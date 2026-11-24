Steam incorpora cuatro juegos sin coste con acción, música, terror y puzles - crédito Valve

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Steam suma cuatro juegos gratis para PC con propuestas de acción, música, terror psicológico y puzles tridimensionales. Los títulos están disponibles desde el martes 24 de noviembre y se pueden añadir a la biblioteca desde la ficha oficial de cada uno, sin descuentos temporales ni pagos posteriores.

La selección amplía las opciones para quienes buscan juegos gratuitos en Steam sin necesidad de contar con un ordenador de altas prestaciones. Incluye tres experiencias completas y un primer capítulo gratuito que permite conocer una aventura narrativa mayor antes de la llegada de su versión definitiva.

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Cuatro propuestas independientes llegan a Steam para ordenadores modestos (Valve)

Temporal Strike propone estrategia y disparos contra un ejército de orcos

Temporal Strike combina acción, disparos y estrategia dentro de una estructura roguelike. El jugador viaja 2.000 años al pasado con el objetivo de frenar a un ejército de orcos, en una batalla donde la supervivencia de la humanidad depende de resistir oleadas de enemigos.

El sistema permite lanzar unidades al combate, desbloquear mejoras y reforzar las habilidades a medida que avanzan los intentos. Cuenta con cinco tipos de soldados y un árbol de 38 mejoras, por lo que cada partida puede desarrollarse de forma distinta.

Las unidades admiten control directo, aunque también es posible dejar que ataquen de forma automática. Esa alternativa permite concentrarse en el posicionamiento, la selección de tropas y las decisiones de progreso durante los enfrentamientos.

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Steam amplía su catálogo gratuito con cuatro propuestas independientes que combinan acción, música, terror psicológico y rompecabezas, disponibles para añadir a la biblioteca sin realizar pagos posteriores (Steam)

MUPO transforma el teclado en un instrumento para competir y crear

MUPO se centra en música, ritmo y creatividad. El juego convierte el teclado en un instrumento: cada canción exige pulsar las notas correctas, superar dificultades y conseguir puntuaciones que permiten competir en clasificaciones mundiales.

Uno de sus elementos principales es el editor de niveles. La herramienta permite crear mapas musicales y compartirlos con otros jugadores, una función que amplía el contenido disponible más allá de las canciones iniciales.

El título incorpora modificadores de dificultad, está disponible en español y funciona en Windows, macOS y Linux. Su propuesta está dirigida a quienes buscan pruebas de precisión, retos musicales y opciones para diseñar experiencias propias dentro de la comunidad.

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La plataforma ofrece nuevas alternativas para jugar en ordenador con títulos que requieren pocos recursos, pueden descargarse desde sus fichas oficiales y cubren géneros muy distintos para públicos variados

Agent of Strange: Arrival abre una ciudad marcada por secretos

Agent of Strange: Arrival es el único lanzamiento que no ofrece una aventura completa. Se trata del primer capítulo de una producción más amplia, pero funciona como una introducción gratuita a su universo narrativo y a sus mecánicas de decisión.

La historia se desarrolla en Brocken, una ciudad misteriosa de principios del siglo XX. El jugador controla a un conspirador que regresa al lugar y debe investigar secretos, enfrentarse a una familia poderosa y elegir entre varias formas de resolver los conflictos.

El juego combina exploración, diálogos, elementos de rol narrativo y terror psicológico. Las decisiones alteran el recorrido de la historia, por lo que el capítulo permite conocer el tono de la propuesta antes de que llegue la experiencia completa.

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Horochi’s Challenge reúne 100 rompecabezas con gravedad en seis direcciones

Horochi’s Challenge plantea puzles tridimensionales centrados en el movimiento de esferas de cristal. El objetivo consiste en llevarlas hasta posiciones concretas mediante cambios de gravedad que pueden aplicarse en seis direcciones.

Los escenarios incluyen interruptores, plataformas flotantes, mecanismos relacionados con el agua y obstáculos que obligan a estudiar cada espacio antes de actuar. El juego contiene 100 niveles de dificultad diversa y propone completar cada desafío con el menor número posible de movimientos.

La ficha no detalla los idiomas disponibles ni presenta cifras de reseñas, por lo que esos datos no permiten anticipar la recepción del juego. Aun así, su estructura basada en lógica y planificación lo diferencia de las otras propuestas de la tanda.

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Cómo descargar los cuatro juegos gratis en Steam

Para añadir los títulos a la cuenta, el proceso puede realizarse desde la aplicación de ordenador o desde el sitio web de Steam:

Inicie sesión con su cuenta habitual.

Escriba el nombre del juego en el buscador.

Abra la ficha oficial y compruebe que el precio figure como 0,00 euros o la moneda local.

Pulse “ Añadir a la cuenta ”, “ Obtener ” o la opción equivalente.

Confirme la operación cuando la plataforma lo solicite.

Revise la biblioteca para verificar que el juego quedó asociado a la cuenta.

Descárguelo en ese momento o instálelo más adelante desde otro ordenador vinculado a la misma cuenta.

Antes de añadir un título, conviene comprobar si su gratuidad es permanente o forma parte de una campaña limitada. Steam permite comprar, descargar y actualizar videojuegos desde una sola cuenta, sin discos físicos ni tiendas especializadas. Ese formato digital facilita el acceso a catálogos internacionales y da visibilidad a estudios independientes que pueden pasar inadvertidos entre los grandes lanzamientos.