La Selección Femenina de El Salvador suspendió su entrenamiento en Texas por una amenaza de bomba en Dallas College. (Cortesía: La Selecta)

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La Selección Femenina de El Salvador suspendió este martes 24 de noviembre su entrenamiento matutino en Texas tras la evacuación del campus de Dallas College, en Brookhaven, por una amenaza de bomba. El incidente ocurrió mientras el equipo se prepara para enfrentar a Estados Unidos en los cuartos de final del Campeonato Femenino de Concacaf 2026, torneo que ofrece cupos para el Mundial de Brasil 2027.

La delegación salvadoreña regresó sin incidentes a su hotel de concentración luego de que las autoridades comunicaran la emergencia al cuerpo técnico. La Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) indicó que Concacaf asignaría otro escenario para realizar la práctica vespertina, aunque no precisó la nueva sede.

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El encuentro ante Estados Unidos se disputará el viernes 27 de noviembre en el Texas Health Mansfield Stadium, en Mansfield, a las 7:30 de la noche, hora salvadoreña. El ganador avanzará a las semifinales del 1 de diciembre y obtendrá la clasificación directa a la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027.

El cruce con Estados Unidos y las rutas hacia Brasil 2027

Una victoria salvadoreña abriría el camino hacia una semifinal frente al vencedor del partido entre Jamaica y Costa Rica. Los cuatro equipos que pierdan los cuartos de final deberán jugar el Play-In del 2 de diciembre por los dos últimos lugares de Concacaf para el torneo de repesca mundialista.

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La delegación salvadoreña regresó a su hotel de concentración sin incidentes tras la alerta emitida por las autoridades. (Cortesía: La Selecta)

El Campeonato Femenino de Concacaf se jugará entre el 27 de noviembre y el 5 de diciembre en Dallas y Houston, con las ocho mejores selecciones de la región. Además de las plazas para Brasil 2027, la competencia pone en juego la clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, de acuerdo con Concacaf.

El Salvador participa por primera vez en este campeonato regional después de liderar el grupo F con 9 puntos. La selección venció 3-0 a Honduras, 13-0 a Barbados y 2-0 a Trinidad y Tobago durante la fase clasificatoria.

La evacuación afectó las canchas del campus de Dallas College, donde estaba prevista la sesión de trabajo. Las autoridades policiales del distrito ordenaron desalojar las instalaciones como medida preventiva ante la amenaza recibida.

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La Copa Mundial Femenina de Fútbol de 2027

El torneo se disputará en Brasil del 24 de junio al 25 de julio de 2027, con 32 selecciones y 64 partidos.

El Salvador enfrentará a Estados Unidos en los cuartos de final del Campeonato Femenino de Concacaf el 27 de noviembre.

La lista de equipos confirmados incluye a Australia, China, Corea del Sur, Japón, Filipinas, Corea del Norte, Nueva Zelanda, Alemania, Argentina, Colombia, Dinamarca, España, Francia, Argelia, Marruecos, Camerún y Malaui, además del país anfitrión. El Salvador buscará uno de los boletos restantes ante Estados Unidos el 27 de noviembre de 2026, en Mansfield, Texas, por los cuartos de final clasificatorios de Concacaf.

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El encuentro inaugural será el 24 de junio de 2027 en el estadio Maracaná, en Río de Janeiro, con Brasil en el Grupo A. La fase de grupos concluirá el 8 de julio; los octavos de final se jugarán del 10 al 13, los cuartos el 16 y 17, las semifinales el 20 y 21, el partido por el tercer lugar el 24 y la final el 25 de julio en el mismo estadio.

El sorteo final está previsto para el 11 de diciembre de 2026 en el Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro. La primera fase de venta de entradas se desarrollará del 1 al 8 de diciembre de 2026 a través del portal oficial de la FIFA.

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