestos por Trigueros.

Ese conjunto incluye compraventas, hipotecas, certificaciones, revisiones de planos, ubicaciones catastrales y desmembraciones.

Las transferencias de dominio, relacionadas con operaciones de compraventa de inmuebles, subieron 15 %, afirmó el director. También reportó un incremento cercano al 8 % en los servicios del Registro de Comercio.

El CNR tiene más de 160 servicios en línea, según Trigueros. Entre ellos figuran consultas sobre la situación jurídica de inmuebles, hipotecas, embargos y otros datos registrales.

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