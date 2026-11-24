La sensación térmica podría alcanzar los 41 grados centígrados, especialmente en sectores de la vertiente del Pacífico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La presencia de una masa de aire seco en diferentes niveles de la atmósfera reducirá la cobertura nubosa en Panamá, favoreciendo índices extremos de radiación ultravioleta y una sensación térmica de hasta 41 grados centígrados en algunas regiones del país.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) emitió dos avisos de vigilancia meteorológica ante las condiciones atmosféricas previstas hasta el miércoles 25 de noviembre, que incrementarán los riesgos asociados con la exposición solar.

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La disminución de la nubosidad permitirá que una mayor cantidad de radiación solar alcance la superficie, propiciando un ascenso de las temperaturas máximas, que oscilarán entre 32 y 35 grados centígrados durante el período de vigilancia.

Aunque la advertencia por temperaturas elevadas comprende las vertientes del Pacífico y del Caribe, además de las zonas marítimas, los mayores índices de sensación térmica se esperan principalmente en sectores de la costa del Pacífico panameño.

El Ministerio de Salud recomienda evitar la exposición directa al sol entre las 9:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde. (John Froschauer/AP)

El pronóstico también anticipa niveles extremos de radiación ultravioleta en gran parte del territorio nacional, con excepción del norte de Veraguas, Costa Abajo de Colón y Darién, donde se esperan índices muy altos, entre 8 y 10.

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En el resto del país, los valores proyectados alcanzarán índices de radiación ultravioleta de 11 y 12, considerados extremos dentro de la clasificación meteorológica y asociados con un mayor riesgo de daños cutáneos por exposición directa al sol.

El aviso por radiación ultravioleta permanecerá vigente hasta las 6:00 de la tarde del miércoles, mientras que la vigilancia por temperaturas y sensación térmica elevada se extenderá hasta las 6:30 de la tarde del mismo día.

Ante estas condiciones, el Ministerio de Salud (Minsa) exhortó a la población a reforzar las medidas de protección solar y mantener una hidratación constante para prevenir episodios de insolación, deshidratación y agotamiento asociado con el calor.

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La directora de Promoción de la Salud del Minsa, Oris Iglesias, recomendó evitar la exposición directa al sol entre las 9:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, período de mayor intensidad térmica y ultravioleta.

La exposición prolongada a la radiación solar incrementa el riesgo de quemaduras y cáncer de piel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La funcionaria destacó la importancia de utilizar protector solar y prendas frescas de algodón que cubran los brazos y las piernas, además de incorporar gorros y lentes de sol para reducir la exposición a la radiación.

Iglesias explicó que el consumo frecuente de agua contribuye a mantener una adecuada hidratación del organismo, especialmente durante jornadas de temperaturas elevadas, y recordó la importancia de este hábito para proteger el funcionamiento de los riñones.

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La exposición prolongada a los rayos solares puede ocasionar enrojecimiento, ardor e irritación cutánea, además de quemaduras, mientras que la exposición acumulada a lo largo del tiempo incrementa el riesgo de desarrollar cáncer de piel.

Según la clasificación utilizada por el Imhpa, una sensación térmica de entre 32.1 y 41 grados corresponde a la categoría de precaución extrema, ante la posibilidad de sufrir insolación, calambres y agotamiento por exposición prolongada o actividad física.

El consumo frecuente de agua contribuye a prevenir la deshidratación y proteger el funcionamiento de los riñones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sensación térmica representa la temperatura que percibe el organismo y puede superar los registros de los termómetros debido a factores como la humedad ambiental, que dificulta la disipación del calor mediante la sudoración.

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Las personas que realizan actividades laborales o deportivas al aire libre deben prestar especial atención a los síntomas de agotamiento físico, mientras que los niños y adultos mayores presentan una mayor vulnerabilidad ante las temperaturas elevadas.

Iglesias señaló que quienes experimenten mareos, dolor de cabeza o debilidad después de permanecer expuestos al sol deben procurar acudir a la instalación de salud más cercana para recibir atención médica y evitar complicaciones.

Las autoridades sanitarias mantienen el llamado a reducir las actividades bajo el sol, utilizar elementos de protección contra los rayos ultravioleta y priorizar el consumo de agua mientras persistan las condiciones atmosféricas de escasa nubosidad.

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