El presidente Javier Milei en el Foro Económico de Madrid (REUTERS/Alejandro Martinez Verez)

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El cierre de año del presidente Javier Milei estará marcado por una intensa agenda internacional, con una serie de viajes previstos para los primeros días de diciembre. Esta noche, el mandatario partirá hacia Paraguay para reunirse con su par, Pedro Alliana. Luego participará de la Cumbre del Mercosur, en Uruguay, y de la reunión de líderes del G20 en Miami, Estados Unidos, según confirmaron fuentes oficiales a Infobae.

Con la agenda aún en pleno diseño, el líder libertario protagonizará un viaje exprés para mantener su primer encuentro bilateral con el exvicepresidente de Paraguay, quien asumió el cargo el 6 de noviembre tras la destitución de Santiago Peña mediante un juicio político por la crisis vinculada a Ueno Bank.

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Como anticipó este medio, la agenda conjunta abordará temáticas como la conectividad y la infraestructura, la cooperación energética, la seguridad fronteriza y la coordinación frente al crimen organizado transnacional y el narcotráfico, además de las necesidades de las comunidades ubicadas en las zonas limítrofes. También se espera que la Hidrovía Paraguay-Paraná, una vía estratégica para el comercio, sea materia de conversación entre los mandatarios.

El canciller Pablo Quirno formará parte de la reducida delegación presidencial, que permanecerá solo unas horas en Asunción con la intención de consolidar un vínculo con el sucesor de Peña y potenciar el alineamiento regional.

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Pedro Alliana, presidente del Paraguay (Presidencia)

La siguiente escala internacional tendrá lugar el próximo 4 de diciembre, cuando Javier Milei participe de la 69.ª Cumbre del Mercosur, en Montevideo, Uruguay. Allí volvería a verse con su par Luiz Inácio Lula da Silva, con quien atraviesa el peor momento del vínculo diplomático, luego de que Brasil resolviera retirar definitivamente a su embajador en la Argentina, Julio Bitelli.

El foro del bloque regional reunirá a los dos mandatarios, cuya relación bilateral atraviesa uno de sus momentos más delicados. El vínculo, que nunca fue sencillo, se tensó aún más luego de que el libertario evitara pronunciarse tras la victoria de Lula da Silva en las elecciones brasileñas.

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A eso se sumó la colaboración de la administración libertaria en la fuga del excandidato de la derecha Flavio Bolsonaro, quien se encuentra asilado en Estados Unidos.

En los últimos días, Pablo Quirno puso en duda la legitimidad de los comicios brasileños, pese al reconocimiento de los resultados por parte del Tribunal Electoral de ese país. Lo hizo al responder una consulta del periodista Ignacio Ortelli durante su participación en la mesa de Juana Viale. “Hubo situaciones dentro del proceso electoral que ponían en duda toda la situación”, alertó el funcionario.

Las declaraciones no fueron bien recibidas en Itamaraty, donde aguardaban una señal de la administración libertaria que permitiera avanzar con el regreso de Bitelli. El gesto llegó, aunque no fue el esperado.

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El presidente Javier Milei junto a su par de Brasil, Lula da Silva

Asimismo, medios locales del país vecino publicaron que Lula resolvió no invitar a Milei a su asunción presidencial del 5 de enero de 2027. “De igual manera, no teníamos pensado ir”, retrucaron desde el entorno del libertario.

Hasta el momento, la agenda prevé que el Presidente cierre el año con una nueva visita a Estados Unidos, la número 20 en lo que va de la gestión, para asistir a la XXI Cumbre de Líderes del G20.

La edición de este año se celebrará el 14 y 15 de diciembre de 2026 en Trump National Doral Miami, Florida, bajo la presidencia de Estados Unidos. Lo llamativo del encuentro es la invitación que hizo el propio Donald Trump a su par ruso, Vladimir Putin, quien hasta entonces no confirmó ni declinó la convocatoria.

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La cumbre marcará el primer encuentro entre Milei y su par estadounidense desde la derrota republicana en las elecciones de medio término y la pérdida de control de ambas cámaras del Congreso.