La Caja de Seguro Social ha impuesto multas por $12.8 millones desde octubre de 2024 ante incumplimientos contractuales de proveedores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Caja de Seguro Social (CSS) de Panamá asegura que la falta de medicamentos responde a una combinación de factores, entre ellos los efectos del terremoto del 9 de octubre, el incumplimiento de proveedores y el aumento de la demanda.

Mediante una carta abierta a los asegurados, el director general de la institución, Dino Mon Vásquez, reveló que desde octubre de 2024 se han impuesto multas por $12.8 millones y anunció medidas para recuperar el abastecimiento.

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Según la institución, el traslado de medicamentos hacia las regiones afectadas por el movimiento sísmico, para atender tanto a asegurados como a personas no afiliadas, alteró los inventarios y provocó faltantes en otras zonas del país.

A esta situación se sumaron los incumplimientos de proveedores en las entregas de medicamentos destinados al tratamiento de la hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares y cáncer, además de una creciente demanda de tratamientos.

La CSS atribuye parte del desabastecimiento de medicamentos a la redistribución de inventarios tras el terremoto del 9 de octubre. Tomada de Instagram

La CSS explicó que el consumo de medicamentos como el irbesartán, utilizado contra la hipertensión, alcanza millones de tabletas mensuales, cuyos volúmenes de reposición requieren procesos de fabricación, transporte y controles sanitarios.

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La institución divulgó el 23 de noviembre una primera lista de ocho empresas proveedoras que registraron incumplimientos en las entregas de 18 renglones de medicamentos, cuyos valores contractuales suman $738,257.76.

Entre las compañías identificadas figura Seven Pharma Panamá, con incumplimientos registrados en cuatro renglones de medicamentos por un valor contractual de $377,635.44, seguida de Best Medical, con $185,358.42.

La lista también incluye a Inversiones Tagore Panamá, Lanco Medical Group, Quimifar, Imexsatec, Pharma Supplies y Corporación Impa-Doel, cuyos compromisos contractuales comprendían antibióticos, antihipertensivos y medicamentos utilizados contra el cáncer.

Mon anunció que esta semana se divulgará una segunda lista de proveedores que incumplieron sus obligaciones contractuales, mientras avanzan los procedimientos administrativos que podrían derivar en multas, inhabilitaciones o ejecución de fianzas.

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Los problemas de abastecimiento afectan tratamientos para la hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares y cáncer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La institución aclaró que los montos divulgados corresponden a valores contractuales de entregas incumplidas y no necesariamente a sanciones definitivas o saldos pendientes, debido a que algunas empresas realizaron entregas tardías o parciales.

Los incumplimientos afectaron la entrega de 16.8 millones de unidades de medicamentos entre junio y noviembre de 2026, según documentos administrativos consultados por el diario panameño La Prensa.

El desabastecimiento también obligó a la institución a realizar compras de urgencia por aproximadamente $1.27 millones, mientras mantiene bajo seguimiento unos 60 renglones de medicamentos por problemas de disponibilidad o reposición.

Aunque la administración reporta un abastecimiento superior al 90%, organizaciones de pacientes cuestionan las diferencias entre los inventarios registrados por la institución y la disponibilidad efectiva de tratamientos en las farmacias de las policlínicas.

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Las dificultades persisten pese al lanzamiento, el pasado 22 de julio, de Mi Farma Digital, plataforma que permite consultar la disponibilidad de medicamentos, su cobertura institucional y las instalaciones donde pueden retirarse.

Dino Mon Vásquez, director general de la CSS, anunció que durante diciembre se espera recuperar la disponibilidad de los principales medicamentos afectados. (Cortesía: @CSSPanama).

Ante estas dificultades, la CSS anunció modificaciones en Mi Caja Digital para contabilizar cuántos asegurados reciben sus recetas completas, cuántos obtienen entregas parciales y cuántos se retiran sin medicamentos.

Los cambios deberán estar disponibles antes de finalizar diciembre e incluirán estadísticas diarias, semanales y mensuales, además de consultas telefónicas automatizadas sobre existencias y fechas confirmadas de reposición.

En septiembre, la institución también anunció la implementación de Mi Receta Digital, que incorporará prescripciones de médicos particulares, responsables de aproximadamente el 60% de las recetas recibidas en sus farmacias.

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Mon ofreció disculpas a los asegurados afectados y estableció diciembre como el período previsto para recuperar la disponibilidad de los principales medicamentos faltantes, mediante proveedores alternativos y la reorganización de los inventarios.

La carta abierta, sin embargo, no precisa cuántos pacientes permanecen sin tratamiento, cuánto dinero de las multas impuestas ha sido efectivamente recuperado ni las fechas específicas de reposición de cada medicamento.