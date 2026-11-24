Una bebé de 38 días murió tras permanecer internada en el Hospital Pediátrico Docente Juan Manuel Márquez de Marianao. (Foto cortesía redes sociales)

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Una bebé de 38 días murió después de permanecer ingresada en el Hospital Pediátrico Docente Juan Manuel Márquez, en Marianao, La Habana. La denuncia de una familiar expuso un escenario de falta de higiene, escasez de recursos y presuntos cobros informales en un centro que atiende a niños en condiciones críticas.

La familia denunció fallas durante el ingreso de la bebé

La publicación fue realizada por María Romero, quien se identificó como familiar de la bebé. En su mensaje, relató que la niña murió tras recibir atención en el hospital y vinculó el caso con deficiencias que, según sostuvo, afectaron el tratamiento desde el momento del ingreso.

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“Mi prima no mereció morir así”, escribió Romero. La mujer afirmó que el paso de la bebé por el centro estuvo atravesado por lo que definió como abandono institucional y reclamó que se investiguen las circunstancias de la muerte.

Romero describió una situación de insalubridad en las áreas pediátricas y neonatales. “Cucarachas en la sala de neonatología y moscas dentro de las incubadoras”, denunció previamente una madre al referirse a las condiciones que, según su versión, encontró en el centro hospitalario.

La denunciante también cuestionó la atención del personal y señaló que la falta de insumos y de trabajadores incidía en la calidad del servicio. En su relato, habló de un sentimiento de cansancio generalizado entre parte de los empleados, aunque no identificó a profesionales concretos ni precisó el diagnóstico que recibió la recién nacida.

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La dirección del centro pediátrico reconoció faltantes de insumos esenciales como antibióticos, jeringas y sondas de aspiración. (Foto cortesía redes sociales)

La denuncia incluyó presuntos cobros por servicios básicos

Uno de los aspectos más graves del testimonio fueron las acusaciones de pagos informales dentro del hospital. Romero afirmó que la familia tuvo que entregar dinero para trasladar una cama hasta una sala y para acceder a leche del banco hospitalario.

Según explicó, la madre de la bebé no producía leche debido al estrés y necesitaba recurrir al servicio del centro. “En cada paso, en cada consulta, en cada procedimiento, el mensaje era claro: todo se paga”, expresó Romero.

La mujer sostuvo que la atención se había convertido en una operación condicionada por la disponibilidad de dinero. “Los responsables están recogiendo dinero en el hospital”, añadió en los comentarios de la publicación. La denuncia no incluyó comprobantes de esos pagos ni una respuesta pública de las autoridades sanitarias o de la dirección del Hospital Juan Manuel Márquez.

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El mensaje fue compartido en un grupo de Facebook y difundido por Ciber Cuba.

Médicos y familiares cargan camillas por las escaleras para ingresar a personas en estado delicado a la unidad de Terapia Intensiva. (Foto cortesía Diario de Cuba)

Un hospital con antecedentes de denuncias por falta de higiene

El caso se conoce después de otras denuncias sobre las condiciones del hospital de Marianao. En julio de 2026, una madre difundió imágenes de una presunta plaga de cucarachas en salas del centro. Tres años antes, también habían circulado fotografías de insectos sobre colchones y cunas pediátricas.

En septiembre de este año, la propia dirección del hospital reconoció faltantes de antibióticos, gasas, jeringas y sondas de aspiración. También admitió que los apagones afectaban la terapia intensiva, que podía quedar sin aire acondicionado.

La unidad de cuidados intensivos, de acuerdo con esos datos, disponía de 14 camas para atender hasta 19 pacientes, tenía entre siete y ocho ventiladores. La capacidad limitada se suma a los problemas de abastecimiento en un sistema que enfrenta una crisis prolongada.

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Una médica con bata blanca consulta una carpeta de historial clínico en el pasillo de un hospital público en Cuba. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La crisis sanitaria se refleja en denuncias de otras familias

Las declaraciones de Romero se inscriben en un contexto de reclamos recurrentes sobre la salud pública cubana. En mayo de 2026, el periodista independiente José Tan denunció la muerte de más de 15 bebés en el Hospital Materno Provincial de Camagüey durante los primeros cinco meses del año.

También existen denuncias sobre filtraciones de aguas residuales en áreas neonatales, deterioro de instalaciones y venta ilegal de insumos. Una investigación difundida en julio de 2025 indicó que el 74.3% de los cubanos consultados había pagado por servicios médicos que debían ser gratuitos.

Romero cerró su denuncia con un pedido de justicia para la bebé y para otras familias que atraviesan situaciones similares dentro de los hospitales públicos de Cuba.

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