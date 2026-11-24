Un informe de la Policía Nacional de Nicaragua detalla el hallazgo de un teléfono y una tarjeta de crédito vinculados al asesinato de Neal Andrew Glenney en San Juan del Sur. (Foto cortesía de Policía Nacional de Nicaragua)

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La Policía Nacional de Nicaragua informó este 24 de noviembre que capturó a dos hombres señalados por el asesinato del ciudadano estadounidense Neal Andrew Glenney, de 36 años, cuyo cuerpo fue hallado el 20 de noviembre en una finca de San Juan del Sur, departamento de Rivas.

Los detenidos fueron identificados como Winston Danilo Martínez, de 26 años, y Robert Anderson Jirón Berroterán, de 29. Ambos son investigados por su presunta participación en el homicidio, ocurrido en la finca Sonzapote, ubicada en el barrio María Auxiliadora de San Juan del Sur.

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La información fue divulgada por Artículo 66, que publicó las imágenes de los dos sospechosos y los detalles atribuidos al informe policial. Según ese medio nicaragüense, las autoridades sostienen que el crimen tuvo lugar a las 4:30 del 19 de noviembre, cuando los dos hombres habrían atacado a Glenney con la intención de robarle sus pertenencias.

De acuerdo con la versión policial citada por Artículo 66, durante el ataque los agresores ataron las manos de la víctima y le cubrieron la boca con una camisa. El informe añadió que esas acciones provocaron su muerte.

Un informe de la Policía Nacional de Nicaragua detalla el hallazgo de un teléfono y una tarjeta de crédito vinculados al asesinato de Neal Andrew Glenney en San Juan del Sur. (Foto cortesía de Policía Nacional de Nicaragua)

Hallazgo del cuerpo en la finca Sonzapote

El cadáver de Glenney fue encontrado durante la tarde del viernes 20 de noviembre en un predio montañoso de la finca Sonzapote, después de que las autoridades recibieran una llamada a la línea de emergencias 118.

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El Instituto de Medicina Legal estableció que la causa directa de la muerte fue asfixia mecánica, según la información publicada por Artículo 66. La víctima, de nacionalidad estadounidense, había sido localizada con signos de violencia en una zona cercana a la frontera de Nicaragua con Costa Rica.

El caso había sido informado el domingo por Infobae, en una nota sobre el hallazgo del cuerpo de Glenney. Ese reporte indicó que el hombre se hospedaba en un hostal de la localidad turística y que había salido del establecimiento el miércoles 18 de noviembre. No regresó después de esa salida.

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Según Infobae, el estadounidense fue encontrado dos días más tarde en la finca San Zapote —también mencionada como Sonzapote en la información posterior—, en el barrio María Auxiliadora. Los primeros reportes de medios locales señalaban que tenía los brazos atados con alambre, la boca cubierta con tela y signos compatibles con estrangulamiento.

La identidad de Glenney se conoció el 21 de noviembre, un día después del hallazgo. El cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Managua para la autopsia y otros estudios forenses.

Un informe de la Policía Nacional de Nicaragua detalla el hallazgo de un teléfono y una tarjeta de crédito vinculados al asesinato de Neal Andrew Glenney en San Juan del Sur. (Foto cortesía de Policía Nacional de Nicaragua)

Cámaras de seguridad, ropa y tarjeta de crédito como pruebas

La Policía Nacional presentó una serie de elementos que, según Artículo 66, vincularían a los dos detenidos con el hecho. Entre ellos figuran grabaciones de cámaras de seguridad en las que se observa a Neal Andrew Glenney junto a Martínez y Jirón Berroterán antes del crimen.

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Las autoridades también mencionaron como pruebas prendas de vestir que llevaba uno de los sospechosos el día del asesinato. Además, informaron el hallazgo de un teléfono celular Samsung Galaxy A07 en la misma finca donde fue localizado el cuerpo.

Otro de los objetos incorporados a la pesquisa es una tarjeta de crédito perteneciente a la víctima. La Policía indicó que fue ubicada a unos 200 metros al sur de la rotonda Gaspar García Laviana, sobre la carretera costanera de San Juan del Sur.

La localización de esa tarjeta forma parte de las diligencias para reconstruir el trayecto de Glenney y determinar qué ocurrió desde que salió de su hospedaje. Hasta la difusión de la captura, no se habían conocido de manera pública detalles sobre el recorrido que realizó el estadounidense, sus comunicaciones previas al hecho o si tenía acompañantes.

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Una cinta amarilla con la inscripción "ESCENA DE CRIMEN" demarca un espacio al aire libre con vegetación borrosa en el fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Policía atribuye el crimen a un robo

La hipótesis oficial difundida tras las detenciones apunta a que el homicidio ocurrió en el contexto de un robo. La Policía todavía deberá precisar, en la investigación y en un eventual proceso judicial, la secuencia completa del ataque y la responsabilidad que atribuye a cada uno de los detenidos.

San Juan del Sur es una ciudad costera del departamento de Rivas que recibe turistas extranjeros y cuenta con una amplia oferta de hostales y alojamientos. Glenney se encontraba en esa localidad al momento de su desaparición.

La captura de Martínez y Jirón Berroterán es el primer anuncio oficial de avances en el caso desde que se reportó el hallazgo del ciudadano estadounidense. Las autoridades nicaragüenses no informaron aún si recuperaron otras pertenencias de la víctima ni si buscan a más personas por el asesinato.

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