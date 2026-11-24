Migue Granados bajó más de 20 kilos tras completar un año de actividad física y cambios de hábitos (Video: Instagram)

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Migue Granados lleva un año entrenando, bajó más de 20 kilos y decidió compartir lo que aprendió en ese proceso con sus seguidores. Lo hizo a través de sus historias de Instagram, con el tono irreverente que lo distingue, y con una aclaración: nadie le había pedido su opinión y no pretendía posicionarse como referente de salud. Aun así, el mensaje fue claro al contar que el entrenamiento de fuerza le cambió la vida, y quiso que lo supieran especialmente quienes, como él tiempo atrás, abrazan el sedentarismo como modo de existencia.

“Consejito que nadie me pidió, tampoco me quiero hacer el Francis Holway y yo no voy a dar consejo de salud, pero a todos los gordos y gordas sedentarios como especie que están ahí, que me siguen y siempre nos hemos reído y hemos hecho oda de los malos hábitos de estar tirado, reventado y demás. Les quiero recomendar que hagan entrenamiento de fuerza”, dijo el conductor de OLGA en sus historias.

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Granados reconoció que su transformación todavía está lejos de donde le gustaría estar. “Yo lo hago hace un año y estoy muy lejos del cuerpo que me gustaría tener porque me castigué 39 años y ahora no voy a ser Luciano Castro, ¿no? Pero te sentís muy bien, loco”, dijo. La honestidad sobre los límites del proceso no le quitó entusiasmo al relato: el foco estuvo puesto en el bienestar, no en la estética.

El conductor de OLGA recomendó el entrenamiento de fuerza a sus seguidores sedentarios a través de Instagram

Para ilustrar esa sensación de bienestar, el humorista recurrió a una imagen cotidiana que, en su boca, se convirtió en manifiesto: “A la noche te pegás un baño, te ponés una remera limpia y estás hecho una bad bitch mal. El día de piernas ni hablar, sos una tremenda bad bitch”. La frase sintetiza bien la mezcla de humor y convicción con la que Granados suele hablar de sus propios cambios.

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Pero más allá del tono jocoso, hubo un dato concreto que el conductor mencionó como uno de los efectos más significativos de incorporar el ejercicio a su rutina: dejó de tomar analgésicos a diario. “Está buenísimo, no tomé más ibuprofeno, paracetamol todos los días por todos los dolores. No me duele más nada, estoy hecho un toro mordedor”, aseguró. Según su propio relato, antes de comenzar a entrenar convivía con dolores físicos constantes que lo llevaban a medicar esas molestias de forma habitual.

Antes de cerrar, Granados volvió a marcar el límite de sus palabras: “Yo no voy a recomendar cosas de salud porque no soy el indicado, pero denme bola, se van a sentir muy bien”. La frase funcionó como cierre y como apertura: una invitación lanzada desde la propia experiencia, sin pretensión de autoridad médica.

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Granados aclaró que su enfoque principal está puesto en la salud y el bienestar más que en exigencias estéticas

El proceso que llevó al conductor hasta ese punto fue largo y tuvo más de una vuelta. Según contó en distintas oportunidades, comenzó en julio de 2025 con una dieta keto con seguimiento médico y caminatas diarias de 8 kilómetros. “Saqué harina y azúcar, y camino 8 kilómetros por día hace seis meses”, había explicado. También desmintió en ese momento las versiones que lo vinculaban con el uso de Ozempic, el inyectable popularizado por su efecto sobre el apetito, y subrayó que su descenso de peso fue exclusivamente resultado de hábitos.

Sin embargo, la keto no resultó sostenible a largo plazo: según reveló más recientemente, el plan le subió el colesterol, lo que lo llevó a cambiar de estrategia. Pasó al déficit calórico y sumó entrenamiento de fuerza cuatro veces por semana, con algo de cinta inclinada como complemento cardiovascular. “Entreno fuerza 4 veces por semana con un poquito de cinta inclinada. Para bajar la grasa necesitás déficit calórico. La cinta te baja un poco más de calorías y te trabaja el estado”, detalló.

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Hoy, con más de 20 kilos menos desde que inició el proceso, Granados dice que su objetivo ya no es perder peso sino ganar masa muscular. “Ahora ya no estoy bajando, estoy tratando de subir músculo”, afirmó. Y adelantó que tiene pensado intensificar su entrenamiento en los próximos meses: “Este verano creo que voy a hacer la diferencia porque voy a entrenar fuerte todos los días”.