Marcelo Orrego presentó un proyecto de reforma electoral en San Juan

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El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, presentó este martes ante la Cámara de Diputados provincial un proyecto de nuevo Código Electoral que, de ser aprobado, transformará en profundidad las reglas con las que la provincia elegirá a sus autoridades en 2027. La iniciativa consta de 198 artículos y tiene tres pilares centrales: la eliminación del Sistema de Participación Democrática Abierta (SIPAD) —conocido como Ley de Lemas—, la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) y la supresión de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) provinciales.

La presentación del proyecto cierra un ciclo de expectativa política que se había abierto durante la campaña electoral que llevó a Orrego al poder. En aquel momento, el mandatario había prometido desmantelar el SIPAD, un mecanismo que, en la práctica, determinaba al ganador de una elección según la agrupación que sumara más votos en su conjunto, con independencia de cuál de sus candidatos internos obtuviera la mayor cantidad de sufragios individuales. “Teníamos un sistema electoral que no tiene nada que ver con lo actual: la Ley de Lemas no es para aquella persona que más votos acumule, sino la agrupación que más votos saque. Eso es retrógrado”, señaló el gobernador, según recogió el portal 0264 Noticias. La reforma busca restituir el principio de que resulta electo el candidato con más votos directos.

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El proyecto también pone fin al financiamiento estatal de las internas partidarias y abre el debate sobre cómo los partidos y frentes electorales organizarán, de ahora en más, la selección de sus candidatos. Con el texto ya radicado en la Legislatura, el debate se traslada a las comisiones parlamentarias, donde los distintos bloques deberán analizar una reforma que fijará las condiciones de competencia para los próximos comicios sanjuaninos.

En reemplazo del SIPAD, el Ejecutivo provincial propone el sistema denominado ELIGE —Elección Libre e Interna, Genuina y Equitativa—, mediante el cual cada agrupación podrá seleccionar a sus postulantes a través de internas abiertas o cerradas, según sus propias normas partidarias. El costo de esa instancia correrá por cuenta de los partidos y las alianzas, sin aporte del Estado. Además, el proyecto prohíbe en forma expresa las candidaturas simultáneas por distintas agrupaciones o categorías electorales, lo que elimina el mecanismo de las denominadas “colectoras”.

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Uno de los cambios más visibles para el ciudadano será la incorporación de la Boleta Única de Papel, que reemplazará a las tradicionales boletas partidarias en los comicios provinciales y municipales. El diseño contempla una papeleta estructurada en filas horizontales por agrupación política y columnas por categoría de cargo. Para evitar formatos de dimensiones incómodas, el proyecto divide la boleta en dos papeletas independientes cuando las elecciones provinciales y municipales se celebren en simultáneo: una para gobernador y legisladores, y otra para intendentes y concejales. En ambos casos, el elector podrá marcar con una cruz la categoría de su preferencia o bien optar por el casillero de lista completa.

El gobernador busca eliminar la Ley de Lemas y las PASO, además de implementar la Boleta Única de Papel

El articulado también incorpora otras disposiciones que amplían el alcance de la reforma. Entre ellas se destacan la creación de un Tribunal Electoral Provincial de funcionamiento permanente, el mantenimiento de la paridad de género en las listas legislativas, la reducción del período de campaña electoral a 35 días y la incorporación de sanciones económicas para quienes difundan en forma intencional noticias falsas o contenidos audiovisuales manipulados mediante inteligencia artificial. El artículo 197 establece la derogación integral de la Ley 2348-N, norma actualmente vigente.

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En materia de calendario, el proyecto fija que los comicios provinciales deberán realizarse entre 60 y 250 días antes de la finalización de los mandatos, con una convocatoria de al menos 100 días de anticipación. Las agrupaciones políticas deberán manifestar 85 días antes de los comicios si realizarán instancias internas. Ese margen habilita la posibilidad de que San Juan adelante sus elecciones provinciales de 2027 y las desdoble de las nacionales, aunque hasta el momento no hay una fecha confirmada. El vicegobernador Fabián Martín precisó, según el medio El Zonda, que el gobernador “posee la facultad constitucional de definir si la elección provincial coincidirá con la nacional o se adelantará”.

El proyecto deberá ser debatido y aprobado por la Cámara de Diputados provincial, donde el oficialismo aspira a alcanzar el mayor consenso posible antes del cierre del período ordinario o, en su defecto, durante las sesiones extraordinarias de principios de 2027.

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Sectores opositores ya reclamaron participación en el debate y cuestionaron algunos puntos del proyecto, como la obligatoriedad de presentar candidatos en los 19 departamentos para competir por la gobernación y las condiciones de financiamiento de las internas partidarias.