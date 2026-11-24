Franco Colapinto se abre y se refiere a la posibilidad de ser padre el día de mañana

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Franco Colapinto ofreció una entrevista marcada por revelaciones personales poco habituales en el piloto del equipo Alpine de Fórmula 1, en la que repasó desde el episodio más doloroso de su carrera deportiva hasta detalles de su vida cotidiana durante los fines de semana de competencia.

El diálogo, conducido por la periodista Sofía Martínez y realizado a través de uno de sus sponsors, dejó al descubierto una faceta del argentino alejada de los circuitos y centrada en los vínculos y las rutinas que sostienen su día a día en la Máxima.

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Uno de los momentos más fuertes de la charla llegó cuando el oriundo de Pilar recordó el fallecimiento de su abuelo Leónidas, ocurrido durante el fin de semana del Gran Premio de Brasil de 2024. “La tristeza más grande de mi carrera la viví hace dos años, en Brasil, cuando murió mi abuelo. Creo que fue el momento más duro que tuve que manejar”, confesó Colapinto, quien se enteró de la noticia el viernes previo a la clasificación. “Me enteré el viernes, antes de clasificar, y fue muy difícil porque eran muchas emociones de golpe que no pude controlar. Nunca había pasado por algo así”, agregó el piloto.

El testimonio cobra una dimensión particular si se tiene en cuenta el contexto deportivo de aquel fin de semana. Se trataba de la primera participación de Colapinto en Interlagos como piloto de la máxima categoría, con una enorme cantidad de aficionados argentinos que habían viajado especialmente para acompañarlo. “Era mi primera carrera en Brasil, con muchísimos argentinos. Fue la carrera más importante de mi vida, lejos. También podría haber sido una de las últimas porque aún no tenía contrato para el otro año. Fue, además, la primera vez corriendo bajo la lluvia, en Brasil, con tantos argentinos y, encima, muere mi abuelo”, reconoció el piloto, quien calificó lo vivido como “un shock de emociones muy grande”.

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Franco Colapinto cuenta la importancia de su vínculo con su psicólogo

Esa experiencia lo llevó a reflexionar sobre la manera en que un deportista de alto rendimiento debe procesar las situaciones personales sin que interfieran en su desempeño. “Creo que un deportista tiene que aprender a controlar esas cosas. Cuanto menos te afecten las emociones, mejor rendimiento vas a tener. Creo que por eso soy muy duro”, sostuvo Colapinto, quien reconoció que esa dureza forma parte de una construcción personal pensada para sostener su carrera en la F1.

En otro tramo de la entrevista, Colapinto se refirió a los vínculos que considera fundamentales en su vida y destacó la relación que mantiene con Gustavo Ruiz, su psicólogo desde hace doce años. El piloto explicó que el acompañamiento de Ruiz excede lo estrictamente deportivo y cumple un papel central para sostener el equilibrio emocional en un ambiente de alta exposición y exigencia como el de la máxima categoría del automovilismo.

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“Menos mal que existe. Ya son doce años con Gustavo, es un fenómeno y lo quiero mucho. Me sirve un montón, obviamente, como profesional. Es la persona que capaz más me trae a tierra o que más uno necesita cuando va bien y cuando va mal”, expresó Colapinto. El piloto profundizó además en la confianza construida a lo largo de más de una década de vínculo: “Siempre me apoyó, me conoce mucho, sabe cuándo desaparezco, por qué desaparezco y sabe traerme de vuelta, tenemos esa relación”.

Las reflexiones del piloto de Alpine dejaron en evidencia hasta qué punto organiza su vida en función de los objetivos que persigue dentro del automovilismo. “Toda mi vida está hecha para tener un mejor rendimiento en lo que hago, y una parte de eso es que las emociones me afecten menos. Hoy sé lo que es importante para mí y lo que no. Lo que no, lo saco rápido de mi vida”, afirmó Colapinto, quien fue categórico respecto del lugar que ocupa la F1 en su escala de prioridades: “Mi prioridad hoy es la F1 y nada más. La segunda está muy lejos. Hasta la parte emocional te diría que no la priorizo en este momento, porque estoy muy enfocado en el deporte que fue mi sueño desde chiquito”.

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Franco Colapinto revela cómo se controla su peso en cada carrera de Fórmula 1

Respecto de las prioridades confesó: “Creo que es una vida complicada porque llega un momento que le tenés que poner cierta importancia a las emociones o querés armar una familia, querés construir algo a largo plazo que que hoy en día obviamente no es mi prioridad. Entonces, no no me molesta, pero cuando tenga 40 ó 35 (años), capaz va a llegar ese momento. Hoy estamos a años luz. No estoy pensando en eso, pero en algún momento querré ser padre”.

La entrevista también incluyó un pasaje sobre su rutina alimenticia durante los fines de semana de carrera. Colapinto reveló que, los viernes, sábados y domingos de competencia, desayuna papilla de bebé con dulce de leche, una elección que explicó en relación con el estricto control de peso que deben cumplir los pilotos y su incidencia directa en la configuración del monoplaza.

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En relación con eso, explicó cómo hace para cuidarse con el peso en cada carrera para cumplir con el mínimo reglamentario arriba del auto. “Tenemos una referencia de peso y el auto está con el plomo para llegar a ese peso. O sea, yo por ejemplo con el casco y todo, peso 70,50 kilos y entonces yo tengo 1 kg. de margen para arriba o para abajo hasta que me pongan una referencia nueva. Si yo peso 70,50, el auto está legal; si yo peso 69,50 kg. estoy ganando 1 kg. de peso, entonces la idea es que siempre estés 1 kilo abajo de tu referencia”.

Y concluyó con otra revelación: “Después de la clasificación es el momento en el que te toman la referencia y en el que el auto tiene que estar legal. Obviamente los ingenieros se encargan de que el auto pese lo que tenga que pesar para mi referencia que es 70,50 kg. y yo intentar estar en 69,50 kg. Entonces vas perdiendo un poquito de peso a lo largo del fin y llegás a la qualy (clasificación) en lo ideal. Tuve una parte del año que estaba un poco abajo y me hidrataba mucho, metía mucha sal, sodio para retener un poco de líquido y ganar ese poco poquito de peso que me hacía falta o comí un poco más antes de la qualy. Está todo milimetrado. Es una locura”.

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