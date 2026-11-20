John Ternus fue elegido como CEO de Apple en abril de 2026. (Foto: REUTERS/Evelyn Hockstein)

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John Ternus asumió en 2026 como CEO de Apple, tras 25 años dedicado a la ingeniería de hardware y un trabajo de varios años junto a Tim Cook. A los 51 años, llegó al despacho que Cook ocupó durante 15 años y que antes había pertenecido a Steve Jobs.

Su incorporación a la empresa, sin embargo, estuvo marcada por la inseguridad. Ternus tenía 26 años cuando comenzó a trabajar como ingeniero mecánico en 2001, poco después de graduarse en Ingeniería Mecánica en la Universidad de Pensilvania y tras una experiencia laboral en una compañía de sistemas de realidad virtual.

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Durante un discurso ante estudiantes de su antigua universidad en 2024, recordó que su llegada a Apple había sido emocionante e intimidante. El desafío no era solo la responsabilidad de ingresar a una de las principales tecnológicas del mundo, sino el nivel de los ingenieros que lo rodeaban.

Ternus reveló a Tim Cook que estuvo más de 10 años al frente de Apple. (Foto: Europa Press)

“No estaba seguro de pertenecer allí (Apple)”, reconoció Ternus. Consideraba que sus colegas eran “extraordinariamente” inteligentes, seguros de sí mismos y más preparados, una percepción que lo llevó a cuestionar si estaba a la altura.

Esa sensación se conoce en psicología como síndrome del impostor: la duda sobre las propias capacidades pese a haber alcanzado una posición que exige conocimientos y méritos. Ternus no abandonó la compañía ni quedó paralizado por esa presión, sino que convirtió esa etapa en una oportunidad de aprendizaje.

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Cómo fueron los primeros años de John Ternus en Apple

Los primeros encargos de Ternus estuvieron vinculados al Cinema Display, el monitor para Mac cuya primera versión se había puesto a la venta dos años antes de su ingreso. Los retos de ingeniería de ese proyecto le enseñaron a abordar los problemas desde distintas perspectivas y a ganar confianza dentro de la empresa.

Ternus fue clave en el desarrollo de Hardware en Apple desde principios del nuevo milenio. (Foto: REUTERS/Evelyn Hockstein)

De aquella experiencia surgió una enseñanza que compartió con los estudiantes: “Asume siempre que eres tan inteligente como cualquiera en la sala, pero nunca des por hecho que sabes tanto como los demás”.

Para el ejecutivo, esa idea permite sostener la confianza para avanzar sin perder la humildad necesaria para formular preguntas y continuar aprendiendo. Esa combinación acompañó su ascenso dentro de la estructura de Apple.

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Qué trayectoria tuvo John Ternus para ser elegido CEO de Apple

En 2013 fue nombrado vicepresidente de Ingeniería de Hardware, un puesto desde el que supervisó el desarrollo de las computadoras Mac y los iPad. Participó en la creación de productos como los AirPods.

El nuevo CEO de Apple fue clave en la sofisticación de los ordenadores de Apple. (Foto: Europa Press)

Entre 2020 y 2022 incorporó la dirección del hardware del iPhone y luego asumió responsabilidades relacionadas con el Apple Watch. En 2021 fue designado vicepresidente sénior de Ingeniería de Hardware y máximo responsable de esa área.

La posesión como CEO se produjo a principios de septiembre de 2026, en reemplazo de Tim Cook. Su recorrido hasta ese puesto abarcó 25 años en la empresa, centrados en el desarrollo de dispositivos que ocupan un lugar central en su negocio.

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Su primera aparición pública como director ejecutivo fue durante el Apple Keynote 2026, donde presentó el iPhone Duo y el iPhone 18 Pro. Más tarde participó en el lanzamiento de los nuevos MacBook Pro táctil y iPad Mini.

John Ternus presentó la primera versión de teléfono plegable de Apple. (Foto: REUTERS/Jan Sonnenmair/File Photo)

Cuáles retos tiene John Ternus al tomar el cargo de CEO de Apple

El mayor desafío será volver competitiva la estrategia de inteligencia artificial (IA) de Apple. Analistas sostienen que la principal demanda estará en lograr que los servicios de la compañía tenga impacto frente al avance de Google, Meta y Microsoft.

Hasta el momento, Apple ha enfocado sus esfuerzos por una línea más precavida. En lugar de hacer grandes inversiones en modelos fundacionales propios, eligió apoyarse en alianzas con empresas como Google y OpenAI para incorporar herramientas como Gemini y ChatGPT a sus sistemas.

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Ternus deberá usar su experiencia en identificar tendencias y establecer el rumbo de la compañía en una etapa en la que el liderazgo ya no depende solo del iPhone.