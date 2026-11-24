El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, es recibido entre aplausos por numerosos empleados en el atrio central de las instalaciones de la empresa.

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Jensen Huang volvió a pisar las oficinas de Nvidia, apenas once días después de haber dimitido en medio de un escándalo de espionaje. Los empleados lo recibieron entre aplausos, abrazos y ovaciones en la sede de Santa Clara, California.

A pesar de su retorno a la compañía, la investigación por el posible caso de espionaje sigue en curso. Sin embargo, esta noticia le permitió a la compañía subir el valor de sus acciones en más de un 30%, sumando cerca de un billón de dólares en capitalización.

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Cómo el recibimiento de Jensen Huang en Nvidia

El fundador de Nvidia ingresó a la sede central entre el entusiasmo del personal, que lo recibió con aplausos tras su breve ausencia. Ante los empleados, Huang bromeó sobre su regreso con un comentario que resume el tono informal de la jornada: “Hoy es mi primer día de trabajo”.

El directivo agregó, con humor, que no contaba con herramientas de trabajo: “No tengo ordenador, así que el departamento de informática me va a dar uno nuevo”. Más allá de las bromas, Huang dejó una frase que funcionó como balance de la crisis que acababa de atravesar: “Voy a ser un mejor CEO la segunda vez”.

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Jensen Huang regresó a la sede de Nvidia en Santa Clara once días después de presentar su renuncia. (Nvidia)

La readmisión se produjo tras la aprobación formal de la junta directiva de Nvidia, que convirtió el regreso en un hecho oficial antes de que Huang volviera a cruzar la puerta de la empresa que fundó.

Once días que sacudieron a Nvidia

La salida de Huang se había producido el 12 de noviembre, cuando renunció a todos sus cargos en la compañía después de que trascendiera que mantenía una relación extramatrimonial con Alice Huang, una empresaria tecnológica china señalada por los servicios de inteligencia de Estados Unidos como una presunta espía de Pekín.

El escándalo no se limitó a ese vínculo. Huang también había mantenido relaciones con dos empleadas de la compañía que lideraba, un dato que agravó la crisis interna y puso en duda su continuidad al frente del mayor fabricante de microprocesadores del mundo.

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El episodio generó lo que se describió como un caos bursátil y expuso cuánto depende Nvidia de la figura de su fundador. Tras su dimisión, Colette Kress asumió las funciones ejecutivas de manera interina, un rol que Huang reconoció públicamente al agradecerle por sostener la operación durante su ausencia.

La renuncia inicial ocurrió tras revelarse el vínculo de Huang con una empresaria china señalada por presunto espionaje. (REUTERS/Evelyn Hockstein//File Photo)

La relación con Alice Huang, en particular, instaló la sospecha de un riesgo de seguridad nacional para Estados Unidos, dado el perfil de la compañía como líder global en inteligencia artificial y la sensibilidad de su tecnología.

Cómo se dio su regreso a Nvidia

La reincorporación se definió tras una serie de reuniones entre Huang y el Consejo de Administración, en las que la empresa aseguró haber quedado satisfecha con su “franqueza y capacidad de liderar”. El organismo votó a favor de su regreso con efecto inmediato.

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Harvey Jones, presidente del Consejo, explicó la decisión en un comunicado: “El Consejo de Administración considera que Jensen es la persona idónea para liderar Nvidia y que su reincorporación redunda en beneficio de nuestros accionistas, empleados, socios y clientes”.

Nvidia también precisó haber recibido información de altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos, datos en los que basó su confianza de que el retorno de Huang no representa un riesgo para la seguridad nacional del país.

El Consejo de Administración aprobó la reincorporación formal de Huang con efecto inmediato. (EFE/ Seeger Gray)

A diferencia del cargo que ocupaba antes de su salida, Huang regresó con un control institucional ampliado: vuelve como director ejecutivo, pero también como presidente y director de la junta de accionistas, una concentración de poder mayor a la que tenía previamente.

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El propio Huang respondió a la decisión con un mensaje difundido por la empresa: “Es un honor para mí regresar a Nvidia y liderar una de las compañías tecnológicas más importantes del mundo al comienzo de una nueva revolución industrial”. Afirmó volver con “la mayor humildad y el compromiso renovado” y agradeció tanto a la junta directiva como a Kress por su gestión durante la interinidad.

“Estoy profundamente agradecido a nuestros empleados, accionistas, líderes de la industria y socios de todo el mundo por su extraordinario apoyo”, cerró Huang en el comunicado oficial.