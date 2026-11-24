La panelista no formará parte del panel en la siguiente temporada del programa de La One (Video: DDM-América TV)

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Moria Casán y María Fernanda Callejón protagonizaron este martes un tenso cruce en vivo durante La Mañana con Moria (El Trece). El enfrentamiento comenzó cuando Casán cuestionó a su panelista por referirse a una nota periodística con el diminutivo “notita” y derivó en un durísimo intercambio sobre salud emocional: al revelar Callejón que asiste a terapia, la conductora le respondió sin titubeos que “no se nota”.

Horas después, César Carozza, amigo, abogado y mánager de Casán, confirmó al aire de DDM (América TV) que Callejón no seguirá en el panel. Cuando Ángel de Brito le preguntó directamente si la actriz continuaba, Carozza respondió: “Sí, así parece. Yo hasta el viernes no voy, pero así parece”. El mecanismo, según precisó, fue el de la no renovación: “No le renuevan el contrato, terminan los contratos como en todos los canales”.

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Uno de los tensos momentos de Moria Casán con María Fernanda Callejón al aire

Carozza aclaró que la decisión no partió de la conductora: “Nosotros lo que transmitimos en su momento fue que para nosotros el panel estaba bien. Si ellos tenían que hacer algún cambio, nos lo avisaran, nos consultaran”. El mánager relativizó además el peso que los roces internos tienen sobre Casán: “A Moria le importa tres belines lo que haga. Si se fastidia, el fastidio le dura quince segundos y sigue para adelante”.

Callejón no sería la única baja. De Brito confirmó al aire que Amalia Díaz Guiñazú también dejará el programa, y que Canal Trece ya notificó a ambas panelistas: “Las dos ya lo saben. Ya hablaron con ellas”. Para la temporada de verano, el ciclo adoptaría el sistema de panelistas rotativos, al estilo de LAM.

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La panelista no formará parte del programa el año que viene (Video: Los profesionales con Flor-El Nueve)

Mientras la información se daba al aire en el programa de Mariana Fabbiani, Callejón tomó la palabra en Los Profesionales con Flor (El Nueve) para dar allí su propia versión sobre la situación: confirmó que dejará La mañana con Moria cuando finalice su contrato el 31 de diciembre, luego de no alcanzar un acuerdo con la producción para continuar el año próximo.

Durante la entrevista telefónica, Callejón aclaró que su decisión no está relacionada con los cruces que mantuvo al aire con Moria Casán. “Esto ya se venía charlando”, explicó, y remarcó que buscó atender el llamado para evitar que las versiones sobre una pelea se impusieran sobre su explicación. La actriz sostuvo que tenía un contrato de exclusividad durante todo el año y que el vínculo laboral terminará el último día de diciembre. Aunque evitó dar detalles sobre la negociación, señaló que la salida se conversó previamente con la producción del programa.

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La conductora y la panelista vivieron un incómodo cara a cara (Video: La mañana con Moria-El Trece)

“No llegamos a un acuerdo y mi contrato finaliza el 31 de diciembre”, afirmó Callejón. También aseguró que recibió propuestas para nuevos proyectos en televisión, teatro y otros ámbitos, tras su paso por el ciclo encabezado por la diva. La intérprete indicó que trabaja en la segunda temporada de la serie Viudas negras, cuyo estreno situó en marzo, además de sus actividades en radio. “Yo no paro de trabajar y estoy evaluando cosas”, señaló.

Callejón sostuvo que fue “muy feliz” en el programa y definió su experiencia como un año de aprendizaje. Al mismo tiempo, reconoció que atravesó situaciones personales complejas durante algunas emisiones. En ese sentido, recordó un episodio en vivo en el que sufrió un ataque de pánico mientras afrontaba un proceso judicial con su exmarido. “Tuve un ataque de pánico real y, a partir de ahí, para mí fue una bisagra”, expresó.

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El mensaje de María Fernanda Callejón a Moria Casán por su cumpleaños (Instagram)

La actriz dijo que en ese momento no pudo explicar lo que le ocurría y que algunas reacciones en el estudio le resultaron incómodas. Sin embargo, insistió en que esa experiencia no fue el motivo de su salida del ciclo. Ante las preguntas sobre su relación con la conductora, Callejón descartó un distanciamiento personal. Recordó que ambas se conocen desde hace años y que compartieron trabajos antes de La mañana con Moria.

“No terminó nunca”, respondió al ser consultada sobre el vínculo con Casán. Como ejemplo, contó que mantienen gestos cotidianos en las pausas del programa y que coincidieron en eventos sociales junto a personas de su entorno. También explicó que procuró convertir las situaciones de tensión televisiva en parte del espectáculo. “No me gustaría que lo relacionen con mis momentos televisivos con Moria, porque es show”, afirmó.

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El cruce de María Fernanda Callejón con Naza Di Serio

Durante la nota surgieron versiones sobre una posible salida de Amalia Díaz Guiñazú del programa. Callejón dijo que estaba al tanto de lo que ocurría detrás de escena, pero evitó confirmar la información o hablar en nombre de su compañera. “Yo no puedo hablar por mi compañera”, planteó. De todos modos, destacó que mantiene una buena relación laboral con ella.

Sobre Naza Di Serio, Callejón admitió que hubo declaraciones de la panelista con las que no coincidió, aunque sostuvo que no se trató de una situación ocurrida al aire ni de un factor vinculado con su decisión profesional. “Yo me remito a lo profesional y no me llevo nada a casa”, concluyó.

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