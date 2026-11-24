La recuperación de septiembre no alcanzó para compensar la baja acumulada durante el tercer trimestre. (Captura de pantalla)

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El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó la mejora mensual que mostró la actividad en septiembre y sostuvo que la tendencia-ciclo se ubicó por encima del nivel de diciembre de 2023, luego de que los datos disponibles dejaran a la economía con dos trimestres consecutivos de caída y en recesión técnica.

“El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró un crecimiento de 1,1% mensual en septiembre en la serie desestacionalizada y acumuló una suba de 1% en los primeros 9 meses del año en relación a igual período de 2025″, comentó el titular del Palacio de Hacienda en X.

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También hizo mención de la tendencia-ciclo del EMAE, un indicador que se mantuvo sin variaciones en relación a agosto, pero que “se ubicó 6,1% por encima del nivel de diciembre de 2023″. En ese caso el ministro analizó lo ocurrido en los últimos trimestres. De acuerdo con el Indec, la tendencia-ciclo registró ocho meses consecutivos sin variación, con una tasa de crecimiento mensual de 0 desde febrero.

Por último Caputo explicó que, en relación a la publicación del mes pasado, “las variaciones mensuales desestacionalizadas de julio y agosto fueron revisadas de -2,8% y +0,1% a -2,5% y +0,4%, respectivamente”. Así, y considerando las revisiones, “el nivel de agosto quedó 0,5% por encima del publicado en el informe previo”, apuntó.

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El Indec informó que el dato definitivo del PIB del tercer trimestre se conocerá el próximo 16 de diciembre.

Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) aclaró que no le corresponde definir si la economía argentina se encuentra en recesión técnica, luego de que los datos del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) mostraran que la segunda caída trimestral consecutiva.

El EMAE de septiembre, difundido este martes, registró una suba mensual de 1,1% en la serie desestacionalizada. Sin embargo, el nivel de actividad se ubicó 1,2% por debajo del de septiembre de 2025 y acumuló un alza de 1% en lo que va del año.

Esa mejora mensual no alcanzó para revertir el resultado trimestral. El Producto Interno Bruto (PIB) ya había caído 0,6% entre abril y junio y, con los datos disponibles, el período julio-septiembre quedó por debajo del anterior. De este modo, se cumplieron las condiciones que en el debate público se asocian con una recesión técnica.

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La confirmación oficial llegará el 16 de diciembre, cuando se publique el dato del PIB del tercer trimestre. Para que ese número evitara el escenario recesivo, el organismo debería aplicar revisiones de gran magnitud sobre los datos ya informados. En septiembre, además, solo cinco de las 15 ramas relevadas crecieron en la comparación interanual, mientras que las otras diez retrocedieron.

“Ante la cantidad de consultas recibidas, el Indec aclara que no es función de este Instituto determinar si la economía se encuentra en recesión”, señaló la entidad frente a ese escenario.

El organismo agregó que la identificación de una recesión “requiere evaluar múltiples dimensiones de la actividad económica, no un único indicador”. Es decir, el dato del PIB, por sí solo, no alcanza para emitir ese diagnóstico.

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El ejemplo de Estados Unidos

Como referencia, el Indec explicó que en Estados Unidos esa tarea la realiza el Comité de Fechado del Ciclo Económico del National Bureau of Economic Research (NBER), “una organización privada sin fines de lucro”. Ese comité establece cuándo comienza y cuándo termina una recesión a partir de tres dimensiones.

La primera es la profundidad, es decir, cuánto cayó la actividad económica. La segunda es la duración, que mide cuánto tiempo se extendió la caída. La tercera es la difusión, que evalúa si la caída alcanzó a muchos sectores de la economía o solo a algunos.

Según detalló el Indec, para sus determinaciones, que en ese país se toman como referencia oficial, el NBER analiza, además del PIB, el empleo, el ingreso personal real excluidas las transferencias del Estado.

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El instituto también se refirió al término que se usa en la discusión pública. “En el debate público, en cambio, suele denominarse ‘recesión técnica’ a la caída del PIB desestacionalizado durante dos trimestres consecutivos”, indicó. Y recordó que el dato correspondiente al tercer trimestre de 2026 se dará a conocer con el Informe de avance del nivel de actividad, el 16 de diciembre.

Por qué pide mirar más de una serie

El Indec también advirtió sobre los límites de la serie desestacionalizada en el caso argentino. Explicó que esa serie “contiene la tendencia-ciclo y el componente irregular, que incluye los valores atípicos (outliers) y la volatilidad propia de la serie”.

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Según el organismo, en Estados Unidos y en Europa “la volatilidad del PIB suele ser baja y los valores atípicos son poco frecuentes”, por lo que la serie desestacionalizada ofrece allí “una lectura más limpia”. En la Argentina, aclaró, “esto no ocurre”.

Por eso, el Indec recomendó analizar en conjunto la serie original, la desestacionalizada y la de tendencia-ciclo, que se publican trimestralmente en el Informe de avance del nivel de actividad.

El desempeño de la actividad en septiembre

El EMAE registró en septiembre una suba de 1,1% respecto de agosto, de acuerdo con la medición desestacionalizada. Pese a esa recuperación mensual, el nivel de actividad resultó 1,2% menor que el de septiembre de 2025. En los primeros nueve meses del año, el indicador acumuló una mejora de 1 por ciento.

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La comparación interanual mostró avances en cinco de las 15 actividades que releva el organismo. La mayor suba correspondió a explotación de minas y canteras, con 11,1 por ciento. Le siguieron electricidad, gas y agua, que creció 4%, y construcción, con un incremento de 3,5%. Esos tres rubros explicaron un aporte de 0,6 puntos porcentuales a la variación anual de la medición oficial.

Solo cinco de las 15 ramas relevadas mostraron aumentos interanuales en septiembre. (Foto: Reuters)

Las restantes 10 actividades mostraron resultados negativos frente a septiembre del año anterior. La pesca presentó la contracción más pronunciada, con una caída de 48,6 por ciento. También tuvieron incidencia la intermediación financiera, que bajó 11,5%, y la industria manufacturera, que retrocedió 1,8 por ciento. En conjunto, estos sectores descontaron 1,1 puntos porcentuales al resultado interanual del indicador.

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Más allá del crecimiento mensual desestacionalizado, lo cierto es que el dato del noveno mes del año confirmó la caída de la economía en el tercer trimestre. De esta manera, la actividad ingresó en recesión técnica.

Esta expresión hace referencia a dos caídas consecutivas de la actividad económica en términos trimestrales, sobre series corregidas por estacionalidad. Es un indicador de uso frecuente para seguir, con rapidez, la evolución del PIB mediante la comparación entre un trimestre y el anterior.

“En la actividad se recuperó en septiembre (+1,1%) pero cayó 1,2% interanual, en sintonía con lo esperado. Se corrigieron al alza los datos de junio, julio y agosto, pero no se evitó la recesión”, indicó Gonzalo Carreras, economista de Equilibra.

Asimismo, el analista económico observó que la caída del tercer trimestre se explica por menor producción primaria (-6%) y también no primaria (-1,3%).

“Entre los primeros, agro y pesca cayeron arriba de dos dígitos trimestral. Entre los segundos, los que más cayeron en el trimestre fueron comercio (-4,5%), intermediación financiera (-3,3%), construcción (-2,1%), transporte (-1,9%) y recién después la industria (-1,1%)”, aseveró.