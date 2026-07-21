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Meta AI ya está disponible en WhatsApp Web: cómo usar la IA desde el PC

Los usuarios pueden compartir documentos, hacer consultar a través de notas de voz y recibir información en tiempo real

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Monitor de computadora con el logo de WhatsApp verde y blanco, teclado negro, mouse óptico negro y un escritorio de oficina moderno.
Meta AI en WhatsApp Web permite a los usuarios acceder a la IA directamente desde su PC. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Meta AI llegó a WhatsApp Web y permite consultar al asistente de inteligencia artificial sin salir de la plataforma de mensajería y sin necesidad de acudir al celular.

La función está integrada en el panel izquierdo de la interfaz, debajo de la sección de comunidades o con la opción ‘Pregúntale a Meta AI’.

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A diferencia de otras herramientas de inteligencia artificial que operan como aplicaciones separadas, Meta AI se activa dentro del propio entorno de WhatsApp Web. El usuario no necesita abrir un navegador adicional ni instalar ningún complemento.

Captura de pantalla de una computadora con la interfaz de Meta AI en una aplicación de chat, un campo de texto para mensajes y un cuadro de advertencia
Los usuarios pueden acceder a Meta AI desde su PC, hacer consultas y recibir información en tiempo real. (Meta)

Cómo acceder a Meta AI desde WhatsApp Web

El acceso funciona de dos maneras. La primera consiste en al panel izquierdo, debajo de la sección de comunidades, donde aparece la opción el ícono de Meta AI, que abre una ventana de conversación con el asistente.

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La segunda manera es al desplegar el menú de opciones de cualquier mensaje, ya sea de texto, imagen, enlace o documento, el usuario puede seleccionar la opción de consultar a Meta AI sobre ese contenido específico.

Esta segunda modalidad convierte al asistente en una herramienta de análisis en tiempo real. Si el usuario recibe un documento Word, puede preguntarle directamente a Meta AI de qué trata sin necesidad de descargarlo ni abrirlo en otro programa.

Pantalla de menú con opciones de mensaje: información, responder, copiar, reaccionar, reenviar, fijar, Pregúntale a Meta AI, destacar, eliminar
La opción 'Pregúntale a Meta AI' aparece con mensajes de texto, imágenes y archivos. (Meta)

Qué hace Meta AI en WhatsApp Web

Cuando Infobae Tecno probó esta función, compartió un archivo de Word llamado Colibrí y Meta AI identificó el documento como un poema, describió sus tres ejes temáticos (la belleza del ave, su vuelo y su valentía) y señaló el tono general del texto con referencias a las metáforas utilizadas por el autor.

Meta AI no solo interpreta el contenido que recibe: ofrece respuestas organizadas, con formato de lista cuando la información lo requiere, y adjunta hipervínculos que respaldan sus respuestas. Esto permite al usuario verificar las fuentes directamente desde la conversación, sin pasos adicionales.

Pantalla de computadora con una interfaz de chat de Meta AI que muestra una conversación de texto y un mensaje de voz sobre fútbol y un gol de Ferran Torres
Meta AI en WhatsApp entiende notas de voz. (Meta)

Al final de cada respuesta, el asistente ofrece opciones de seguimiento como transcribir un texto completo o analizar un archivo verso por verso, lo que permite profundizar en el análisis sin abandonar la interfaz de mensajería. Meta AI no genera imágenes desde WhatsApp Web, tampoco permite ser mencionado en grupos.

La integración de Meta AI en WhatsApp Web permite a los usuarios acceder al asistente de forma más ágil cuando trabajan desde una computadora. Las conversaciones iniciadas en la versión web también se sincronizan y visualizan en la aplicación móvil.

Al usar un asistente de inteligencia artificial, es recomendable mantener medidas de privacidad: evitar compartir información personal como datos bancarios o direcciones de domicilio.

Captura de pantalla de un programa de chat con mensajes de Meta AI y un archivo DOCX. El texto describe un poema sobre un colibrí
Meta AI en WhatsApp Web proporciona información sobre archivos compartidos. (Meta)

Cuál es la diferencia con Meta AI en celulares

La versión de Meta AI disponible en WhatsApp Web presenta limitaciones respecto a la que funciona en el celular. Desde el navegador, el asistente no genera imágenes ni puede ser mencionado en conversaciones grupales.

En la aplicación móvil, en cambio, los usuarios pueden mencionar a Meta AI dentro de grupos mediante “@Meta AI” y pedirle que genere imágenes. Estas dos principales funciones están ausentes en la versión web por el momento.

Meta AI en la app móvil de WhatsApp si genera imágenes. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Meta AI en la app móvil de WhatsApp si genera imágenes. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Cómo usar Meta AI en WhatsApp de forma segura

Para usar Meta AI en WhatsApp de forma segura, desde la versión web o la móvil, hay que evitar enviar información personal: contenido confidencial recibido por correo electrónico, direcciones de domicilio, documentos de identidad, números de pasaporte, datos bancarios, contraseñas o información médica privada.

Si bien Meta se compromete a proteger la información compartida con su asistente, estas medidas son preventivas.

Para una capa adicional de protección, la plataforma ofrece la opción de activar los chats de incógnito con Meta AI: con esa configuración, ni la propia empresa tiene acceso a los mensajes.

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