El aumento pactado por la UTA disipa el posible paro de colectivos en el AMBA (Foto: NA/Damián Dopacio)

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Casi al borde de declarar una medida de fuerza, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) alcanzó finalmente este martes un acuerdo salarial para los choferes de colectivos del área metropolitana de Buenos Aires que regirá entre noviembre de 2026 y febrero de 2027: consiste en un aumento del 10% en la escala de convenio a partir de febrero y sumas de $100.000 no remunerativas por cada mes.

El acuerdo lo anunció la Asociación Argentina de Empresas de Transporte Automotor (AAETA), que agrupa a las cinco cámaras del sector, pero fuentes del sindicato que lidera Roberto Fernández aclararon a Infobae que se trata de un “preacuerdo” que hasta el momento no fue firmado, aunque admitieron su voluntad de hacerlo.

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Según el sector empresarial, el incremento contempla tres sumas no remunerativas de $100.000 cada una para noviembre y diciembre de 2026 y enero de 2027. Dos de ellas se abonarán en diciembre de 2026 y la restante en enero de 2027. A partir del 1° de febrero de 2027 entrará en vigencia un aumento del 10% sobre la escala salarial de convenio y el viático diario para los choferes del AMBA subirá a $25.000.

Roberto Fernández, el líder de la UTA, en un encuentro con choferes de colectivos

En términos concretos, de acuerdo con AAETA, un chofer de corta y media distancia con 11 años de antigüedad y premio completo percibirá un total de $ 2.616.860 durante los tres meses de transición frente a los $2.516.860 que cobraba en septiembre de 2026, último período con la escala previa. La diferencia responde exclusivamente a la suma no remunerativa, ya que el salario conformado —básico más adicionales de convenio— permanecerá en $1.707.176 hasta enero.

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El salto salarial más pronunciado llegará en febrero de 2027, cuando ese mismo trabajador pasará a cobrar un sueldo de $2.787.746 en total. El salario conformado treparía a $1.877.893 y el viático diario —calculado sobre 24 días de prestación— alcanzaría los $25.000 frente a los $22.000 actuales. Esa cifra no incluye el aguinaldo.

La AAETA subrayó en un comunicado de prensa la predisposición de todas las partes para alcanzar el entendimiento en lo que calificó como “un contexto económico complejo”, y reafirmó el compromiso de las empresas con la continuidad del servicio.

Los pasajeros zafaron de un posible paro de colectivos tras el acuerdo salarial de la UTA (Foto: Maximiliano Luna)

Antes de llegar al acuerdo en una audiencia oficial, empresarios y sindicalistas habían mantenido tres encuentros sin resultados positivos: en el último, la UTA rechazó una nueva propuesta de mejora salarial que incluía un aumento del 7% y el pago de $300.000 no remunerativos, distribuidos en tres cuotas de $100.000.

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En el sindicato ya se preparaban para declarar el estado de alerta y movilización en reclamo de una recomposición más alta, que fue lo que finalmente lograron este martes al pactarse con las cámaras el aumento del 10%.

Las tensiones entre las partes por la persistencia del desacuerdo hacían prever el inminente comienzo de medidas de fuerza que iban a causar trastornos en el servicio de colectivos en el AMBA.

“No aceptaremos salarios que nos condenen a la pobreza”, fue el mensaje del líder de la UTA, Roberto Fernández (Foto: Luciano González)

Una clara señal del malestar de la UTA fue haber hecho una advertencia las cámaras del sector en el acta de una de las audiencias que tuvieron: “No aceptaremos salarios que nos condenen a la pobreza”. El sindicato que lidera Fernández agregó: “No estamos pidiendo privilegios; estamos reclamando dignidad en nuestras remuneraciones y respeto por nuestro trabajo”.

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Sostuvo también que “se está vaciando de contenido la negociación colectiva” y exigió “paritarias libres para recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores”.