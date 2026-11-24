Juan Carlos Tam Cheong, también identificado como Guobin Tam Zhang, fue convocado por una comisión legislativa que investiga posibles vínculos entre el narcotráfico y el financiamiento de campañas electorales. Crédito: Ministerio de Justicia y Paz

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La Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó convocar al empresario chino-costarricense Guobin Tam Zhang, conocido como Juan Carlos Tam Cheong, quien permanece detenido con fines de extradición hacia Estados Unidos, para que declare sobre sus posibles vínculos con el oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) y su participación en actividades políticas relacionadas con la campaña presidencial de Laura Fernández.

La decisión fue adoptada por unanimidad durante una sesión de la Comisión Especial Investigadora del Financiamiento de Partidos Políticos, celebrada la noche del lunes 23 de noviembre de 2026, después de que la semana anterior la mayoría oficialista rechazara otra moción que también pretendía citar al sospechoso.

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La nueva convocatoria fue promovida por el diputado oficialista José Miguel Villalobos, quien solicitó escuchar tanto a Tam como a dirigentes de Pueblo Soberano, entre ellos su secretario general, Freddy González Rojas, para esclarecer las circunstancias de sus relaciones y determinar si existieron conexiones con el financiamiento electoral.

La comisión investiga posibles nexos entre el narcotráfico, la legitimación de capitales, la evasión fiscal y las campañas políticas de 2022 y 2026, mediante el expediente legislativo 25.833.

¿Por qué Juan Carlos Tam está bajo investigación?

El empresario fue detenido el 2 de octubre de 2026, durante un operativo coordinado por autoridades judiciales costarricenses y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

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Las autoridades estadounidenses lo requieren por presuntos delitos relacionados con tráfico internacional de drogas y legitimación de capitales.

De acuerdo con la información divulgada sobre el proceso, Tam es investigado por supuestos vínculos con organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo, de México, y el Clan del Golfo, de Colombia.

Su situación judicial adquirió relevancia política después de que se difundieran fotografías que lo ubicaban en la celebración de la victoria electoral de Laura Fernández, realizada el 1 de febrero de 2026 en el Hotel Aurola, en San José.

En una de esas imágenes aparece junto a Pilar Cisneros, exdiputada y actual asesora de comunicación del Gobierno. Su presencia también fue documentada en otras actividades relacionadas con figuras del oficialismo.

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Sin embargo, la participación de Tam en actos políticos no demuestra por sí sola que haya financiado campañas electorales o cometido irregularidades vinculadas con alguna agrupación.

El empresario chino-costarricense fue detenido el 2 de octubre de 2026 y permanece requerido por Estados Unidos por presuntos delitos relacionados con narcotráfico y legitimación de capitales. Crédito: Ministerio Público

Dirigentes de Pueblo Soberano también deberán comparecer

Además de Tam y González, los diputados aprobaron llamar a la presidenta del partido oficialista, Mayuli Ortega Guzmán, y a Carlos Valenciano Kamer, quien desempeñó funciones relacionadas con las finanzas de la campaña presidencial.

El objetivo es conocer qué controles aplicó la agrupación sobre sus recursos, cómo se gestionaron los contactos con personas externas y qué relación existió entre el extraditable y dirigentes partidarios.

La convocatoria representa un cambio respecto de la posición que sostuvo el oficialismo una semana antes, cuando rechazó una moción presentada por legisladores de oposición.

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Villalobos explicó que su bancada cuestionó aquella propuesta porque incluía otras personas cuya comparecencia no consideraba necesaria.

La presencia de Juan Carlos Tam en la celebración electoral de Laura Fernández, el 1 de febrero, generó cuestionamientos sobre sus posibles relaciones con figuras del oficialismo. REUTERS/Raquel Cunha

La extradición podría dificultar su comparecencia

Uno de los principales desafíos será determinar cómo recibirá la comisión el testimonio de Tam, quien permanece privado de libertad mientras avanza su proceso de extradición.

La presidenta del órgano legislativo, Cindy Blanco González, ordenó iniciar las coordinaciones con las autoridades correspondientes para evaluar su eventual traslado al Congreso.

La posibilidad de realizar una audiencia virtual también está sobre la mesa, en caso de que no sea viable su comparecencia presencial.

“Esperemos que ojalá él desee hablar y exponga todo lo que quiera”, manifestó José Miguel Villalobos, quien defendió la disposición del oficialismo para investigar el caso.

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Los legisladores de oposición han insistido en la urgencia de recibir la declaración antes de que eventualmente sea trasladado a territorio estadounidense.

La investigación también abarcará otros partidos

La comisión aprobó convocar a representantes de Liberación Nacional, Frente Amplio, Unidad Social Cristiana y Coalición Agenda Ciudadana, además de funcionarios del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Estas comparecencias permitirán revisar mecanismos de financiamiento utilizados en diferentes campañas electorales y posibles deficiencias en los controles de recursos.

Por su parte, Pueblo Soberano ha negado que Tam realizara aportes económicos o comprara certificados de cesión durante la campaña de Fernández, según una certificación de su tesorería divulgada en octubre.

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Hasta el 24 de noviembre, los diputados no habían fijado una fecha para recibir al extraditable, cuya eventual comparecencia dependerá de las autorizaciones correspondientes y de las condiciones de su proceso judicial.