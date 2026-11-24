Sofía Córdova buscará la sexta clasificación de El Salvador en la edición 75 de Miss Universo en Puerto Rico. (Imagen de cortesía)

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La representante salvadoreña Sofía Córdova buscará hoy en Puerto Rico la sexta clasificación de El Salvador en Miss Universo, un certamen en el que el país suma cinco avances desde su debut en 1954, aunque ninguna de sus concursantes obtuvo la corona.

La clasificación más reciente llegó en 2023, cuando Isabella García-Manzo avanzó entre las semifinalistas y terminó con una espera de 27 años desde el resultado conseguido por Milena Mayorga en 1996. El repaso de las participaciones fue publicado por elsalvador.com.

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Maribel Arrieta, la primera finalista de El Salvador

La actuación de Maribel Arrieta Gálvez en 1955 continúa como el mejor resultado salvadoreño en Miss Universo. Con 20 años, viajó a Long Beach, California, Estados Unidos, y obtuvo el título de primera finalista, mientras que la sueca Hillevi Rombin se quedó con la corona.

Arrieta también recibió el reconocimiento de Miss Simpatía y su parecido con la actriz Marilyn Monroe atrajo la atención de la prensa internacional. Después del certamen, incursionó en el cine mexicano y desarrolló actividades vinculadas al arte y la diplomacia.

Maribel Arrieta Gálvez obtuvo el título de primera finalista en Miss Universo 1955 durante el certamen en Long Beach. (Imagen de cortesía)

Dos décadas más tarde, Carmen Elena Figueroa representó a El Salvador en la edición de 1975, celebrada en San Salvador. El país se convirtió entonces en la primera nación centroamericana en recibir Miss Universo.

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Figueroa ingresó al grupo de 12 semifinalistas y alcanzó la octava posición. Conserva fotografías, recortes de periódicos y otros recuerdos de aquella experiencia; después continuó sus estudios universitarios, formó una familia e incursionó en la política nacional.

Las clasificaciones consecutivas y el regreso de 2023

El Salvador volvió a clasificar en 1995 con Eleonora Beatrice Carrillo Alamanni, quien participó en Namibia e ingresó entre las diez semifinalistas. Sus entrevistas estuvieron entre los aspectos destacados de su desempeño.

Tras representar al país, Carrillo estudió Derecho en Italia y desarrolló una carrera especializada en propiedad intelectual. Su resultado reactivó el interés de los seguidores salvadoreños de los concursos de belleza.

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La clasificación se repitió al año siguiente con Milena Mayorga, quien compitió en Las Vegas, Estados Unidos. Fue la primera vez que El Salvador avanzó en dos ediciones consecutivas.

Isabella García-Manzo avanzó al Top 10 en Miss Universo 2023 y terminó con una pausa de 27 años sin clasificaciones salvadoreñas. (Imagen de cortesía)

Mayorga llegó al Top 10 y finalizó en la séptima posición. Su dominio del inglés y su desenvolvimiento ante el público y el jurado fueron parte de los rasgos destacados de su participación; más tarde trabajó como presentadora de televisión y se incorporó a la política y la diplomacia.

En noviembre de 2023, Isabella García-Manzo consiguió que El Salvador volviera a figurar entre las semifinalistas durante la edición realizada en el país. Avanzó primero al Top 20 y luego al Top 10, mientras que la nicaragüense Sheynnis Palacios obtuvo la corona.

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El resultado provocó celebraciones entre los asistentes al Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda y entre quienes siguieron la transmisión desde plazas y hogares salvadoreños. Con su participación, García-Manzo completó la quinta clasificación histórica del país.

Florence García y Giulia Zanoni no lograron avanzar a las semifinales en 2024 y 2025, respectivamente. Córdova, representante de la diáspora salvadoreña, competirá ahora en la edición número 75 de Miss Universo, cuya gala final está programada para el martes 24 de noviembre; el desfile de trajes nacionales fue el 21 y la competencia preliminar, el 22.