Epic Games Store regala una aventura pirata para PC hasta el 26 de noviembre - REUTERS/Brendan McDermid/Illustration

Guardar

Epic Games Store ofrece desde hoy Mark of the Deep, un juego de piratas para PC que puede reclamarse sin costo durante un periodo limitado. La promoción permite incorporar de forma permanente esta aventura a la biblioteca digital, siempre que la solicitud se complete antes del 26 de noviembre. El plazo convierte la oferta en una oportunidad puntual para los

usuarios que buscan ampliar su catálogo sin pagar. Epic Games Store mantiene así su estrategia de distribuir títulos gratuitos para dar visibilidad a nuevos proyectos y facilitar que los jugadores prueben géneros distintos. Mark of the Deep mezcla exploración, combate y una historia ambientada en una isla maldita, por lo que ofrece una alternativa para quienes prefieren campañas de acción con decisiones y secretos.

PUBLICIDAD

Epic Games cambia su oferta semanal y sustituye Alien Isolation por una aventura sobrenatural

El plazo termina el 26 de noviembre

La condición principal es reclamar el juego antes de que finalice la promoción. Después de añadirlo, el título queda vinculado a la cuenta y puede instalarse más adelante, incluso si se desinstala del ordenador. Sin embargo, quien no complete el proceso dentro del plazo perderá esta posibilidad de obtenerlo sin pago. La fecha indicada es el 26 de noviembre de 2026, por lo que conviene revisar la tienda.

La oferta llega después de un cambio respecto de las previsiones iniciales. Alien: Isolation, anunciado la semana anterior como uno de los juegos que podrían reclamarse, finalmente no forma parte de esta promoción. El título disponible es Mark of the Deep, una producción centrada en piratas, misterios y peligros sobrenaturales.

PUBLICIDAD

Una isla maldita reúne combates, monstruos y decisiones

La aventura lleva al jugador a una isla marcada por secretos y por la desaparición de miembros de su tripulación. El objetivo consiste en recorrer ese territorio, encontrar pistas y avanzar hasta conocer qué ocurrió con los compañeros perdidos. La ambientación pirata sirve como punto de partida para un viaje donde aparecen enemigos, monstruos, no muertos y cultistas. Cada zona plantea desafíos asociados al combate.

El juego gratuito de Epic Games mezcla metroidvania y combates inspirados en los Souls

En su diseño jugable, Mark of the Deep combina una estructura de metroidvania con mecánicas inspiradas en los juegos Souls. Esto implica que la exploración abre rutas y zonas conforme se consiguen recursos o capacidades, mientras que los enfrentamientos exigen atención ante rivales difíciles. Hay más de 60 tipos de enemigos y 16 jefes que elevan la exigencia durante el recorrido por la isla maldita.

PUBLICIDAD

Las misiones secundarias cambian el recorrido de la aventura

El juego no se limita a avanzar por su historia principal. También incluye misiones secundarias y momentos de decisión que pueden modificar el desarrollo de la partida. Las elecciones tomadas durante el viaje permiten alcanzar varios finales, de acuerdo con las acciones que se adopten en los conflictos y en la investigación de la conspiración. Esa estructura invita a observar los diálogos y las consecuencias.

La combinación de exploración, combates y decisiones sitúa al título entre las propuestas que buscan prolongar la experiencia mediante recorridos diferentes. Los jugadores pueden concentrarse en la historia de la tripulación o dedicar tiempo a actividades adicionales dentro de la isla. Los distintos finales dependen de las decisiones tomadas a lo largo de la aventura, un elemento que añade rutas alternativas.

PUBLICIDAD

Cómo conservar para siempre el nuevo juego gratuito de Epic Games - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo reclamar Mark of the Deep en Epic Games Store

Para añadir el juego a la biblioteca, siga estos pasos:

Ingrese a store.epicgames.com y cree una cuenta o inicie sesión.

Abra la pestaña “Tienda” y localice los juegos gratuitos destacados.

Seleccione Mark of the Deep y compruebe que el precio sea “0”.

Pulse “Obtener” y finalice la operación sin ingresar datos de pago .

Descargue el cliente de Epic Games Store, instale el título y ejecútelo.

El título quedará asociado permanentemente a la biblioteca y podrá reinstalarse mientras la cuenta conserve acceso a la plataforma.