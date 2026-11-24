Cinco personas fueron detenidas en una serie de allanamientos en Avellaneda por venta de drogas

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Seis allanamientos realizados por la Policía Bonaerense en distintos puntos del partido de Avellaneda dejaron como saldo el secuestro de más de 800 dosis de cocaína y marihuana y la detención de cinco sospechosos.

Los operativos tuvieron lugar en cuatro inmuebles de la avenida Hipólito Yrigoyen, una vivienda de la localidad de Dock Sud y otro domicilio situado cerca de “La Saladita”, en zona de Sarandí.

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En los lugares allanados los agentes incautaron 794 dosis de cocaína y 51 de marihuana, además de una pistola calibre .380, dos revólveres calibre .22 y .32, cargadores de nueve milímetros, municiones, cartuchos de escopeta y un chaleco de transporte similar a los de uso militar.

También encontraron balanzas de precisión y elementos que, de acuerdo con fuentes policiales, se utilizaban para el corte y fraccionamiento de la droga.

Los agentes incautaron 794 dosis de cocaína y 51 de marihuana

Los detenidos son cuatro hombres y una mujer, todos mayores de edad. La investigación está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°4 que dirige el fiscal Mariano Zitto, y del Juzgado de Garantías N°1 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús.

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Los acusados enfrentan cargos por tenencia ilegal de estupefacientes con fines de comercialización, en concurso real con portación ilegal de arma y munición de guerra, además de tenencia de arma de uso civil.

Este operativo se suma a otros allanamientos por venta de drogas realizados en Avellaneda en las últimas semanas. El 4 de noviembre, dos personas fueron aprehendidas en una vivienda de Wilde, a pocos metros de una escuela primaria. Allí incautaron 129 envoltorios de cocaína, 197 dosis de marihuana y un ladrillo de esa sustancia, con un peso total de 885 gramos, además de teléfonos celulares y elementos de fraccionamiento.

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Armas, municiones, dinero y otros elementos secuestrados en los operativos

Una semana después, el 11 de noviembre, hubo dos allanamientos en Dock Sud, en el marco de una investigación por ventas en la zona de Rivas y Pinzón, conocida como la Canchita del 13. En ese caso, un hombre quedó aprehendido con 169 envoltorios de cocaína, una balanza de precisión y recortes. Además, una mujer fue notificada en una causa por tenencia para consumo personal tras el secuestro de otras dosis de cocaína y marihuana.

El 18 de noviembre, en tanto, la Policía allanó una casa de la calle Fabián Onsari al 1500, en Wilde, vinculada a un joven que había sido detenido dos días antes luego de que los agentes advirtieran un intercambio de droga por dinero. En el domicilio hallaron un frasco con cogollos de marihuana que pesaban 28 gramos.

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