El traslado de la trabajadora se realizó en una camilla tipo SKED, un equipo utilizado para movilizar personas en terrenos con pendiente pronunciada y sectores con nieve

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Una trabajadora que cumplía funciones en la zona de domos del volcán Lanín se descompensó a más de 2.000 metros de altura y quedó sin posibilidad de descender por sus propios medios. Lo que siguió fue un operativo de rescate que movilizó a efectivos de Gendarmería Nacional, brigadistas y guardaparques durante toda la madrugada.

Todo ocurrió en la tarde del domingo. La joven, de 25 años y oriunda de Mendoza, se encontraba en el refugio Alquimia cuando comenzó a manifestar un cuadro infeccioso con fuertes dolores abdominales y escalofríos.

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El pedido de auxilio llegó cerca de las 22, y desde ese momento los distintos organismos que operan en la montaña comenzaron a coordinar la respuesta. Una primera cuadrilla de Incendios, Comunicaciones y Emergencias (ICE) de Junín de los Andes llegó hasta el lugar, evaluó el estado de la paciente y dio inicio a las tareas de evacuación.

Dado que la joven no podía caminar, el traslado requirió el uso de una camilla tipo SKED, un equipo diseñado específicamente para movilizar personas en terrenos con pendiente pronunciada y sectores con nieve. El descenso duró varias horas y demandó relevos continuos entre los equipos para sostener el ritmo sin comprometer la seguridad de la paciente ni la del personal.

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Efectivos de Gendarmería, brigadistas del ICE y guardaparques de Parques Nacionales coordinaron el descenso desde el refugio Alquimia hasta la base del volcán Lanín

A mitad del recorrido se sumó una segunda cuadrilla del ICE, esta vez proveniente de San Martín de los Andes, que ascendió hasta los 1.600 metros sobre el nivel del mar para relevar a sus compañeros. En los tramos de mayor dificultad, efectivos de Gendarmería colaboraron directamente con el traslado de la camilla.

En paralelo, la Administración de Parques Nacionales (APN) había alertado sobre la situación durante la noche. Con esa información, el Grupo Especial en Alta Montaña (GEAM), dependiente del Escuadrón 33 San Martín de los Andes de Gendarmería, coordinó su intervención.

El operativo se desarrolló en simultáneo con otro rescate en la misma zona, donde una mujer de 38 años también requirió asistencia para descender del volcán Lanín

A las 5 de la madrugada del lunes, una patrulla motorizada inició el ascenso hacia la montaña y alcanzó las inmediaciones del refugio, situado a aproximadamente 2.100 metros sobre el nivel del mar. Allí, junto a brigadistas del ICE y guardaparques de Parques Nacionales, trabajaron para estabilizar a la mujer antes de retomar el descenso.

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En total, 24 personas participaron del operativo: rescatistas, efectivos de Gendarmería, agentes de logística y comunicaciones, y trabajadores del servicio de ambulancia. La evacuación se completó alrededor de las 10.30 del lunes, cuando la joven llegó a la base del volcán. Allí la aguardaba una ambulancia del hospital de Junín de los Andes, que la trasladó para una evaluación médica especializada.

Una ambulancia del hospital de Junín de los Andes aguardaba en la base del volcán para trasladar a la joven a una evaluación médica especializada

El procedimiento se desarrolló en simultáneo con otro rescate en la misma zona: una mujer de 38 años, oriunda de Junín de los Andes, había sufrido una posible lesión de rodilla ese mismo domingo y también requirió asistencia para bajar del volcán Lanín.

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Desde los organismos de emergencia recordaron, con motivo del operativo, que completar el registro de trekking obligatorio antes de salir es fundamental para que los equipos de rescate sepan dónde buscar en caso de necesidad. También destacaron la importancia de revisar el pronóstico del tiempo, iniciar las caminatas con margen suficiente para volver con luz natural y llevar ropa de abrigo, calzado adecuado, agua, alimentos y el celular con batería cargada. Ante cualquier pérdida de visibilidad o duda sobre el recorrido, la indicación es detener la marcha, mantener al grupo unido y dar aviso de inmediato a las instituciones de emergencia.