El modo de datos reducidos, disponible desde iOS 13, pausa descargas y tareas automáticas en segundo plano. (Reuters)

Guardar

El iPhone permite ver qué aplicaciones consumen datos móviles y limitar su actividad cuando no se usan. Los ajustes están en la app Configuración: el menú Celular muestra el gasto por aplicación, y los modos de datos reducidos y de actualización en segundo plano frenan las descargas automáticas.

Estos pasos se basan en las páginas de soporte de Apple consultadas en noviembre de 2026. Los nombres de los menús pueden variar según la versión de iOS, el modelo y el operador de telefonía.

PUBLICIDAD

Muchas aplicaciones siguen trabajando aunque el usuario no las abra: buscan contenido nuevo, sincronizan fotos o descargan actualizaciones. Si el plan de datos es limitado, esa actividad puede agotar los gigas antes de fin de mes.

Primero, descubrir qué app gasta más

Apple indica abrir Configuración y tocar Celular. Más abajo aparece la lista de aplicaciones y servicios, y al tocar Mostrar todo se ve la cantidad de datos móviles que usó cada una debajo de su nombre.

Cada aplicación tiene un interruptor que, al desactivarse, limita su conexión solo a redes Wi-Fi. (Europa Press)

Esa cifra corresponde al período actual y no se reinicia sola: para empezar de cero hay que bajar hasta el final de la pantalla y tocar Restablecer estadísticas. Apple aclara que, para conocer el consumo exacto de un período de facturación, hay que consultar al operador.

PUBLICIDAD

En esa misma lista, cada aplicación tiene un interruptor. Al desactivarlo, la app usa solo Wi-Fi; sin esa red, no podrá conectarse. Los servicios del sistema aparecen aparte, y Apple precisa que no se puede apagar su acceso a los datos móviles de forma individual.

Activar el modo de datos reducidos

El ajuste más general está en Configuración > Celular > Opciones de datos móviles. En iPhone con 5G, se toca Modo de datos y se elige Modo de datos reducidos. En conexiones LTE o 4G, el interruptor aparece directamente en esas opciones. Con dos tarjetas SIM, se elige primero la línea.

La opción Restablecer estadísticas borra el registro de consumo para iniciar un nuevo conteo manual. (Europa Press)

Según Apple, el modo existe desde iOS 13 y pausa las actualizaciones automáticas y las tareas en segundo plano. También reduce la calidad de la transmisión de video, detiene las descargas y copias de seguridad automáticas y suspende las actualizaciones de Fotos de iCloud.

PUBLICIDAD

Las aplicaciones de Apple se adaptan de forma propia: App Store desactiva la reproducción automática de video y las descargas automáticas, y Podcasts solo baja episodios con Wi-Fi. El modo también puede activarse por separado para cada red Wi-Fi, desde el botón de información junto a su nombre.

Limitar la actualización en segundo plano

Para un recorte menos radical, se puede ajustar la actualización en segundo plano: Configuración > General > Actualización en segundo plano. Allí se elige entre Desactivada, Wi-Fi o Wi-Fi y datos móviles. La opción Wi-Fi evita esa actividad en la red celular. Debajo, una lista permite apagarla aplicación por aplicación.

En iPhone con 5G, el Modo de datos se configura dentro de Opciones de datos móviles. (Reuters)

Este ajuste no bloquea todo el consumo: un video que el usuario reproduce o una descarga que inicia siguen usando datos. Tampoco equivale a silenciar notificaciones. Para impedir que una app use la red celular por completo, hay que desactivarla en Celular.

PUBLICIDAD

Si la actualización en segundo plano aparece desactivada o no disponible, conviene revisar si están activos el modo de datos reducidos o el modo de bajo consumo, que también la apagan. Un perfil de administración de la empresa o la escuela puede imponer restricciones adicionales.

Para comprobar el efecto, conviene anotar las cifras de la lista de aplicaciones antes de los cambios y compararlas después de un período de uso similar. Apple no publica cuántos datos ahorra cada ajuste, por lo que el resultado depende de las apps instaladas y de los hábitos de uso.