Tim Cook pronunció su discurso de graduación en la Universidad de Stanford en 2019, cuando aún era CEO de Apple. REUTERS/Carlos Barria

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Tim Cook resumió su visión de la tecnología en una frase que pronunció ante los graduados de la Universidad de Stanford en 2019: “La tecnología no cambia quiénes somos, solo lo magnifica”. Con esa idea, el entonces CEO de Apple sostuvo que las herramientas digitales pueden potenciar tanto lo mejor como lo peor de las personas, y que muchos problemas asociados con la tecnología tienen su origen en decisiones humanas.

La intervención tuvo lugar catorce años después del célebre discurso de Steve Jobs en la misma universidad. Cook habló de privacidad, responsabilidad empresarial y los desafíos de Silicon Valley, además de compartir consejos con los estudiantes que se preparaban para iniciar una nueva etapa.

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La frase sobre la tecnología apareció al hablar de los conflictos que se manifiestan en las redes sociales, la política y otros espacios. Para Cook, esos enfrentamientos no son creados por los dispositivos o las plataformas: reflejan tensiones humanas que la tecnología puede amplificar. Por eso, planteó que las personas también tienen la responsabilidad de buscar soluciones.

En Stanford, Cook advirtió que la tecnología puede amplificar tanto los aspectos positivos como los negativos de las personas. REUTERS/Aaron Schwartz/File Photo

El llamado de Cook a las empresas tecnológicas

Cook cuestionó una cultura empresarial que, según dijo, busca reconocimiento por sus innovaciones sin asumir las consecuencias negativas. Mencionó problemas como las filtraciones de datos, las violaciones de la privacidad, la indiferencia frente al discurso de odio y la propagación de noticias falsas.

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Su mensaje a los graduados fue directo: “Si quieren el mérito por lo bueno, tienen que aceptar la responsabilidad por lo malo”. Con esa crítica, el ejecutivo apuntó a la obligación de las compañías de responder por el impacto de sus productos y servicios, además de celebrar sus avances.

La privacidad fue uno de los ejes del discurso. Cook advirtió que tratar como normal que la información personal pueda recopilarse, venderse o filtrarse puede afectar algo más que los datos de los usuarios. Si las personas sienten que sus mensajes y secretos pueden quedar expuestos, podrían empezar a autocensurarse y limitar lo que dicen, crean o comparten.

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El exCEO de Apple pidió a las empresas tecnológicas asumir la responsabilidad por el impacto de sus productos. REUTERS/David Swanson

En ese sentido, sostuvo que la protección de la intimidad permite que las personas se expresen sin pensar constantemente en quién podría estar observándolas. La tecnología, según su planteamiento, debe respetar esa libertad y no convertir la vigilancia en una condición cotidiana.

Los consejos de Tim Cook a los graduados

Cook recordó que muchos de los presentes no trabajarían en empresas tecnológicas y dijo que eso era necesario: todos los sectores requieren personas comprometidas con mejorar su entorno. Los animó a mantener la ambición, pero con humildad en sus propósitos, y a convertirse en “constructores”: personas dispuestas a avanzar paso a paso para crear algo mejor.

Para ilustrar esa idea, evocó Stonewall, el levantamiento de 1969 que se convirtió en un hito para la lucha por los derechos de las personas LGBT. Cook señaló que entonces era un niño y vivía lejos de Nueva York, pero que con los años comprendió cuánto debía a quienes se atrevieron a desafiar la discriminación y construir un futuro distinto.

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El cierre estuvo dedicado a Steve Jobs, quien había fallecido en 2011. Cook recordó la invitación de Jobs a no vivir una vida ajena y agregó que los mentores pueden preparar a otros, pero no dejarlos completamente listos para afrontar cada desafío. También relató que le costó aceptar la gravedad de la enfermedad de Jobs hasta que este se lo comunicó personalmente.

Cook dedicó parte de su intervención a la privacidad y a los riesgos de normalizar la exposición de datos personales. REUTERS/Carlos Barria

Quién es Tim Cook

Tim Cook nació en Alabama en 1960 y estudió ingeniería industrial en la Universidad de Auburn. Antes de unirse a Apple, trabajó en IBM, Intelligent Electronics y Compaq. Steve Jobs lo incorporó a la compañía en 1998 y Cook asumió como CEO en 2011.

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Desde el 1 de septiembre de 2026, Cook dejó ese cargo y pasó a ser presidente ejecutivo de la junta directiva de Apple. John Ternus asumió como CEO, según anunció la empresa.

La reflexión de Cook en Stanford sigue vinculando la innovación con una pregunta ética: qué hacen las personas y las empresas con las herramientas que crean. Su planteamiento es que la tecnología no decide por sí sola si una sociedad será más justa o más dañina; amplifica las decisiones, los valores y las conductas de quienes la usan.