WhatsApp introdujo en septiembre de 2026 una función de supervisión parental para cuentas de adolescentes. (Reuters)

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WhatsApp habilitó desde septiembre de 2026 una herramienta de supervisión parental que permite a un adulto vincular su cuenta con la de un adolescente de 13 a 17 años para fijar reglas de privacidad, limitar el acceso a Canales, Estados y Meta AI, y recibir alertas de actividad. Los mensajes y llamadas del joven siguen protegidos por cifrado de extremo a extremo: nadie fuera del chat, ni siquiera la aplicación, puede verlos ni oírlos.

La función es opcional y se despliega de forma gradual, por lo que puede no aparecer todavía en la configuración de algunos teléfonos. WhatsApp la presentó el 30 de septiembre en su blog oficial, donde la describió como herramientas que padres e hijos configuran juntos.

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Cómo vincular las dos cuentas

Según la página oficial, el proceso empieza en el teléfono del adolescente: en Ajustes se toca Control parental, se confirma la fecha de nacimiento y se siguen las indicaciones para enlazar la cuenta de un adulto. La interfaz puede variar según el idioma y la versión de la app.

El proceso de vinculación entre el adulto y el adolescente comienza con un código QR generado en el teléfono del joven. (Reuters)

Bitdefender, empresa de seguridad informática, describe el flujo completo. En el teléfono del adolescente aparece un código QR. El adulto lo escanea con la cámara de su teléfono, entra al enlace y completa una verificación de que es mayor de edad.

Después crea un PIN de seis dígitos, que será necesario para cambiar cualquier ajuste protegido. Según Bitdefender, ambos deben aceptar la vinculación y los dos teléfonos necesitan la última versión de WhatsApp. Luego se vuelve al teléfono del adolescente, se escribe el PIN y se revisan las opciones.

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Para cambiar la configuración más adelante, se abre en el teléfono del joven Ajustes y Control parental, y se ingresa el PIN. Según Bitdefender, el adulto también puede revisar la actividad desde su propio teléfono, en la misma sección. Los controles pueden ajustarse o apagarse en cualquier momento, según WhatsApp.

La configuración de Control Parental se encuentra dentro del menú de Ajustes de la aplicación. (Reuters)

Qué puede decidir el adulto

En privacidad, puede elegir ajustes como quién ve la foto de perfil del adolescente o quién puede sumarlo a grupos. Si el joven quiere relajar alguno, necesita la aprobación del adulto mediante el PIN, según el blog de WhatsApp.

En Estados, el adulto define de quién puede ver publicaciones el adolescente y quién puede ver las suyas, con cuatro opciones: sus contactos, sus contactos con excepciones, solo contactos elegidos o nadie. Por defecto, el ajuste es el de sus contactos, según el centro de ayuda de la compañía.

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En Canales, hay tres opciones: todos, solo los aprobados por el adulto o ninguno. También puede impedir que el adolescente cree canales. Estos cambios no afectan a los canales que ya seguía o había creado, según la misma página.

Un PIN de seis dígitos protege los cambios en las reglas de privacidad establecidas por el adulto. (Reuters)

Para Meta AI, el asistente de inteligencia artificial de la empresa, hay dos niveles. El estándar permite temas acordes con las clasificaciones de contenido para mayores de 13 años y viene activado por defecto. El limitado restringe más los temas, y con él no están disponibles las funciones que usan Private Processing, según el centro de ayuda.

Alertas y límites de la supervisión

El adulto recibe avisos cuando el adolescente se une a un grupo o lo deja, o cuando un grupo en el que participa crece de forma notable. La página oficial agrega las notificaciones por nuevos contactos. Bitdefender suma los cambios en la foto de perfil y señala que se puede elegir qué avisos recibir.

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La empresa advierte que el control no elimina riesgos como estafas, acoso o enlaces maliciosos enviados por alguien que ya está en contacto con el joven. El analista de redes sociales Matt Navarra dijo a la BBC que el carácter opcional es una “debilidad obvia”.

El acceso a Meta AI puede restringirse a un modo limitado que bloquea ciertas funciones y temas de conversación. (Meta)

Para menores de 13 años, la página oficial describe otra modalidad: cuentas administradas por los padres, con controles obligatorios donde el adulto revisa las solicitudes de mensajes de desconocidos y decide a qué grupos pueden unirse. Se crean desde la app del niño con la opción de cuenta administrada por un adulto.

WhatsApp no informó un calendario por país e indica que la función puede no estar disponible aún en cada región, y que mantener la app actualizada permite recibirla cuando llegue a la cuenta.

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