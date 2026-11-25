Efectivos de las fuerzas armadas patrullan a pie una carretera en las inmediaciones del municipio de Tajumulco. (Agencia Guatemalteca de Noticias)

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La Gobernación de San Marcos pidió el cese de las hostilidades entre Ixchiguán y Tajumulco después de que un ataque armado contra un vehículo causara la muerte de Yener Escalante durante la madrugada del martes, en una zona marcada por una disputa territorial de más de 90 años.

Escalante viajaba con otros dos integrantes de su familia desde Retalhuleu hacia Sibinal, municipio de San Marcos, tras comercializar maíz. El vehículo fue baleado en el límite entre Ixchiguán y Tajumulco; el herido fue trasladado a un hospital, donde murió pese a la atención médica.

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Con este asesinato, ascendieron a tres personas las fallecidas este año en ataques armados ocurridos en ese sector. Hombres armados, presuntamente ubicados en las montañas, disparan contra vehículos que circulan por el área limítrofe.

El gobernador departamental de San Marcos, Henry Giovanni Bravo de León, firmó un comunicado dirigido a los habitantes, autoridades comunitarias y ancestrales de Ixchiguán y Tajumulco, así como a los 30 municipios del departamento. La institución expresó preocupación por los hechos recientes y sostuvo que busca garantizar la vida, la seguridad ciudadana y la paz social en el altiplano marquense.

La Gobernación Departamental de San Marcos en Guatemala solicita el cese de hostilidades y exhorta al diálogo pacífico a las comunidades de Tajumulco e Ixchiguán. (Gobernación Departamental de San Marcos)

Rutas cerradas y presencia preventiva de seguridad

Las comunidades Los Arcos y Valle Verde, en el municipio de Tejutla, cerraron durante la noche del martes vías utilizadas como desvíos para evitar el área de conflicto. En ambos puntos fueron colocados carteles con la leyenda: “NO HAY PASO”.

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Las razones de los cierres no habían sido informadas. La medida restringió las alternativas de movilidad hacia el altiplano de San Marcos para quienes intentan evitar el paso entre los dos municipios enfrentados.

La Gobernación Departamental señaló que las fuerzas de seguridad pública mantendrán presencia preventiva en el área, en cumplimiento de resoluciones de la Corte de Constitucionalidad dentro del expediente 8013-2023. El objetivo es proteger a las personas, resguardar bienes públicos y garantizar la libre locomoción bajo protocolos de respeto de los derechos humanos.

El llamado también alcanzó a los líderes comunitarios, los Consejos Comunitarios de Desarrollo, las autoridades ancestrales y los pobladores de ambos municipios. El comunicado afirmó: “La violencia nunca será la vía para resolver las diferencias”.

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La dependencia pidió evitar provocaciones que agraven la confrontación y retomar el diálogo. También sostuvo que el bienestar de la población, los derechos de la niñez y el desarrollo económico regional deben prevalecer sobre la disputa territorial.

Una disputa territorial sin linderos definidos

El conflicto entre Ixchiguán y Tajumulco comenzó cuando Ixchiguán obtuvo la categoría de municipio sin que quedaran delimitados con precisión sus linderos frente al territorio vecino, de acuerdo con información recogida previamente por el Ministerio de Gobernación de Guatemala.

El 18 de noviembre, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, encabezó una reunión con los alcaldes de ambos municipios, Bravo de León y delegados de la Comisión Presidencial de Atención a la Conflictividad. El encuentro, realizado en el Salón Mayor de la cartera, revisó los sectores en litigio y evaluó una línea divisoria definitiva.

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Villeda planteó que la reunión permitiría avanzar en una solución sin violencia: “Este es un acercamiento que permitirá definir el camino para resolver este conflicto que no se debe resolver a través de la fuerza, sino por medio del diálogo”.

La reunión ocurrió tras varios hechos armados que este año provocaron las muertes de dos agentes de la Policía Nacional Civil y dos soldados del Ejército. En octubre, un disparo de francotirador mató a un militar que se encontraba en un puesto de resguardo.

Semanas después, dos uniformados resultaron heridos por proyectiles durante patrullajes. El 13 de octubre, una balacera mantuvo bajo fuego a comunidades de ambos municipios y obligó a estudiantes de la aldea Tuichán a protegerse bajo los pupitres; el Ministerio de Educación suspendió entonces las clases presenciales en la zona.

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