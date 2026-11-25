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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualiza cada mes los haberes previsionales que perciben jubilados, pensionados y titulares de prestaciones no contributivas en todo el país. El mecanismo está regulado por el Decreto 274/2024, que establece que los ajustes se calculan en función del índice de inflación registrado dos meses antes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Gracias a esta fórmula de movilidad mensual automática, los beneficiarios conocen con antelación cuánto percibirán en el período siguiente, sin necesidad de aguardar una resolución adicional del Poder Ejecutivo.

Dentro del universo de prestaciones que administra el organismo, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) ocupa un lugar central para quienes llegaron a la edad de retiro sin contar con los años de aportes requeridos para acceder a una jubilación ordinaria. Se trata de una cobertura no contributiva que permite sostener ingresos mínimos durante la vejez y que, al igual que el resto del sistema previsional, recibe el incremento mensual derivado de la fórmula de movilidad.

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Diciembre de 2026 presenta, además, una particularidad que distingue al mes del resto del año: los beneficiarios cobrarán simultáneamente el haber mensual actualizado, el bono extraordinario de $70.000 —congelado en ese valor desde marzo de 2024— y la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), el aguinaldo equivalente al 50% del mejor haber del semestre. La combinación de estos tres conceptos eleva de manera significativa el ingreso total de diciembre respecto de cualquier otro mes del año.

Un hombre mayor que sostiene un bastón camina frente a las rejas cerradas de una oficina de la Administración Nacional de la Seguridad Social en Argentina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De cuánto será la PUAM de ANSES en diciembre 2026

La PUAM equivale al 80% de la jubilación mínima del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Con el aumento del 2,17% que surge de la inflación de octubre relevada por el Indec, el haber mensual quedará en $363.037,35 en diciembre. A ese importe se suma la segunda cuota del SAC, que asciende a $181.518,65, y el bono previsional de $70.000. El ingreso bruto total para los titulares de esta prestación alcanzará así los $614.556 en el último mes del año.

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Según el calendario oficial de ANSES, los pagos para esta prestación comenzarán el miércoles 9 de diciembre y se extenderán hasta el 16, de acuerdo con la terminación del número de DNI de cada beneficiario. No se requiere realizar ningún trámite previo en las oficinas del organismo ni a través de la plataforma Mi ANSES para habilitar el cobro.

Quiénes pueden recibir la PUAM

La Pensión Universal para el Adulto Mayor está destinada a personas que no reúnen los 30 años de aportes necesarios para jubilarse por el régimen contributivo. Para acceder a ella, es preciso tener 65 años o más y residir en la Argentina. En cuanto a la nacionalidad, pueden solicitarla los ciudadanos argentinos nativos o naturalizados con al menos 10 años de residencia en el país anteriores a la solicitud, y los extranjeros que acrediten una residencia mínima de 20 años en territorio nacional.

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Además, la prestación tiene carácter excluyente: no pueden cobrarla quienes ya perciban o tengan derecho a cobrar una jubilación, pensión o retiro de carácter contributivo o no contributivo, ya sea de ANSES o de cualquier otro régimen previsional. Esta condición apunta a que la PUAM funcione como una red de protección para quienes quedan fuera del sistema formal de seguridad social al llegar a la edad de retiro.

Una mujer mayor recibe el pago de su prestación en efectivo por parte de una empleada en una oficina de la ANSES. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De cuánto son las prestaciones de ANSES en diciembre 2026

El incremento del 2,17% alcanza a todas las prestaciones del sistema previsional. La jubilación mínima pasará a $453.796,69, con un aguinaldo de $226.898,34 y el bono de $70.000, lo que arroja un total bruto de $750.695,03. En el otro extremo, la jubilación máxima llegará a $3.053.622,05, sin bono, pero con un aguinaldo de $1.526.811,02, para un total bruto de $4.580.433,07.

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Las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez subirán a $317.657,68 mensuales. Con el bono de $70.000 y el aguinaldo de $158.828,84, el total bruto para esos beneficiarios alcanzará los $546.486,52. Para quienes cobran haberes superiores a la mínima del sistema contributivo, el bono se liquida de forma proporcional y decreciente, hasta un techo total de $523.796,69, monto que no incluye el aguinaldo.

El calendario de pagos de diciembre, según ANSES, arranca el 9 y se extiende hasta el 23. La fecha asignada a cada beneficiario depende de la terminación de su DNI y del nivel de ingresos que percibe.

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